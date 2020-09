Chi è Arturo Albani di Bake Off Italia 2020? Età, vita privata e Instagram

Scopriamo chi è Arturo Albani, concorrente di Bake Off Italia 2020: la sua età, la biografia, la vita privata, le sue passioni, i suoi obiettivi, Instagram e tutte le news.

Chi è Arturo Albani: biografia e vita privata

Conosciamo chi è Arturo Albani, uno dei 16 concorrenti di Bake Off Italia 2020. Originario di Rimini, Arturo ha 36 anni e nella vita è studente fuoricorso di Ingegneria. Per quanto riguarda il lavoro, però, al momento non sappiamo niente, così come la famiglia. Guardando però alcune foto social è probabile che l’aspirante pasticcere abbia un nipote di nome Achille. Anche sulla vita sentimentale non ci sono informazioni, non sappiamo quindi se sia fidanzato o single.

Quello che invece vi possiamo però raccontare sono tutte le passioni, gli hobby e i sogni del concorrente dello show. Come lui stesso ha raccontato nel suo video di presentazione, Arturo Albani si definisce molto nerd. È appassionato di tutto ciò che riguarda la tecnologia, dai cellulari ai computer fino ai droni. Di questi ne possiede uno, infatti in un video ne guida uno mentre il suo cane lo osserva. Un’altra passione è quella dei giochi di ruolo ed è un fan di cinema. La sua saga preferita? Ovviamente Star Wars.

Arturo ha anche aggiunto che negli ultimi tempi si è dedicato ad un nuovo hobby: il tiro con l’arco. Ha detto che ha sempre provato molta curiosità nei confronti di questo sport, ma non lo aveva mai praticato. negli ultimi tempi si è deciso a provare a praticarlo e non ha più smesso. Ha dichiarato che questo sport gli permette di concentrarsi su se stesso e di isolarsi dal mondo.

Infine c’è la passione per la pasticceria, come è faicle supporre, e il suo modo di cucinare è definito da lui stesso tra il casalingo e il professionale. E questa ultimo amore lo ha portato ad iscriversi a Bake Off Italia 2020.

Arturo Albani a Bake Off Italia 2020

Come detto tra i 16 concorrenti di Bake Off Italia 2020 c’è anche Arturo Albani, spinto a partecipare per la sua passione per la pasticceria. Il suo obiettivo è fare quel salto in più in questo campo, e poi vedrà come andranno le cose. Queste le sue dichiarazioni sulla partecipazione al programma nella video intervista, con una citazione finale decisamente iconica, quella di Star Wars:

Arrivo a Bake Off perché lo considero come l’evoluzione di un percorso. Vincerò perché nella pasticceria sono molto motivato e che la forza sia con me.

Bake Off Italia 2020 inizia la messa in onda venerdì 4 settembre in prima serata su Real Time. Quest’anno i giudici sono quattro: Ernst Knam, Damiano Carrara, Clelia D’Onofrio e la new entry Csaba Dalla Zorza. Alla conduzione troviamo come sempre Benedetta Parodi.

Questa la lista di tutti i concorrenti di Bake Off Italia 2020:

Chi vincerà questa edizione?

Arturo Albani su Instagram

Adesso che conosciamo meglio chi è Arturo Albani, qual è il modo migliore per seguirlo sui social network? Cercando sul web, Arturo è presente sia su Facebook che su Instagram.

Parlando proprio del suo profilo Instagram, vanta al momento poco più di 900 follower. Ma con l’inizio di Bake Off Italia 2020 siamo sicuri che questo numero aumenterà decisamente.

Il profilo è molto aggiornato, con alcuni suoi scatti di vita privata e quotidiana. Ma a farla da padrona sono i suoi dolci. Arturo, infatti, condivide le sue ricette e le sue opere che dalle foto sembrano decisamente invitanti. Siamo sicuri che saranno anche buonissime.

