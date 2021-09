Chi è Simone Meli di Bake Off Italia 2021? Età e Instagram

Di seguito una scheda conoscitiva di Simone Meli, concorrente di Bake Off Italia 2021. Ecco alcune info come: età, la vita privata, il percorso nel programma, Instagram e social

Simone Meli figura tra i 20 concorrenti della nuova stagione di Bake Off Italia 2021. Ecco alcune curiosità che lo riguardano come: l’età, la vita privata, il percorso nel programma e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Simone Meli

Nome e Cognome: Simone Meli

Data di nascita: 17 ottobre 2002

Luogo di Nascita: Milano

Età: 18 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: studente

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: Simone non ha figli

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @simonemeli_bakeoff9 / @simonespastry

Simone Meli età e biografia

Prosegue la carrellata di concorrenti di Bake Off Italia 2021. In questo articolo conosceremo meglio chi è uno di loro. Parliamo di Simone Meli, nato a Milano il 17 ottobre 2002. La sua età è di 18 anni.

Come si apprende dal suo profilo Facebook, Simone ha terminato i suoi studi presso l’Istituto Professionale Alberghiero Carlo Porta di Milano.

Ama preparare le ricette dei vari dolci insieme a sua nonna, con la quale vive. È stata proprio lei a trasmettergli questa passione. A lei è davvero tanto affezionato.

La vita privata

Ecco alcune delle informazioni circa la vita privata di Simone Meli. Quando era piccolo i suoi genitori si sono separati, un qualcosa che l’ha segnato. Ed è proprio nella creazione di dolci che ha trovato una sorta di rifugio:

“Ringrazio questa mia passione perché mi ha salvato da tanti momenti brutti”, ha spiegato.

Una delle poche cose che sappiamo è che vive a Bollate, qui ha sviluppato il suo amore per la pasticceria.

Se vi state chiedendo “Simone è fidanzato?”, al momento non abbiamo notizie a riguardo. Sbirciando però sul suo account Facebook compare la dicitura ‘single’, dunque non dovrebbe esserci nessuno nella sua vita o magari preferisce tenerlo per sé.

Nel caso in cui dovessero esserci altre news vi faremo sapere. Nel mentre scopriamo dove è possibile seguirlo sui social…

Dove seguire Simone Meli: Instagram e social

C’è modo di poter seguire Simone Meli sui social? Il ragazzo, oltre ad avere un account su Facebook, detiene anche due profili su Instagram.

Qui potrete trovare alcuni suoi selfie, ma anche delle foto che ritraggono i dolci da lui realizzati. E a proposito di dolci, proprio Simone prima dell’avvio di Bake Off Italia ne ha annunciato la sua partecipazione attraverso un post:

«Con un ciuffo ingestibile, ma finalmente posso dirvelo! Sono ufficialmente uno dei 20 concorrenti della prossima edizione di Bake Off Italia! Non vedo l’ora di iniziare! Ci vediamo venerdì 3 settembre alle ore 21:20 su Real Time, canale 31! Finalmente un mio grande sogno si è realizzato. Tiferete per me?»

Ha raccontato Simone di Bake Off su Instagram.

Simone Meli a Bake Off Italia 2021

Come si apprende dalla scheda del sito ufficiale, Simone Meli è cresciuto guardando Bake Off Italia e il suo sogno è sempre stato quello di potervi partecipare un giorno.

Ora che ci è riuscito si augura di poter realizzare il suo sogno. È convinto di avere tutte le carte in regola per poter fare bene e vincere il montepremi finale e, soprattutto, diventare un ottimo pasticcere.

Sempre a proposito di questo, Simone di Bake Off ha confessato di preferire la pasticceria moderna, ma non disdegna di certo quella classica. Questa sua predilezione la notiamo anche nei vari dolci da lui preparati e mostrati sui suoi profili social.

Simone, però, non è l’unico concorrente che vedremo. Scopriamo insieme chi sono tutti gli altri…

I concorrenti di Bake Off Italia 2021

20 è il numero dei concorrenti della nuova edizione di Bake Off Italia 2021. I protagonisti si daranno battaglia in sfide sempre più difficili. Ecco l’elenco completo dei protagonisti di quest’anno:

Chi avrà la meglio tra loro?

3 saranno i giudici che avranno modo di assaggiare le creazioni di concorrenti e giudicarli: Clelia D’Onofrio, Ernst Knam e Damiano Carrara. Dopo la scorsa edizione, invece, non troveremo Csaba dalla Zorza, impegnata in altri progetti. Rivedremo, invece, Benedetta Parodi come conduttrice.

Per concludere soffermiamoci sul percorso di Simone Meli a Bake Off Italia 2021.

Il percorso di Simone Meli a Bake Off

Il 3 settembre ha inizio la nuova edizione di Bake Off Italia 2021, come al solito su Real Time. Se gli utenti che leggono questo articolo dispongono di un abbonamento a Discovery Plus, anche lì potrete trovare puntate e contenuti esclusivi.

Come vi abbiamo spiegato nell’articolo tra i concorrenti compare anche il nome di Simone Meli. Ora sta a lui stupire i giudici e conquistarli con i suoi dolci! Riuscirà a convincerli? Staremo a vedere passo passo come evolverà il suo percorso.

Intanto facciamo il nostro migliore in bocca a lupo a Simone per la sua esperienza a Bake Off Italia 2021. Augurio che rinnoviamo anche a tutti gli altri concorrenti. Villa Borromeo d’Adda di Arcore (MB), location della trasmissione, promette di riservarci grandi emozioni. Chi sarà il vincitore?

(IN AGGIORNAMENTO)

