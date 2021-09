Chi è Naney di Bake Off Italia 2021? Età e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Naney, concorrente di Bake Off Italia 2021, dalla biografia, alla vita privata, il lavoro e le curiosità.

Chi è Naney

Nome e Cognome: Nancy Calvo detta Naney

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di nascita: Argentina

Età: 53 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: casalinga

Marito: Naney è sposata in seconde nozze con Paolo

Figli: Naney non ha figli

Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile

Profilo Instagram: @naney_bakeoff9_

Naney età, altezza e biografia

Scopriamo qualche informazione su Naney, concorrente di Bake Off Italia 2021. Il suo vero nome è Nancy Calvo, ma tutti la conoscono come Naney. È originaria dell’Argentina, ma si è trasferita in Italia per amore e soprattutto per necessità. Non sappiamo la sua data di nascita esatta e quindi nemmeno il suo segno zodiacale, però sappiamo che ha 53 anni di età. Nessuna informazione, invece, per quanto riguarda l’altezza e il peso. Inoltre non sembra avere tatuaggi visibili.

Naney oggi vive in Friuli Venezia-Giulia, per la precisione a Gradisca D’Isonzo in provincia di Gorizia. È arrivata in Italia per seguire il suo primo marito, un italiano con cui viveva in Argentina. Il trasferimento è avvenuto per cercare lavoro.

Ora Naney vive nel paese friuliano con il suo secondo marito e fa la casalinga, definendosi assolutamente non disperata, anzi.

Per rilassarsi e togliere lo stress, le piace ricamare. Di solito fa dei quadri a punto croce, a volte anche molto grandi.

Vita privata

Naney viveva in Argentina dove ha sposato un italiano. Per un periodo hanno vissuto lì, poi per mancanza di lavoro si sono trasferiti in Italia. Il matrimonio, però, non è durato e quindi le loro strade si sono divise.

Successivamente ha conosciuto Paolo che, come lei stessa dice, le ha cambiato la vita. Lo ha sposato e ha iniziato una nuova vita. Lo ama con tutta la sua anima.

Naney è fissata con i colori, tanto che cambia spesso colore di capelli, optando sempre per quelli molto accesi. Questa fissa è anche nella vita quotidiana, come ad esempio la disposizione degli abiti negli armadi che devono essere posizionati secondo un ordine di colore. E guai a chi glieli mischia. In generale il colore è molto importante nella sua vita.

La sua passione per la pasticceria è nata guardando proprio Bake Off. Vedeva delle cose meravigliose e così ha iniziato a cucinare. Il primo libro che ha comprato è quello di Knam, che reputa un giudice pazzesco. Ricetta dopo ricetta si è innamorata pazzamente della pasticceria moderna. E quando vede che qualcuno è felice mangiando i suoi dolci, le scoppia il cuore.

Dove seguire Naney: Instagram e social

Adesso che consciamo un po’ meglio chi è Naney, è possibile seguirla sui social? La risposta è ovviamente sì e possiamo farlo attraverso il suo profilo Instagram ufficiale.

Qui non troviamo post riguardanti la sua vita privata, ma tutto verte sui dolci che cucina. Infatti pubblica tutte le sue creazioni accompagnate dalle ricette sia in italiano che in spagnolo.

Come si legge dalla biografia sul profilo, fa felice la gente cucinando.

Naney a Bake Off Italia 2021

Naney è una dei concorrenti di Bake Off Italia 2021 che inizia su Real Time venerdì 3 settembre. Alla conduzione troviamo come sempre Benedetta Parodi. E sono stati confermati anche i giudici: Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio.

Nel suo video di presentazione Naney ha detto: “Caro Bake Off, io voglio portare gioia e colore sotto questo tendone”.

Ma conosciamo gli altri concorrenti…

I concorrenti di Bake Off Italia 2021

Per Bake Off Italia 2021 i concorrenti partecipanti sono in totale 20. Oltre a Naney, ecco chi sono gli altri:

Vediamo adesso il percorso di Naney all’interno del programma…

Il percorso di Naney a Bake Off Italia

L’avventura di Naney a Bake Off Italia 2021 inizia venerdì 3 settembre con la prima puntata del programma in onda su Real Time.

(IN AGGIORNAMENTO)

