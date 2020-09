Chi è Monia De Carolis di Bake Off Italia 2020? Età, lavoro, vita privata e Instagram

Conosciamo meglio chi è Monia De Carolis, concorrente di Bake Off Italia 2020: tutte le informazioni riguardanti età, lavoro, vita privata e Instagram.

Chi è Monia De Carolis: biografia e vita privata

Tra i 16 concorrenti di Bake Off Italia 2020 c’è Monia De Carolis, conosiamo quindi meglio chi è e tutte le informazioni che la riguardano. Monia ha 45 anni e viene da Folignano, in provincia di Ascoli Piceno. Ha un marito (di cui non sappiamo il nome) e tre figli, due femmine e un maschio.

Si è diplomata all’Istituto Tecnologico Statale G. Mazzocchi di Ascoli Piceno e poi si è iscritta all’Università Gabriele D’Annunzio alla facoltà di Economia e Commercio. Una volta conseguita la laurea ha continuato gli studi con un Master in Alta Finanza presso la Luiss Business School.

Una volta finiti gli studi, ha iniziato a lavorare in banca e piano piano si è fatta strada collezionando vari successi fino a diventare direttore. Ma qualche mese fa ha scelto di fare un piccolo passo indietro, ricoprendo un ruolo di minore responsabilità per potersi dedicare alla famiglia e alle sue passioni. Infatti, nella video intervista rilasciata a Bake Off ha raccontato che è stato proprio il figlio minore a spingerla a cambiare un po’ la sua vita e quindi a dedicarsi più alla famiglia e a se stessa invece che concentrarsi solo sul lavoro.

Un giorno mio figlio mi ha fatto una domanda semplice: “Mamma, ma perché le altre mamme vanno a prendere i bambini a scuola e invece tu non ci vieni?”. Questa frase è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Mi ero accorta che non c’era più il giusto equilibrio tra il lavoro e la famiglia e quindi ho deciso di fare un passo indietro. […] Ho riconquistato gran parte dei miei spazi, familiari, hobby, divertimento.

E quali sono gli hobby e le passioni di Monia De Carolis? Prima di tutto c’è la pasticceria e in particolare il cake design. Lei stessa ha detto che questa attività la rilassa. Poi si diletta anche nel canto e oggi riesce a dedicarsi ad esso più o meno tutti i giorni dopo il lavoro.

Monia De Carolis a Bake Off Italia 2020

Come detto, Monia De Carolis è una dei 16 concorrenti di Bake Off Italia 2020. Cosa l’ha spinta ad iscriversi al programma condotto da Benedetta Parodi e quali sono le sue speranze. La partecipazione è un altro modo per dedicarsi a se stessa e alle sue passioni. Ecco cos’ha detto nella video intervista allo show:

Io arrivo a Bake Off perché fino ad adesso non ho dato spazio alle mie passioni. Vincerò perché sono determinata, apprendo molto velocemente e difficilmente perdo.

ake Off Italia 2020 inizia la messa in onda venerdì 4 settembre in prima serata su Real Time. Quest’anno i giudici sono quattro: Ernst Knam, Damiano Carrara, Clelia D’Onofrio e la new entry Csaba Dalla Zorza.

Questa la lista di tutti i concorrenti di Bake Off Italia 2020:

Chi vincerà questa edizione?

Monia De Carolis su Instagram

Adesso che abbiamo conosciuto meglio chi è Monia De Carolis, scopriamo anche qualcosa in più sui suoi social network. Qual è il modo migliore per seguirla? Sappiamo che non è social dipendente, ma comunque usa due piattaforme: Facebook e Instagram.

Quello che è sfruttato maggiormente è Facebook, in cui troviamo tantissime foto delle sue splendide creazioni, che presumiamo siano anche molto buone. Si possono però vedere pubbliche solo le creazioni successive all’annuncio della sua partecipazione a Bake Off Italia 2020.

Per quanto riguarda il profilo Instagram, invece, ha un seguito di oltre 500 follower, ma il numero aumenterà sicuramente con l’inizio del programma di Real Time. I post non sono tantissimi, ma troviamo molte sue creazioni di cake design.

