Chi è Matteo Felici di Bake Off Italia 2020? Età, vita privata e Instagram

Tutto su Matteo Felici, concorrente di Bake Off Italia 2020: l’età, la vita privata, il lavoro e dove seguirlo su Instagram e social.

Matteo Felici età, biografia e lavoro

Tra i 16 concorrenti dell’ottava edizione di Bake Off Italia 2020 c’è anche Matteo Felici. Ecco alcuni cenni della sua biografia. Il ragazzo, 35 anni d’età, arriva da Milano. Non conosciamo invece altezza e peso.

Ha frequentato il Politecnico di Milano e attualmente svolge il lavoro di fotografo. Mestiere che negli anni ha saputo associare alla sua grande passione per la pasticceria. È stato lui stesso, nella clip di presentazione, a spiegarci questo paragone:

“La fotografia e la pasticceria non sono poi così distanti. Nel senso che bisogna progettare le cose ed essere precisi”.

E ancora di se stesso Matteo Felici ha raccontato:

“Sono un po’ pedante sulla precisione e pulizia…ebbene sì, sono io! E lo sono a livelli maniacali, forse. Mi sopportano o fanno finta di sopportarmi, non so quale delle due”.

A tal proposito, infatti, è stata mostrata la casa di Matteo. Appartamento di cui si nota fin da subito, oltre che alla pulizia e ordine, anche la ricercatezza con la quale è stata arredata.

Vita privata: la mamma

Cosa sappiamo invece della vita privata di Matteo Felici? Il fotografo ha una sorella, di cui però non conosciamo il nome ed è molto legato alla sua famiglia. Purtroppo, a causa di una malattia, tre anni fa è scomparsa la sua cara mamma.

Con evidente commozione Matteo Felici ha voluto ripercorrere quegli istanti. Nella clip di presentazione, infatti, il concorrente di Bake Off Italia 2020 è intento a sfogliare un album fotografico, dove sono presenti varie immagini che ritraggono la sua famiglia e in particolare la sua mamma. Ed è stata proprio il realizzare dolci di vario tipo ad essergli d’aiuto nei momenti di sconforto ed ad affrontare il tutto a testa alta. Ecco quanto da lui stesso raccontato:

“Sei anni fa, purtroppo, con l’inizio della malattia di mia mamma, ho iniziato sia un po’ per me, un po’ anche per lei e per il resto della famiglia, a mettermi ogni domenica a fare dei dolci. Io mi distraevo a farli e secondo me serviva anche a lei a togliere il pensiero da quello che stava passando. Sono tre anni che è mancata. Ci vuole quel tempo per rimettersi in piedi e devo dire che i dolci mi hanno aiutato. Cerco sempre di fare qualcosa, altrimenti la situazione mi avrebbe mandato ai matti, questo invece mi ha dato una mano”.

Una parentesi della sua vita privata che l’ha senza dubbio fortificato. Ma che altro sappiamo di Matteo Felici? Non siamo in grado di dirvi se sia single o impegnato, dato che al momento non traspare nulla sotto questo punto di vista.

Dove seguire Matteo Felici: Instagram e social

Con una veloce ricerca sui social, gli amanti del web hanno la possibilità di seguire Matteo Felici su Instagram e su Facebook. Altra cosa che abbiamo scoperto, sbirciando sui suoi profili, è la presenza di un sito ufficiale dove condivide tutti i suoi lavori.

In generale comunque possiamo dire che i suoi account, specie quello di Instagram, è curato nei minimi dettagli, con foto decisamente professionali (il lavoro anche in questo caso fa il suo). Oltre a postare scatti delle sue creazioni (seppur siano poche al momento), abbiamo scoperto che Matteo è un grande amante dei viaggi. Sono tantissime infatti le immagini che ritraggono paesaggi mozzafiato e di qualsiasi parte del mondo, dalle bellezze italiane e non solo. Si passa infatti dalla Liguria ai luoghi simbolo della Francia per arrivare in Germania o Marocco. A raccontare questo è stato lui stesso nella clip di presentazione:

“A me piace viaggiare molto e quando lo faccio, sono quello che si fa gli itinerari in base ai mercati. Quindi poi faccio spesa di spezie che mi porto a casa”.

Ma non solo. Sempre grazie a Instagram abbiamo scoperto che il fotografo ha un simpatico cane di nome Ragù, al quale è molto affezionato. Tra le altre foto sono presenti anche attimi di vita privata in compagnia di amici o membri della famiglia.

Matteo Felici a Bake Off Italia 2020

Come già precisato nelle righe precedenti Matteo Felici è stato selezionato come concorrente della nuova edizione di Bake Off Italia 2020. L’ottava edizione, condotta ancora una volta da Benedetta Parodi, vede tra i giudici la new entry Csaba Della Zorza, Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Il cooking show, come di consueto, ha come canale di trasmissione Real Time.

Con severità saranno loro a giudicare le varie prove dei concorrenti. Matteo, però, sembra essere piuttosto determinato e voglioso di dimostrare tutto il suo valore:

“Arrivo a Bake Off per prendermi una rivincita personale e per cambiare vita. Vincerò perché sono maniacalmente preciso e la pasticceria è la mia vita”.

Sempre grazie a Instagram, Matteo Felici ha rivelato qual è stato il dolce che ha presentato e ha conquistato i giudici di Bake Off Italia 2020 Italia ai casting. La creazione in questione ha come titolo Limoni e potete trovarla cliccando qui.

Riuscirà Matteo Felici a convincere il team di esperti e i telespettatori da casa? Non ci resta che seguire le puntate di Bake Off Italia 2020 per scoprire come si evolverà il suo percorso all’interno dell’amata e seguita trasmissione. Ed ecco, grazie al video pubblicato dal fotografo sul suo account di Instagram, un riassunto generale…

Dal 4 settembre su Real Time vedremo i nuovi episodi di Bake Off Italia 2020. Intanto, nell’attesa di scoprire cosa accadrà, nell’ultimo paragrafo vi mostriamo tutti i concorrenti che si sfideranno per aggiudicarsi il titolo…

Concorrenti

Matteo Felici non è l’unico protagonista della trasmissione più dolce che ci sia. Ecco, di seguito, tutti gli altri 15 concorrenti della nuova edizione di Bake Off Italia 2020:

Philippe Chini

Giacomo Liuzzi (Peperita)

Gino Del Monte

Donato Caporaso

Monia De Carolis

Valeria Tornatore

Arturo Albani

Elena Gasponi

Elisabetta Della Mattia

Fedele Battipede

Alessia Merendino

Giovanni Stilo

Sara Moalli

Chiara Cajelli

Alessandra Gervasi

Uno di loro sarà l’ottavo pasticcere amatoriale del programma. Matteo riuscirà a battere la concorrenza?

