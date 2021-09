Chi è Patrizia Valerio di Bake Off Italia 2021? Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Patrizia Valerio, concorrente di Bake Off Italia 2021, dalla biografia, alla vita privata, il lavoro e le curiosità.

Chi è Patrizia Valerio

Nome e Cognome: Patrizia Valerio

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di nascita: Napoli

Età: 67 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: casalinga e blogger

Marito: Patrizia è sposata

Figli: Patrizia ha un figli

Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile

Profilo Instagram: @patriziavalerio_bakeoff9

Blog personale: Il Filo di Ariannas

Patrizia Valerio età, altezza e biografia

Scopriamo qualche informazione su Patrizia Valerio, concorrente di Bake Off Italia 2021. Patrizia è nata a Napoli centro e si definisce una napoletana doc. Ovunque va porta la solarità di Napoli. Ha visto altre città, ma nessuna la fa innamorare come la sua, la porta sempre nel cuore.

Non sapiamo la data di nascita esatta di Patrizia e quindi nemmeno il suo segno zodiacale, però sappiamo che ha 67 anni di età. Non conosiamo invece la sua altezza e il suo peso. Inoltre non sembra avere tatuaggi visibili.

Nella vita Patrizia fa la casalinga, ma è anche blogger. Con la sua passione per la pasticceria, infatti, ha deciso di aprire un blog tutto suo in cui condivide le sue creazioni e ricette.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Patrizia Valerio è sposata, ma non conosciamo il nome del marito. Inoltre sembra avere almeno un figlio, ma anche di lui non sappiamo il nome. In casa c’è anche un cagnolino, un barboncino bianco.

In Patrizia la passione per la pasticceria è nata quando era piccolina guardando la nonna. Lei faceva dolci semplici, così Patrizia crescendo ha cercato un’evoluzione. Fino ad arrivare, un po’ di anni fa, ad aprire un blog, come detto. Per lei quello è sempre stato un punto di ritrovo in cui mettere non solo creazioni e ricette, ma anche le sue esperienze, come un diario.

In casa Patrizia ha ben quattro congelatori pieni di dolci e di cibo in generale. Addirittura ne ha uno nel bagno grande, un congelatore a cassetti. Il primo cassetto lo ha eliminato mettendoci direttamente le torte già fatte, mentre in tutti gli altri cassetti ci sono torte più piccole o preparazioni che devono essere completate.

Oltre la pasticceria, ama molto cucinare, soprattutto la domenica quando fa tanti piatti e si ritrova a tavola con tutta la famiglia.

Dove seguire Patrizia Valerio: Instagram e social

Adesso che consciamo un po’ meglio chi è Patrizia Valerio, è possibile seguirla sui social? La risposta è ovviamente sì e possiamo farlo attraverso il suo profilo Instagram ufficiale.

Qui i post sono quasi tutti legati alla cucina e soprattutto ai dolci. Pubblica quindi le foto delle sue creazioni con tanto di ricetta.

Come detto, poi, c’è il suo blog culinario che si chiama Il Filo di Ariannas. E, come lei stessa ha riferito, oltre alle ricette, qui pubblica anche le sue esperienze in campo culinario, come un vero e proprio diario.

Patrizia a Bake Off Italia 2021

Patrizia Valerio è una delle concorrenti di Bake Off Italia 2021 che inizia su Real Time venerdì 3 settembre. Alla conduzione troviamo come sempre Benedetta Parodi. E sono stati confermati anche i giudici: Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio.

A Patrizia piace molto sperimentare, infatti la sua casa è diventata un laboratorio e il cibo non manca mai. Si diletta anche nella preparazione di dolci moderni, ma al primo posto c’è sempre la pasticceria tradizionale campana. A tal proposito, nel video di presentazione ha detto: “Caro Bake Off, sotto il tendone io voglio portare Napoli”.

Ma conosciamo gli altri concorrenti…

I concorrenti di Bake Off Italia 2021

Per Bake Off Italia 2021 i concorrenti partecipanti sono in totale 20. Oltre a Patrizia Valerio, ecco chi sono gli altri:

Vediamo adesso il percorso di Patrizia all’interno del programma…

Il percorso di Patrizia a Bake Off Italia

L’avventura di Patrizia Valerio a Bake Off Italia 2021 inizia venerdì 3 settembre con la prima puntata del programma in onda su Real Time.

(IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.