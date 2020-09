Chi è Alessia Merendino di Bake Off Italia 2020? Età e Instagram

Ecco tutte le curiosità su Alessia Merendino, concorrente di Bake Off Italia 2020: l’età, la biografia e il lavoro. E ancora news sulla vita privata e il fidanzato e dove seguirla su Instagram e social.

Alessia Merendino età, biografia e lavoro

Tra i concorrenti di Bake Off Italia 2020, conosciamo insieme Alessia Merendino. Ecco cosa abbiamo raccolto in merito alla sua biografia. La ragazza è nata il 20 maggio 1991, dunque la sua età è di 29 anni. Alessia vive a Padova.

Dopo il diploma ha studiato presso l’Università di Scienze dell’educazione e formazione. E, a seguito della Laurea, come detto da lei stessa, ha puntato immediatamente al lavoro a tempo indeterminato. Ma c’è un ma, rivelato nel video di presentazione. Ecco cosa ha raccontato ai microfoni di Dplay:

“Una volta che è arrivato il tempo indeterminato mi sono accorta che non era quello che volevo. Quindi la maestra d’asilo è una cosa che mi è piaciuta tanto fare, ma che adesso mi rendo conto non sia il mio lavoro”.

Che lavoro fa Alessia Merendino? La protagonista del cooking show è una maestra di asilo, ma nutre un ‘amore sconfinato’ per la pasticceria. Nel video dove ci ha dato modo di farsi conoscere, Alessia ha detto qualcosa anche di se stessa:

“Sono una persona competitiva, ma più con me stessa che con gli altri. A volte sono anche cattiva con me stessa”.

Ha raccontato. Di lei però spicca anche la solarità e il senso dell’umorismo, oltre che simpatia. Tra le curiosità che conosciamo di Alessia c’è anche la passione per i tatuaggi dedicati alla pasticceria. Ultimamente ne ha fatto uno che rappresenta lei immersa in una torta. La fantasia a quanto pare non le manca, e dunque chissà quanti dolci innovativi sarà grado di realizzare.

Vita privata: il fidanzato

Cosa conosciamo della vita privata di Alessia Merendino? Le informazioni a tal proposito sono davvero poche. Non sappiamo granché sulla sua famiglia e se abbia o meno sorelle o fratelli. Ma siamo in grado di dirvi che ha un fidanzato di nome Edoardo. Per lei il suo compagno è un punto di riferimento oltre che ‘grande idolo’, come l’ha presentato ai telespettatori del programma:

“Lui è la persona che mi appoggia di più. Noi siamo innamoratissimi. Alcune volte il suo modo di spronarmi mi innervosisce, perché mi giudica tanto”.

E ancora Alessia Merendino ha aggiunto sul suo fidanzato:

“È uno dei miei più grandi critici, nonostante lui non ne capisca assolutamente nulla di pasticceria e cibo in generale”.

Ha detto tra una risata e l’altra Alessia Merendino. Dai pochi stralci di video dove lei si racconta, si nota comunque una grande complicità con lui suo fidanzato Edoardo. Di Alessia al momento non conosciamo altro, ma potrebbero spuntare fuori degli aneddoti della sua vita privata durante le puntate di Bake Off Italia 2020.

Dove seguire Alessia Merendino: Instagram e social

Con una velocissima ricerca sul web siamo in grado di dirvi che Alessia Merendino potete seguirla su Instagram e Facebook. Ma non solo.

Sul primo account pubblica con molta frequenza foto di dolci e torte di vario tipo. Non solo belli da vedere, ma anche molto buoni sicuramente. Scarseggiano, invece, gli scatti di vita privata, se non qualche immagine dove compare da sola o in compagnia della sua dolce metà.

Alessia Merendino, come detto nella clip di presentazione, ha anche un blog (che potete trovare cliccando qui). È un sito molto curato dove riporta tutte le sue ricette e segreti di cucina. Di ricette nel sito ne troviamo di variegate. Si passa da quelle senza uova, oppure ancora senza latte o senza burro, ma anche di vegane e non solo. Chissà con quale torta o dolce avrà conquistato i giudici di Bake Off Italia.

Intanto ecco la presentazione da lei diffusa anche sul suo profilo di Instagram…

Con grande entusiasmo quindi, Alessia Merendino ha voluto mettersi alla prova in questa nuova avventura, che spera possa regalarle grandi emozioni. Anche i suoi follower e amici sembrano essere molto felici di poterla seguire in TV.

Alessia Merendino a Bake Off Italia 2020

Come scritto nei paragrafi precedenti, Alessia Merendino è tra i concorrenti della nuova edizione di Bake Off Italia 2020. Il noto programma di dolci, in onda su Real Time, vede al timone di conduzione, ancora una volta, Benedetta Parodi. Ai giudici che conosciamo già, vale a dire Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio, si aggiunge la new entry Csaba Della Zorza.

Ma perché Alessia Merendino ha deciso di partecipare a Bake Off Italia 2020? Ecco il motivo che l’ha spinta ad intraprendere questo meraviglioso percorso che, a prescindere da come andrà, senza dubbio l’arricchirà:

“Arrivo a Bake Off perché voglio far conoscere i miei dolci a tutti. Vincerò Bake Off perché è l’opportunità per trasformare il mio sogno nel mio lavoro”.

E ancora sempre a proposito della pasticceria e del suo blog, Alessia ha aggiunto:

“L’amore che provo per fare le torte e i dolci è molto forte. Sforno dolci quotidianamente e li posto sul mio blog. Sono specializzata in ‘dolci senza cose’. Li definisco così perché sono quei dolci che puoi mangiare tutti i giorni, senza sensi di colpa”.

Bake Off Italia 2020 sarà quindi un importante trampolino di lancio per la sua idea di pasticceria.

Sarà una sfida all’ultimo dolce. Chi sarà il vincitore? Avrà la meglio Alessia? Non ci resta che seguire con attenzione.

