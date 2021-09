Chi è Edoardo Baldini di Bake Off Italia 2021? Età e Instagram

Scopriamo chi è Edoardo Baldini, nuovo concorrente di Bake Off Italia 2021. Biografia, età, vita privata, Instagram e social.

Chi è Edoardo Baldini

Nome e Cognome: Edoardo Baldini

Data di nascita: 3 febbraio 1993

Luogo di Nascita: Firenze

Età: 28 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Acquario

Professione: studente di medicina

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili sul suo corpo

Profilo Instagram: @edoardo.bakeoff9

Edoardo Baldini età e biografia

Chi è Edoardo Baldini, concorrente a Bake Off Italia 2021? Ha 28 anni d’età ed è nato a Firenze. Di lui, inoltre, sappiamo che frequenta l’università e studia Medicina. Chi lo conosce lo ha soprannominato “Il Principino” perché è un po’ viziato, anche per sua stessa ammissione. Nel video di presentazione sul sito ufficiale di Real Time afferma:

Se vedo una cosa che mi piace non posso non acquistarla. Sono un po’ “tamarretto”, ma il giusto. Solo un po’ con la macchina, ma poi nello stile non lo sono assolutamente.

Oltre a studiare, Edoardo Baldini fa molta attività fisica e nel tempo libero fa volontariato a bordo delle ambulanze d’emergenza. Questo aspetto della sua vita lo fa stare bene. Prova, infatti, felicità nell’aiutare le persone che ne hanno bisogno.

Andiamo, ora, a scoprire qualche informazione in più sulla sua vita privata…

Vita privata: Edoardo Baldini è fidanzato?

Non abbiamo alcuna informazione circa la sfera sentimentale di Edoardo Baldini. Per tale ragione, infatti, non possiamo dire se sia fidanzato oppure no. Magari più avanti ce lo dirà lui stesso. Possiamo, però, raccontare qualche dettaglio sulla sua infanzia, sulla base delle sue affermazioni:

La mia infanzia non è stata facilissima perché i miei genitori si sono separati quando ero piccolo. La separazione tra loro non è stata facile. Mia mamma mi ha sostenuto per tutta la vita. Quando ne ho avuto bisogno le c’era.

Dove possiamo seguire Edoardo Baldini sui social? Scopriamolo…

Dove seguire Edoardo Baldini: Instagram e social

Edoardo Baldini, il nuovo concorrente di Bake Off Italia 2021, ha un account Instagram. Da qui possiamo vedere la sua passione per la palestra e per i viaggi. Infatti, nel 2020 è stato a New York. Ovviamente non mancano le immagini delle deliziose prelibatezze che ha cucinato nel corso del tempo. Così come notiamo anche alcuni scatti con amici al mare o in varie altre occasioni.

Su Facebook ha una pagina creata nel 2008 che, tuttavia, non viene aggiornata con regolarità. Pare, inoltre, possieda anche un account su Twitter ma per il momento è privato e bisogna attendere che lui decida se accettare o meno la richiesta.

Edoardo Baldini a Bake Off Italia 2021

Veniamo, adesso, al capitolo Bake Off Italia 2021 che avrà inizio venerdì 3 settembre solo su Real Time e in streaming su Discovery+. Abbiamo già detto che Edoardo Baldini sarà uno dei concorrenti. Ecco, quindi, ciò che pensa sulla pasticceria:

Voglio diventare il primo medico ad avere una catena di pasticcerie in tutto il mondo. Ogni tanto studio anche qualche ricetta. In particolar modo mi piace approfondire quelle che sono le torte moderne. Per preparare un dolce uso siringhe, bisturi e garze. Le garze sono ottime per fare delle decorazioni. Utilizzo questi strumenti perché mi piace essere preciso e gli strumenti chirurgici sono i più precisi in assoluto.

In occasione della sua partecipazione a Bake Off Italia 2021, poi, Edoardo Baldini dice:

Io sono qui per dimostrare, non solo a me stesso, ma anche a mia mamma che questa è più di una passione. Caro Bake Off, non arrivo per partecipare, ma arrivo per vincere. Nella vita o tutto o niente.

Ecco, infine, gli altri concorrenti dello show di Real Time oltre a Edoardo Baldini…

I concorrenti di Bake Off Italia 2021

Qui di seguito, adesso, possiamo vedere tutti gli altri concorrenti che faranno parte di Bake Off Italia 2021 insieme a Edoardo Baldini:

Daniela Ribezzo

Enrico Sistino

Gerardo Abbandonato

Giuseppe Lombardo

Giacomo Luizzi , in arte Peperita

, in arte Gloria Battiston

Gloria Perozzi

Lola Litvinova

Lora Kayyal

Marco Palma

Rosanna Olindo

Matteo Andrea Polino

Patrizia Valerio

Pedro Menvielle

Naney

Pancrazia Cavallone

Natascia Soldati

Roberto Portanova

Simone Mieli

Con loro, infine, i giudici Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara, Ernst Knam e la presentatrice Benedetta Parodi.

Il percorso di Edoardo Baldini

Il percorso di Edoardo Baldini a Bake Off Italia 2021 ha inizio venerdì 3 settembre 2021 su Real Time a partire dalle ore 21:10 circa. Per capire quale sarà il suo futuro bisognerà guardare la trasmissione settimana dopo settimana. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

