Conosciuto con lo pseudonimo di Chiello, Rocco Modello, è un cantautore appartenente alla nuova generazione della musica italiana. Classe 1999, ha saputo farsi strada con le sue canzoni e uno stile molto personale. Se ancora non sapete chi è non temete perché ci pensiamo noi a fornirvi tutte le informazioni utili per conoscerlo!

Chi è Chiello

Nome e Cognome: Rocco Modello

Nome d’arte: Chiello

Data di nascita: 9 aprile 1999

Luogo di nascita: Venosa

Età: 25 anni

Segno zodiacale: Ariete

Professione: cantautore e rapper

Fidanzata: dovrebbe essere fidanzato con Christina Bertevello

Figli: Rocco non ha figli

Tatuaggi: ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @chiello_fsk

Chiello età, altezza e biografia

Dei genitori di Chiello, così come della sua altezza e del suo peso, non abbiamo alcuna informazione. Questo perché sembra voler mantenere la sua vita privata staccata da quella lavorativa. Ma dove è nato Chiello? Sappiamo che nasce a Venosa, in Basilicata, il 9 aprile 1999 e oggi ha un’età pari a 25 anni.

Qual è il vero nome di Chiello? In realtà si chiama Rocco Modello e pare che il nome d’arte derivi da un alias usato in passato: Pistacchiello. Non ci sono notizie sui suoi studi o su dove vive oggi.

Se continuate a leggere, però, vi diremo che fine ha fatto Chiello e che tipo di musica fa.

Vita privata

Chi è la fidanzata di Chiello? In passato, fino al 2021, è stato fidanzato con l’influencer Christina Bertevello. Ma perché Christina e Chiello si sono lasciati? Le cause non sono chiare ma più volte hanno provato a risanare le distanze.

Pare che nel 2024, come riporta anche una foto sul profilo Instagram dell’influencer in cui si baciano, pare siano tornati insieme. Al 2025 non sappiamo se stanno ancora insieme perché vogliono mantenere la loro privacy.

Dove seguire Chiello: Instagram e social

Se siete fan di Chiello sapete già dove trovare il cantante ma se siete nuovi ammiratori, allora, potreste volervi informare su dove seguirlo sui social.

Partiamo con il dire che pare non abbia un profilo Twitter o Facebook, però ha una pagina su TikTok. Non manca nemmeno Instagram dove pubblica foto e video dove mostra anche i suoi tanti tatuaggi.

Chiudiamo con Spotify e YouTube, servizi all’interno dei quali si può ascoltare la sua musica.

Carriera

Chi faceva parte degli FSK Satellite? Forse non lo sapevate ma Chiello ha iniziato nel 2017 in questo gruppo insieme a Taxi B e Sapobully. Il cantante fa uscire il suo primo album l’anno seguente e nel 2019 rilascia l’EP “Non troverai un tesoro“.

Un paio di anni più tardi, il cantante collabora con Colapesce e Mace per il brano “Ayuasca” e duetta con Madame ne “La strega del frutteto“. Lavora anche con Rkomi in “Taxi Driver” nella canzone “Cancelli di Mezzanotte“.

Nel 2021 appare come ospite a X Factor, durante i Live, e rilascia l’album da solita dal titolo “Oceano paradiso“. Nel 2022 Chiello prende parte al Tim Summer Hits e ai Tim Music Awards.

Tra il 2024 e il 2024 arriva la collaborazione con Tedua e il secondo album. Nel 2025, invece, viene scelto da Rose Villain per salire sul palco di Sanremo nella serata delle cover. La sua ultima canzone si intitola “Amore mio“.

Album e canzoni

All’attivo Chiello ha un Mixtape, un EP e due album in studio: “Oceano paradiso” e “Mela marcia“.

Tra le canzoni più importanti e conosciute del cantante possiamo menzionare: “Amore mio“, “Quanto ti vorrei“, “Ho sbagliato ancora“, “Limone“, “Ghiaccio“.

Ma chi ha scritto “Limone” di Chiello? I testi sono di Rocco Modello, ovvero del cantante stesso. Le musiche, invece, di Domenico Venturo, Matteo Novi, Tommaso Sabatini e Fausto Cigarini.

Ecco chi canta la canzone “Limone“ e non solo. Sicuramente in giro per il web potrete trovare gli accordi e il testo.

X Factor

Chiello non partecipa a X Factor come concorrente, ma nel 2021 viene accolto come ospite durante i Live.

Quell’edizione la giuria era composta da Mika, Manuel Agnelli, Emma Marrone e Hell Raton.

Tim Music Awards

Nel 2022 prende parte ai Tim Summer Hits e alla serata finale dei Tim Music Awards all’Arena di Verona.

Sul palco porta le sue canzoni più note e i suoi ultimi successi.

Le Iene

A gennaio 2025 recita un monologo molto personale, in cui parla del suo percorso lavorativo e del suo stato d’animo, a Le Iene:

“Mi è capitato spesso di sentirmi fuori posto, incompreso. Ma la vera sfida per me è superare me stesso, portare qualcosa che valga a pena di essere detto”.

Lo avete visto?

Chiello a Sanremo 2025

Chiello non è in gara ma arriva sul palco dell’Ariston per accompagnare una sua amica e collega.

Rose Villain, infatti, lo ha indicato come scelta per la serata delle cover a Sanremo 2025. Insieme cantano “Fiori rosa, fiori di pesco” di Lucio Battisti.

Sui social la concorrente ha pubblicato una foto che ha poi condiviso anche Chiello e nella cui descrizione ha scritto: “A Sanremo con il mio preferito“.

I concorrenti di Sanremo 2025

La gara dei Big di Sanremo 2025 sarà sicuramente piena di sorprese e tutta Italia ne vedrà delle belle nel corso delle cinque serate dedicate al Festival. I giornalisti hanno già ascoltato le canzoni in anteprima ma il pubblico è pronto a dare i propri giudizi da casa. Qui di seguito, intanto, la lista completa:

Achille Lauro “Incoscienti giovani”, Bresh “La tana del granchio”, Brunori SAS “L’albero delle noci”, Clara “Febbre”, Coma_Cose “Cuoricini”, Elodie “Dimenticarsi alle 7”, Emis Killa “Demoni” (RITIRATO), Fedez “Battito”, Francesca Michielin “Fango in Paradiso”, Francesco Gabbani “Viva la vita”,

Gaia “Chiamo io chiami tu”, Giorgia “La cura per me”, Irama “Lentamente”, Joan Thiele “Eco”, Lucio Corsi “Volevo essere un duro”, Marcella Bella “Pelle diamante”, Massimo Ranieri “Tra le mani un cuore”, Modà “Non ti dimentico”, Noemi “Se t’innamori muori”, Olly “Balorda nostalgia”, Rkomi “Il ritmo delle cose”, Rocco Hunt “Mille volte ancora”,

Rose Villain “Fuorilegge”, Sarah Toscano “Amarcord”, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento “La mia parola”, Serena Brancale “Anema e core”, Simone Cristicchi “Quando sarai piccola”, The Kolors “Tu con chi fai l’amore”, Tony Effe “Damme ‘na mano”, Willie Peyote “Grazie ma no grazie”.

Non possiamo assolutamente dimenticarti delle Nuove Proposte, tra le quali compaiono anche alcuni voti noti di Amici e X Factor:

Vale LP e Lil Jolie “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”, Settembre “Vertebre”, Maria Tomba “Goodbye (voglio good vibes) e Alex Wyse “Rockstar”.