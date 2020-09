Chi è Valeria Tornatore di Bake Off Italia 2020? Età, lavoro, famiglia e Instagram

Conosciamo meglio chi è Valeria Tornatore, concorrente di Bake Off Italia 2020: la sua età, il lavoro che svolge, la famiglia, le passioni, Instagram e tutte le news.

Chi è Valeria Tornatore: biografia e vita privata

Scopriamo qualche informazione su chi è Valeria Tornatore, una delle 16 concorrenti di Bake Off Italia 2020. Nata e cresciuta a Palermo, Valeria ha 38 anni e nella vita è una cantante lirica, per la precisione mezzosoprano. Con da sempre l’intenzione di dedicarsi alla musica leggera, si è iscritta al Conservatorio V. Bellini di Palermo. Dopo solo un anno ha capito che la lirica sarebbe stata la sua strada e così si è trasferita a Milano dove ha studiato all’Accademia Teatro alla Scala.

Sappiamo anche che Valeria è sposata, ma non conosciamo il nome del marito. I due stanno insieme da molti anni, infatti si sono conosciuti ai tempi del conservatorio. In quegli anni hanno anche pensato di dare vita, insieme ad altri, ad un gruppo jazz. Lui suona il pianoforte. Da quanto si vede sui social, i due dovrebbero avere due figlie.

Valeria Tornatore ha ovviamente una grande passione per la pasticceria, la quale non è nata in un preciso momento, come lei stessa ha dichiarato nella video intervista. L’aspirante pasticcera ha detto che per lei è qualcosa di naturale. Di base è fondamentalmente una creativa, ama cucinare e quindi con la pasticceria riesce ad unire cibo e creatività. Tra l’altro ha raccontato di aver dedicato in casa una stanza intera a questa sua passione. L’ha arredata con tutto ciò che potrebbe servirle per realizzare le sue creazioni.

Valeria Tornatore a Bake Off Italia 2020

Come detto, Valeria Tornatore è una delle 16 concorrenti di Bake Off Italia 2020. Alla conquista dell’ambito titolo, ha scelto di iscriversi non solo per la passione per la pasticceria, ma anche per darsi qualcosa in più, nonostante sia una donna di successo nella vita. Ecco cosa ha detto nella video intervista di presentazione per il programma:

Arrivo a Bake Off perché nonostante i successi che ho ottenuto nella vita, io ho bisogno di sentirmi speciale sotto quel tendone. Vincerò perché sono un vulcano di idee.

Sicuramente Valeria porterà nello show tutta la sua creatività. Riuscirà a conquistare i giudici?

Bake Off Italia 2020 inizia la messa in onda venerdì 4 settembre in prima serata su Real Time. Quest’anno i giudici sono quattro: Ernst Knam, Damiano Carrara, Clelia D’Onofrio e la new entry Csaba Dalla Zorza. Alla conduzione troviamo come sempre Benedetta Parodi.

Questa la lista di tutti i concorrenti di Bake Off Italia 2020:

Chi vincerà questa edizione?

Valeria Tornatore su Instagram

Adesso che abbiamo conosciuto meglio chi è Valeria Tornatore, com’è possibile seguirla sui social network? Qual è il modo migliore? La concorrente del programma non è estremamente social, ma comunque ha sia il profilo Facebook che quello Instagram.

Per quanto riguarda il primo, le impostazioni della privacy non ci permettono di vedere cossa pubblica e quali sono i suoi gusti. Discorso diverso, invece, per il suo profilo Instagram che attualmente ha poco più di 200 follower, ma siamo sicuri che il numero aumenterà con l’inizio del programma.

Qui, anche se non ci sono tantissimi post, possiamo vedere gli scatti delle sue esibizioni a teatro. E poi ci sono soprattutto i suoi dolci. Abbiamo principalmente torte e dalle foto si capisce che è davvero molto creativa in questa sua passione. Sicuramente questo aspetto le darà una marcia in più nel programma. Vi consigliamo quindi di seguirla su Instagram.

