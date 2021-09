Chi è Rosanna Olindo di Bake Off Italia 2021? Età e Instagram

Quest’anno nel tendone di Bake Off Italia 2021 tra i 20 concorrenti figura anche il nome di Rosanna Olindo. Conosciamola meglio con questa scheda tecnica: dall’età, alla vita privata, il percorso nel programma e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Rosanna Olindo

Nome e Cognome: Rosanna Olindo detta Roxy

Data di nascita: 18 luglio 1962

Luogo di Nascita: Siracusa

Età: 59 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Cancro

Professione: ex insegnante e preside, ora in pensione

Marito: Rosanna è sposata

Figli: Rosanna ha una figlia

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @roxyolindo

Rosanna Olindo età, biografia e altezza

Di seguito vi presentiamo una delle nuove concorrenti di Bake Off Italia 2021. Lei si chiama Rosanna, ma si fa chiamare semplicemente Roxy.

Ecco alcuni cenni della biografia. Rosanna Olindo è nata a Siracusa il 18 luglio 1962, sotto il segno del Cancro. La sua età, quindi, è di 59 anni. Non abbiamo informazioni per quel che riguarda altezza e peso.

Dopo il diploma e il conseguimento della Laurea in Lingue e Letteratura Straniera, Rosanna di Bake Off ha svolto il lavoro di insegnante prima e preside poi. Adesso è in pensione.

A seguire alcune curiosità sulla sua vita privata…

La vita privata

Della vita privata di Rosanna Olindo sappiamo che è sposata e ha una figlia, che mostra spesso negli scatti insieme a lei sui social. Dal suo profilo Instagram abbiamo scoperto che nella vita si occupa di clown terapia negli ospedali. Davvero un gesto molto nobile il suo.

Tra le altre cose che sappiamo di lei, pare stia scrivendo un libro legato a un’esperienza che l’ha segnata duramente. Ama suonare la batteria, mentre suo marito suona il basso. Di sé dice di avere un animo molto ‘british’ pur essendo siciliana:

“Sono stata per alcuni anni in Scozia, ho vissuto nella bellissima Glasgow. Di british mi è rimasto sicuramente il tè delle cinque con, magari, due biscottini fatti da me”.

Ha raccontato nella clip di presentazione. C’è modo di poter seguire Rosanna di Bake Off su Instagram e social vari? Ecco tutte le risposte alle vostre domande…

Dove seguire Rosanna Olindo: Instagram e social

I fan più affezionati di Bake Off Italia si staranno chiedendo senza dubbio se c’è modo di poter sostenere Rosanna Olindo sui social.

Ebbene oltre ad aver trovato il suo account personale su Facebook, siamo riusciti anche a trovare il suo profilo Instagram.

Con i follower condivide scatti che riguardano i viaggi che ha fatto in giro per il mondo, selfie, ma ci sono anche tante foto che riguardano i dolci da lei stessa realizzati.

Da Instagram, sbirciando un po’ qua e là, abbiamo scoperto che Bake Off non è la prima esperienza televisiva di Rosanna. In passato, infatti, è stata protagonista de L’Eredità, game show di Rai 1 condotto quell’anno da Carlo Conti.

Rosanna Olindo a Bake Off Italia 2021

A Villa Borromeo d’Adda di Arcore (MB) riparte Bake Off Italia 2021. A partecipare quest’anno vedremo anche Rosanna Olindo, grande amante della pasticceria. Ecco cosa ha raccontato nella clip di presentazione:“Io quando preparo i dolci la prima cosa che faccio è accendere la radio. E mentre impasto, frullo, ballo, canto…e mi diverto”.

E rivolgendosi direttamente alla trasmissione, per concludere, Rosanna di Bake Off ha aggiunto: “Caro Bake Off sono venuta a qui per continuare a fare le mie torte e per metterci dentro quel sorriso che mi piace donare alle persone che amo”, ha concluso.

Tra le altre cose pare non ami particolarmente il cioccolato, ma non vuole che lo sappia il re di questo ingrediente, ovvero il giudice di Bake Off Italia, Ernst Knam.

Di seguito tutti i concorrenti che insieme a Rosanna si sfideranno…

I concorrenti di Bake Off Italia 2021

A Bake Off Italia 2021 sono 20 i concorrenti di questa nuova edizione, che si sfideranno e contenderanno il titolo di miglior pasticcere amatoriale. Di seguito vi riportiamo l’elenco completo con tutti protagonisti di quest’anno:

Solo uno di loro riuscirà a trionfare. Chi sarà il vincitore?

Come in ogni edizione non mancheranno i giudici. Ritroveremo Clelia D’Onofrio, Ernst Knam e Damiano Carrara, prontia giudicare le prove di ogni concorrente. Non è stata confermata, invece, Csaba dalla Zorza, che vedremo impegnata in altri progetti. Al timone di conduzione, come sempre, Benedetta Parodi.

Per concludere soffermiamoci sul percorso di Simone Meli a Bake Off Italia 2021.

Il percorso di Rosanna Olindo a Bake Off

Il 3 settembre torna su Real Time l’attesissima edizione di Bake Off Italia 2021. Le puntate è possibile vederle in anteprima anche su Discovery Plus e accedere così a tanti contenuti esclusivi.

Tra i concorrenti, come abbiamo raccontato per tutto l’articolo, troveremo anche Rosanna Olindo, che avrà come unico compito quello di stupire i giudici e conquistarli con i suoi dolci. Vedremo passo passo come si evolverà il suo percorso all’interno della trasmissione.

Nel rinnovare il nostro augurio a Rosanna Olindo e a tutti i concorrenti di Bake Off Italia 2021, vi informiamo che sarete aggiornati sul percorso di tutti i protagonisti del programma. In bocca al lupo, ragazzi e… che vinca il migliore!

1° Puntata: stando alle anticipazioni di Bake Off il cammino di Rosanna a Bake Off si è interrotto con la prima puntata. La concorrente è stata costretta al ritiro.

