Chi è Pancrazia Cavallone di Bake Off Italia 2021? Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Pancrazia Cavallone, concorrente di Bake Off Italia 2021, dalla biografia, alla vita privata, il lavoro e le curiosità.

Chi è Pancrazia Cavallone

Nome e Cognome: Pancrazia Cavallone

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di nascita: Erchie (provincia di Bari)

Età: 48 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: bracciante agricola

Marito: Pancrazia è sposata

Figli: Pancrazia ha due figlie

Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile

Profilo Instagram: @pancrazia.bakeoff9

Pancrazia Cavallone età, altezza e biografia

Scopriamo qualche informazione su Pancrazia Cavallone, concorrente di Bake Off Italia 2021. Pancrazia è originaria di Erchie, un paese in provincia di Bari. Non abbiamo informazioni sulla sua data di nascita esatta e quindi non sappiamo nemmeno il suo segno zodiacale, però sappiamo che ha 48 anni di età. Non conosciamo né la sua altezza né il suo peso e non sembra avere tatuaggi visibili sul corpo.

Nella vita Pancrazia è una bracciante agricola ed è molto orgogliosa del suo lavoro. È qualcosa che le dà grandi soddisfazioni.

Ha rivelato di non aver avuto mai la possibilità di studiare, ma questo sogno è sempre rimasto. Così a 39 anni di è scritta alla scuola e ha preso il diploma. Diplomarsi per lei è stata la ciliegina sulla torta, la prima cosa che ha fatto per se stessa.

Pancrazia Cavallone è legatissima alle sue origini e alla sua terra. E si definisce una salentina doc. Ciò che ama di più del Salento è il mare e il sole.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Pancrazia Cavallone, si è sposata quando aveva 18 anni. Suo marito è il suo primo amore e ha iniziato la relazione con lui quando aveva 16 anni.

Pancrazia ha anche due figlie. La prima è nata quando aveva 20 anni, la seconda, invece, quando ne aveva 30 e si chiama Marica.

Ha una grande passione per la cucina che è nata dall’amore che lei ha nei confronti della sua famiglia. Per lei cucinare è un altro modo per dire “ti voglio bene”. Da qui poi è nata la passione per i dolci e per la pasticceria.

Dove seguire Pancrazia Cavallone: Instagram e social

Adesso che consciamo un po’ meglio chi è Pancrazia Cavallone, è possibile seguirla sui social? La risposta è ovviamente sì e possiamo farlo attraverso il suo profilo Instagram ufficiale.

Sui social Pancrazia non è molto attiva. Il primo post risale al 2019 e ha sempre aggiornato poco il profilo. Qui troviamo qualche foto sua e dei paesaggi del Salento che, come detto, ama tantissimo.

Più presenti sono post inerenti alla cucina e ai dolci soprattutto. Quindi troviamo le sue creazioni e le ricette.

Pancrazia a Bake Off Italia 2021

Pancrazia Cavallone è una dei concorrenti di Bake Off Italia 2021 che inizia su Real Time venerdì 3 settembre. Alla conduzione troviamo come sempre Benedetta Parodi. E sono stati confermati anche i giudici: Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio.

Nel suo video di presentazione, Pancrazia ha detto di voler partecipare a Bake Off Italia per mettersi in gioco di nuovo. Sente che questo è il suo momento e se lo vuole godere tutto. Ha infatti detto: “Caro Bake Off, mi voglio mettere in gioco anche questa volta. È il mio momento e me lo voglio godere”.

Ma conosciamo gli altri concorrenti…

I concorrenti di Bake Off Italia 2021

Per Bake Off Italia 2021 i concorrenti partecipanti sono in totale 20. Oltre a Pacrazia Cavallone, ecco chi sono gli altri:

Vediamo adesso il percorso di Pancrazia all’interno del programma…

Il percorso di Pancrazia a Bake Off Italia

L’avventura di Pancrazia Cavallone a Bake Off Italia 2021 inizia venerdì 3 settembre con la prima puntata del programma in onda su Real Time.

