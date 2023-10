Chi è Tommaso Cavalieri di Bake Off Italia 2023? Instagram

NEWS

6 Ottobre 2023

Venerdì 8 settembre 2023 partirà la nuova edizione di Bake Off Italia e faremo la conoscenza di tanti nuovi aspirati pasticceri, tra cui anche Tommaso Cavalieri. Andiamo a scoprire tutte le informazioni utile per saperne di più sul suo conto.

Chi è Tommaso Cavalieri

Nome e Cognome: Tommaso Cavalieri

Data di nascita: 11 ottobre 1999

Luogo di nascita: Cesena

Età: 24 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: informazione non disponibile

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @tommaso_bakeoff11

Tommaso Cavalieri età e biografia

Ecco chi è Tommaso Cavalieri, concorrente di Bake Off Italia 2023. Il ragazzo nasce a Cesena l’11 ottobre 1999. Di conseguenza la sua età è di 24 anni. Non abbiamo informazioni sull’altezza e sul peso.

Per quanto riguarda la famiglia sappiamo che vive con la madre Antonella, il padre Maurizio e il fratello gemello Giacomo. Hanno anche un cane che si chiama Giap.

Ha una grandissima passione per il Giappone ed è nata dopo aver fatto il primo origami. L’amore per tale cultura ha avuto origine alle medie come autodidatta.

In merito agli studi, infine, non sappiamo quale università ha frequentato. Tuttavia ha ottenuto, alla triennale e alla magistrale, il massimo dei voti.

La vita privata di Tommaso di Bake Off Italia

Della vita privata di Tommaso Cavalieri, tra i concorrenti di Bake Off Italia 11, non sappiamo molto. Non abbiamo idea se sia fidanzato oppure single.

Sui suoi profili social non troviamo alcuna informazione utile. Nel video di presentazione in occasione del debutto su Real Time, inoltre, non ne fa menzione.

Vi terremo aggiornati nel caso in cui ne dovessimo sapere di più.

Dove seguire Tommaso di Bake Off Italia 11: Instagram e social

Tommaso Cavalieri lo possiamo seguire su alcuni profili social. Non ha un account Twitter o TikTok.

Tuttavia lo possiamo trovare su Facebook e su Instagram. Qui ha pubblicato alcune foto che lo ritraggono con la famiglia e gli amici.

Tommaso Cavalieri a Bake Off Italia 2023

Tommaso Cavalieri comincia la sua avventura a Bake Off Italia 2023 a partire da venerdì 8 settembre. Lo ha annunciato lui stesso tramite un post su Instagram scritto in giapponese e di cui vi riportiamo la traduzione:

“È un annuncio improvviso, ma partecipo alla stagione 11 di Bake Off Italia che sarà trasmessa su @realtimetvit l’8 settembre! Sorpreso di poter partecipare al programma che guardo da 10 anni”.

E ancora: “È la versione italiana, quindi non credo possa essere disponibile in Giappone, ma se poteste guardarla online, ne sarei felice! Grazie mille”.

Per Tommaso la felicità non si trova dietro allo schermo di un computer ma dietro ai fornelli: “Mi piacerebbe fare qualcosa che mi renda soddisfatto“.

La pasticceria lo aiuta a rilassarsi nei momenti di stress. Il suo sogno è quello di imparare dai migliori ed eccellere in questo campo.

Il percorso di Tommaso a Bake Off Italia

Tommaso Cavalieri comincia il suo percorso a Bake Off Italia 11 venerdì 8 settembre 2023. Con il passare delle settimane scopriremo se riuscirà a proseguire fino alla finale o sarà costretto a uscire prima del tempo.

(IN AGGIORNAMENTO…)