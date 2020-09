Chi è Gino Del Monte di Bake Off Italia 2020? Età, vita privata e Instagram

1 Chi è Gino Del Monte: età e vita privata

Gino Del Monte viene da Firenze, e la sua età è di 25 anni. Della sua vita privata sappiamo che l’aspirante pasticciere è uno studente di storia dell’arte, ma non solo. Lavora infatti anche come mediatore culturale e organizza visite e tour nei musei. Gino ha anche un’altra grande passione, quella per il disegno. È un ragazzo molto creativo e dieci anni fa ha deciso di diventare vegetariano, avvicinandosi anche alla religione buddista. In merito alle sue passioni Del Monte afferma:

“L’arte nella mia vita occupa un 90%. Lavoro nei musei. Sono mediatore culturale. Mi occupo di portare il visitatore nel museo e di guidarlo in mezzo all’arte. Sono sempre a contatto con l’arte. Quando posso impugno carta, penna e matita, a casa nel mio angolo di pace. Di base sono una persona innamorata, ma allo stesso tempo sono anche innamorato della mia città: Firenze”.

Tuttavia il disegno e l’arte non sono gli unici amori di Gino Del Monte. Il ragazzo ha infatti ha anche un’altra passione: quella per i dolci. Da quando è diventato vegano l’aspirante pasticciere ha iniziato a sperimentare nuove ricette, e quest’anno ha deciso di stravolgere la sua vita e di mettersi alla prova con una nuova esperienza: quella di Bake Off Italia 2020. Scopriamo di più sulla sua partecipazione all’amato programma di Real Time.