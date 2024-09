Gruppo musicale di lunga data, amato dalle vecchie così come dalle nuove generazioni. Loro sono I Cugini di Campagna. Andiamo a scoprire quello che abbiamo scovato sul loro conto: dai nomi dei componenti e le informazioni che li riguardando, quindi anche tutta la carriera, le canzoni, gli album e come seguirli su Instagram.

Chi sono I Cugini di Campagna

Nome del gruppo: I Cugini di Campagna

Componenti: Ivano “Poppi” Michetti, Silvano Michetti, Nicolino “Nick” Luciani e Tiziano Leonardi

Età dei componenti: 77 anni (Ivano e Silvano), 54 anni (Nick), 40 anni (Tiziano)

Anno di formazione: 1970

Genere musicale: pop

Profilo Instagram: @i_cugini_di_campagna_official

I componenti de I Cugini di Campagna

Conosciamo meglio chi sono i componenti de I Cugini di Campagna, la loro età, dove abitano e le loro biografie. La band è formata da quattro componenti e attualmente sono Ivano “Poppi” Michetti, Silvano Michetti, Nicolino “Nick” Luciani e Tiziano Leonardi.

Ivano e Silvano Michetti sono fratelli gemelli e sono nati a Roma l’11 febbraio 1947. Hanno quindi 77 anni di età e sono del segno zodiacale dell’Acquario. Nick Luciani è nato a Roma il 2 giugno 1970. Ha quindi 54 anni di età ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Infine Tiziano Leonardi è nato a Civitavecchia il 17 marzo 1984. Lui ha 40 anni di età ed è del segno zodiacale dei Pesci.

Per quanto riguarda i ruoli nella band, Ivano si occupa della chitarra, i cori e il basso. Silvano si occupa di percussioni, cori, batteria e programmazione. Nick è la voce, keytar e tastiere. Infine Tiziano è tastiere e cori.

I gemelli Michetti hanno sempre fatto parte de I Cugini di Campagna sin dall’anno di formazione, cioè il 1970. Mentre per gli altri due componenti si sono succeduti vari nomi. Flavio Pauilin ha fatto parte dal 1970 al 1977, invece Paul Gordon dal 1978 al 1985. Marco “Kim” Occhetti è stato voce e chitarra dal 1986 al 1994 ed è morto nel 2022. Daniel Colangeli ha fatto parte dal 2015 al 2020, Gianni Fiori dal 1970 al 1972. Infine ci sono stati Giorgio Brandi dal 1973 al 1996 e Luca Storelli dal 1997 al 2011.

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale dei componenti de I Cugini di Campagna, abbiamo varie informazioni che li riguardano. Partiamo da Ivano Michetti che è sposato con una donna che si chiama Rossella.

Anche Nick Luciani ha una moglie. Lei si chiama Vanessa Perna e sono convolati a nozze nel 1999. Il matrimonio si è svolto a Porta Latina, nella chiesa di San Giovanni. Da questa unione è nata anche una figlia che hanno chiamato Karen.

Riguardo invece Silvano Michetti e Tiziano Leonardi non abbiamo informazioni, sono entrambi molto riservati. Di Silvano sappiamo che ha una moglie, ma non conosciamo il suo nome e non sappiamo nemmeno se hanno figli.

Dove seguire I Cugini di Campagna: Instagram e social

I Cugini di Campagna possono essere anche seguiti sui social e vi segnaliamo subito il loro profilo Instagram ufficiale che conta oltre 12 mila follower. Ed è un account sempre molto aggiornato.

Parlando sempre di Instagram, Nick e Tiziano hanno anche dei profili personali. Questo è quello di Nick e questo quello di Tiziano.

Carriera

I Cugini di Campagna si sono formati nel 1970 su iniziativa di Silvano Michetti insieme al fratello Ivano. La formazione originale vedeva i due fratelli Michetti, Flavio Paulin e Gianni Fiori. La loro prima canzone è stata Il ballo di Peppe, lanciata nella trasmissione Alto gradimento. Non hanno avuto molto successo e quindi hanno cambiato genere.

Dal 1973 fino al 1977 hanno ottenuto successo con canzoni come Anima mia, Un’altra donna, Innamorata, 64 anni, Preghiera, È lei, Conchiglia bianca, Tu sei tu. Dal 1978 in poi, con l’ingresso di Paul G. Manners al posto di Paulin, il successo continua con altri singoli: Dentro l’anima, Solo con te, Meravigliosamente, No tu no, Metallo, Valeria, Uomo mio e Cucciolo. Nel 1985 il brano Che cavolo d’amore segna la fine di un percorso che si chiude con le dimissioni di Paul G. Manners. Dal 1986 al 1994 ha fatto parte della band Marco Occhetti al posto di Manners. Il gruppo ha quindi portato i suoi successi in giro per il mondo. Dopo il tastierista Giorgio Brandi, nella formazione dal 1973, rassegna le dimissioni.

