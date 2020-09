Chi è Elena Gasponi di Bake Off Italia 2020? Età, vita privata e Instagram

Scopriamo chi è Elena Gasponi, concorrente di Bake Off Italia 2020: età, biografia, studi, vita privata, famiglia, passato, Instagram e tutte le news.

Chi è Elena Gasponi: biografia e vita privata

Tra i 16 concorrenti di Bake Off Italia 2020 c’è Elena Gasponi e scopriamo qualcosa in più su chi è, dalla sua biografia, gli studi, la vita privata e le sue passioni. L’aspirante pasticcera è molto giovane, ha infatti 20 anni, e viene da Conegliano, in provincia di Treviso. Il suo secondo nome è Ginevra. La sua famiglia è composta dal padre, la madre, un fratello e la nonna. Quest’ultima è sempre stata la sua fan numero 1, l’ha infatti supportato nell’inseguire i suoi sogni, spinta a fare sempre meglio ed è lei che le ha passato la passione per la pasticceria.

Elena ha da poco concluso gli studi presso l’Istituto alberghiero e ha già le idee ben chiare per il futuro dal punto di vista lavorativo: vuole fare la pasticcera e sa già come sarà la sua pasticceria.

Elena Gasponi ha raccontato di essere una persona tosta, chiusa e dura. Tende a non esprimersi più di tanto, ma sono tutte apparenze. Infatti dice di essere una ragazza con molte debolezze nascoste che solo ogni tanto mostra. Tra le sue passioni c’è l’equitazione, inoltre ha un cane. Per quanto riguarda la vita sentimentale, invece, non sappiamo nulla, considerando anche che è una persona molto riservata.

Sappiamo anche che Elena ha avuto un passato difficile. A 16 anni ha iniziato a pesare 80 kg, mangiando senza motivo. L’anno scorso, invece, ha sofferto di anoressia. Oggi per fortuna sta bene, ha trovato il suo equilibrio alimentare. Spera di crescere e diventare sempre più una persona migliore.

Elena Gasponi a Bake Off Italia 2020

Tra i 16 concorrenti di Bake Off Italia 2020 c’è Elena Gasponi che si darà da fare per vincere il titolo di quest’anno. Ha scelto di partecipare al programma condotto da Benedetta Parodi perché il suo sogno è diventare pasticcera e aprire una pasticceria tutta sua, ma anche per dimostrare tanto a se stessa e agli altri. Nel suo video di presentazione ha dichiarato:

Arrivo a Bake Off per dimostrare a me stessa che valgo e che ho talento in pasticceria. Vincerò perché voglio sfondare nel mondo della pasticceria e un giorno essere all’altezza di Damiano e Knam.

Ed è proprio la presenza di Damiano Carrara uno dei motivi che l’hanno spinta ad iscriversi al programma. Nella video intervista ha detto di essere innamorata del famoso pasticcere e che quando lo vedrà rimarrà immobile ad osservarlo.

Bake Off Italia 2020 inizia la messa in onda venerdì 4 settembre in prima serata su Real Time. Quest’anno i giudici sono quattro: Ernst Knam, Damiano Carrara, Clelia D’Onofrio e la new entry Csaba Dalla Zorza.

Questa la lista di tutti i concorrenti di Bake Off Italia 2020:

Chi vincerà questa edizione?

Elena Gasponi su Instagram

Ora che conosciamo meglio chi è Elena Gasponi, qual è il modo migliore per seguirla sui social network? Su Twitter non c’è traccia di un suo account mentre abbiamo un profilo su Facebook.

Per quanto riguarda Instagram, Elena ha un profilo personale che però è privato ed infatti non arriva a 100 follower. Chissà se, con l’inizio del programma di pasticceria, deciderà di renderlo pubblico. Magari aumenterà anche il suo numero di follower.

Vi possiamo dire che qui condivide le sue ricette e le sue creazioni, ma, come detto, è il profilo Facebook il social più aggiornato dalla ragazza. Riuscirà Elena ad essere la più brava del gruppo di Bake Off Italia 2020 e a vincere l’ambito titolo?

Novella 2000 © riproduzione riservata.