Chi è Giuseppe Lombardo di Bake Off Italia 2021? Età e Instagram

Ecco chi è Giuseppe Lombardo, concorrente di Bake Off Italia 2021. Età, biografia, vita privata, fidanzata, Instagram e social.

Chi è Giuseppe Lombardo

Nome e Cognome: Giuseppe Lombardo

Data di nascita: 1951

Luogo di Nascita: Messina (Sicilia)

Età: 70 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: ex tecnico radiologo

Fidanzato: ha una compagna di nome Giuseppina

Figli: informazione non disponibile

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili sul suo corpo

Profilo Instagram: @lombardogp

Giuseppe Lombardo età e biografia

Chi è Giuseppe Lombardo, concorrente di Bake Off Italia 2021? Ha 70 anni d’età e vive a Reggio Emilia da cinquant’anni. Tuttavia è originario della Sicilia, in particolare di Messina. Della città in cui vive adesso racconta di trovarla bellissima. Oltre ad avergli dato un lavoro, ovvero quello di tecnico radiologo, gli ha anche regalato la serenità.

Tra le sue passioni, oltre alla pasticceria, troviamo anche quella per la poesia. Il suo modo di scrivere si chiama “vernacolare”. Quando scrive, nel video di presentazione disponibile sul sito di Real Time, dice di poter esprimere tutto quello che sente. In più è un grande amante della pesca.

Andiamo a vedere, adesso, qualche dettaglio in più sulla vita privata di Giuseppe Lombardo…

Vita privata: ha una fidanzata?

Della sua vita privata non sappiamo molto. Giuseppe Lombardo, infatti, non parla di una ex moglie o di eventuali figli. Oggi, però, ha una compagna che sia chiama Giusi. La fidanzata ha dieci anni meno di lui. Di lei racconta:

È piccolina… Sembra un po’ scorbutica, ma a conoscerla è dolce come lo zucchero.

Non abbiamo altre informazioni a riguardo. Possiamo, però, cercare di capire come seguire Giuseppe Lombardo, concorrente a Bake Off Italia 2021, sui social…

Dove seguire Giuseppe Lombardo: Instagram e social

Facendo una rapida ricerca sui social, scopriamo che Giuseppe Lombardo non ha tutti i profili sulle piattaforme più importanti. All’appello, infatti, manca Twitter. Su Facebook, ad ogni modo, ha una pagina che aggiorna con abbastanza frequenza.

Su Instagram, invece, lo troviamo con una sola foto. Stiamo parlando di quella ufficiale scattata in occasione di Bake Off Italia 2021. Non abbiamo, quindi, la possibilità di vedere alcuna sua creazione in cucina.

Giuseppe Lombardo a Bake Off Italia 2021

La nona edizione di Bake Off Italia partirà venerdì 3 settembre 2021 solo su Real Time, alle ore 21:10 circa, e in streaming su Discovery+. Andiamo a scoprire ciò che ha detto il concorrente riguardo la sua passione. Per quanto riguarda la pasticceria, infatti, Giuseppe Lombardo afferma:

La pasticceria è una passione che mi è venuta da bimbo. Io e Giuseppina amiamo entrambi la cucina. Le preparo sempre dei dolci. Lei mi dice sempre che sono buoni. Io spero che sia vero. Caro Bake Off, sarò un pasticcere di 70 anni che unisce la tradizione a un pizzico di follia.

Qui di seguito, adesso, gli altri concorrenti che accompagneranno Giuseppe Lombardo nel suo percorso a Bake Off Italia 2021…

I concorrenti di Bake Off Italia 2021

Ecco, ora, tutti gli altri concorrenti che faranno parte di Bake Off Italia 2021 insieme a Giuseppe Lombardo:

Daniela Ribezzo

Edoardo Baldini

Enrico Sistino

Gerardo Abbandonato

Giacomo Luizzi , in arte Peperita

Gloria Battiston

Gloria Perozzi

Lola Litvinova

Lora Kayyal

Marco Palma

Rosanna Olindo

Matteo Andrea Polino

Patrizia Valerio

Pedro Menvielle

Naney

Pancrazia Cavallone

Natascia Soldati

Roberto Portanova

Simone Mieli

Con loro, infine, i giudici Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara, Ernst Knam e la presentatrice Benedetta Parodi.

Il percorso di Giuseppe Lombardo

Il percorso di Giuseppe Lombardo a Bake Off Italia 2021 ha inizio venerdì 3 settembre 2021 su Real Time a partire dalle ore 21:10 circa. Per capire quale sarà il suo futuro bisognerà guardare la trasmissione settimana dopo settimana. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

Novella 2000 © riproduzione riservata.