Dopo una breve pausa e l’ennesimo assestamento della formazione (arriva Nick Luciani), nel 1997 I Cugini di Campagna tornano alla ribalta discografica grazie alla trasmissione televisiva Anima mia, condotta da Fabio Fazio e Claudio Baglioni. A quel punto due album rientrano nella Hit Parade. E nel 1998 viene pubblicato un nuovo disco di inediti dal titolo Amor mio. Nel 2001 hanno partecipato alla trasmissione La notte vola, gara musicale tra i brani più famosi degli anni ottanta.

Nel 2014 Nick Luciani annuncia le sue dimissioni, accompagnate da una nota polemica nei confronti di Ivano Michetti per discordanze sulla gestione del quartetto. Così nel 2015 la formazione è quella di Silvano Michetti (batteria), Ivano Michetti (chitarra e voce), Tiziano Leonardi (sintetizzatori e programmazione moduli ausiliari) e Daniel Colangeli (nuova voce solist). Quest’ultimo lascia il gruppo nel 2020. Nel marzo 2021, dopo quasi 7 anni di assenza, Nick Luciani torna ad essere nuovamente la voce de I Cugini di Campagna, in seguito a una rappacificazione.

Album e canzoni

Quiesta la lista di tutti gli album in studio pubblicati:

1972 – I Cugini di Campagna; 1973 – Anima mia; 1974 – Un’altra donna; 1975 – Preghiera; 1976 – È lei; 1977 – Tu sei tu; 1978 – Dentro l’anima… e qualcosa dei giorni passati; 1980 – Meravigliosamente; 1981 – Metallo; 1982 – Gomma; 1991 – Kimera; 1997 – Anima mia; 1998 – Amor mio; 1999 – La storia; 2003 – Una storia infinita; 2006 – Sapessi quanto… e la storia continua; 2011 – Mi manchi tu… da 40 anni; 2014 – Ti ho sognata mentre stavi ritornando; 2017 – Una meravigliosa storia infinita

Questa invece la lista di tutti i singoli e i 45 giri pubblicati:

1970 – Il ballo di Peppe/Tolòn tolòn; 1971 – Di di Yammy/La ragazza italiana; 1972 – Un letto e una coperta/L’uva è nera; 1973 – Anima mia/Te la dico; 1974 – Innamorata/Il vascello; 1974 – Un’altra donna/Un debole respiro; 1975 – 64 anni/Oh Biancaneve; 1975 – Preghiera/AAA ragazza cercasi; 1976 – È lei/Love me sweetheart; 1976 – Conchiglia bianca/Oh Eva; 1977 – Tu sei tu/Donna; 1977 – Viva D’Artagnan/La prima cosa che devi sapere; 1978 – Dentro l’anima/Halloo cousins!; 1979 – Solo con te/Mister Paul.

1980 – Meravigliosamente/Festa; 1981 – No tu no/Metallo; 1981 – Valeria/Floridia; 1982 – Uomo mio/Elastico; 1982 – Cucciolo/Volando; 1983 – Il saltapicchio/Il saltapicchio (versione strumentale); 1985 – Che cavolo d’amore/Che cavolo d’amore (versione strumentale); 1997 – Anima mia medley; 1998 – Amor mio; 1998 – La nostra terra/Il mio angelo; 1999 – Sarà/Anima mia ah ah; 2003 – Vita della mia vita; 2006 – Sapessi quanto; 2011 – Mi manchi tu; 2012 – Il peperoncino; 2014 – Ti ho sognata mentre stavi ritornando; 2017 – Madre Teresa

La Fattoria

Nel 2006 i due gemelli Silvano e Ivano Michetti hanno partecipato alla terza edizione del reality La Fattoria. Furono eliminati nel corso dell’ottava puntata.

L’Isola dei famosi

Nel 2022 Nick Luciani e Silvano Michetti hanno partecipato in coppia all’Isola dei famosi. I due sono sbarcati nel reality dopo alcune puntate, ma appena arrivati Silvano si è lasciato scappare una bestemmia, quindi è stato squalificato. Nick ha continuato il suo percorso da solo arrivando in finale.

Sanremo 2023

Nel 2023 I Cugini di Campagna partecipano al Festival di Sanremo che si svolge dal 7 all’11 febbraio. Nonostante siano una band storica nel panorama musicale italiano, per loro è la prima volta alla kermesse. Salgono sul palco dell’Ariston con il brano “Lettera 22”.

Riguardo questa partecipazioni, Nick a TV Sorrisi e Canzoni ha spiegato che eviteranno di scendere la scalinata “perché indossando scarpe con le zeppe rischiamo di cadere”. In valigia, oltre ai consumi creati con stoffe scovate a Tokyo, Parigi e New York, “non può mancare la lacca per capelli”.

I Cugini di Campagna a Ballando con le Stelle

Nel 2024 i Cugini di Campagna sono stati scelti come concorrenti di Ballando con le Stelle.

Il percorso de I Cugini di Campagna a Ballando con le Stelle

