Chi è Ludovico Tersigni? Età, altezza, fidanzata e Instagram

Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul conduttore di X Factor 2021, Ludovico Tersigni: dall’età, all’altezza, per passare alla vita privata e carriera fino ai profili social dove seguirlo.

Chi è Ludovico Tersigni

Nome e Cognome: Ludovico Tersigni

Data di nascita: 8 agosto 1995

Luogo di Nascita: Roma

Età: 26 anni

Altezza: 1 metro e 80 centimetri

Peso: 75 kg

Segno zodiacale: Leone

Professione: attore, musicista e conduttore televisivo

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: Ludovico non ha figli

Tatuaggi: Ludovico non ha tatuaggi visibili sul suo corpo

Profilo Instagram: non ha un profilo Instagram

Ludovico Tersigni biografia, età e altezza

Alcuni stralci della biografia del giovane attore e conduttore romano. Ecco chi è. Ludovico Tersigni nasce a Nettuno, in provincia di Roma, l’8 agosto 1995. La sua età dunque è di 26 anni. Di lui conosciamo anche altezza (1 metro e 80 centimetri) e peso (75 kg).

Sui suoi genitori non abbiamo molte informazioni, ma sappiamo qualcosa di più in relazione al suo percorso scolastico. L’attore, infatti, si diploma al Liceo Classico Chris Cappell College di Anzio.

Fin da bambino ha una grande passione per il mondo del teatro, in particolare per i musical. In seguito continua a studiare frequentando corsi di teatro.

Vita privata: Ludovico Tersigni ha una fidanzata?

Parliamo, ora, della vita privata di Ludovico Tersigni, facendo particolare attenzione alla sfera sentimentale. Purtroppo, non abbiamo nessuna informazione a riguardo. Nemmeno tramite i social riusciamo a scoprire se è fidanzato oppure no, dato che non ha alcuna pagina ufficiale. Questo potrebbe voler dire due cose.

L’attore tiene molto alla sua privacy e vuole salvaguardare la sua ipotetica relazione, tenendola lontana dai paparazzi. Altro motivo potrebbe stare nel fatto che Ludovico non ha davvero una fidanzata, in quanto vuole concentrarsi sulla sua carriera in ascesa.

Nel 2021 è emerso un gossip che lo vedrebbe vicino a Paola Di Benedetto. Ben presto, però, la conduttrice radiofonica ha smentito la fake news, parlando semplicemente di bella amicizia.

Ad ogni modo, per il momento dobbiamo pensare che sia single. Infatti, per avere conferme ufficiali dovremo aspettare le dichiarazioni dal diretto interessato.

Dove seguire Ludovico Tersigni: Instagram e social

Attraverso una rapida ricerca sul web scopriamo che Ludovico Tersigni non ha profili social. Infatti, all’appello mancano Facebook e Twitter ma anche Instagram.

Il ragazzo ha spesso spiegato che non riesce a star dietro alle piattaforme e comunque preferisce preservare la sua vita privata e oltretutto non saprebbe cosa dire.

Carriera

Il debutto sul grande schermo, nonché la prima vera esperienza nel mondo della recitazione, avviene nel 2014. In quell’anno, infatti, recita nel film Arance & martello, presentato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. In seguito ottiene una parte in L’estate addosso, pellicola diretta da Gabriele Muccino.

Il grande successo di pubblico, però, arriva in quello stesso periodo nella fiction Tutto può succedere, interpretando l’interesse amoroso di Matilda De Angelis. Nel 2016, poi, lo troviamo di nuovo al cinema in Slam – Tutto per una ragazza. Infine, prende parte al cortometraggio Aggrappati a me. Qui veste i panni di un ragazzo romano scontroso che fa la conoscenza di una bambina affetta dalla sindrome di Down.

Oltre che della recitazione, Ludovico Tersigni ha la passione per la musica, infatti suona la chitarra. Inoltre, tra gli sport che pratica possiamo citare il tennis, il calcio, la pallavolo e l’atletica. Infine, durante un’intervista con il sito La voce dello schermo, ha parlato delle sue serie e film preferiti:

Sono uno spettatore in cerca di vecchio nuovo, cioè vecchio restaurato, nel concetto. Cerco gli insegnamenti dei grandi maestri del passato nelle nuove produzioni. Quando trovo qualcosa che mi piace sono molto contento. Film preferiti? Matrix, Fight Club, Snatch, Malcom X e Memento. Per quanto riguarda le serie: Fargo, Black Sails, Mr. Robot, True Detective e Friends.

Tra le serie di successo vediamo Skam Italia e Summertime. Ancora giovanissimo Ludovico Tersigni vana già una carriera importante, che lo vede protagonista di alcune tra le serie TV più amate e nel 2021 conduttore di X Factor 2021.

Ecco di seguito tutti i lavori presenti nel suo curriculum…

Cinema

Arance & martello (2014)

(2014) L’estate addosso (2016)

(2016) Slam – Tutto per una ragazza (2017)

Cortometraggi

Aggrappati a me, regia di Luca Arcidiacono (2018)

Serie TV

Tutto può succedere – serie TV (2015-2018)

– serie TV (2015-2018) Oltre la soglia – serie TV (2019)

– serie TV (2019) Skam Italia – serie TV, (2018 – in corso)

– serie TV, (2018 – in corso) Summertime – serie TV, (2020 – in corso)

Skam Italia

Il 2018 vede Ludovico Tersigni nella web serie Skam Italia, remake dello show norvegese. Nel corso delle stagioni il suo personaggio viene raccontato sotto due punti di vista.

Da una parte quello romantico di Eva, mentre dall’altra si descrive il suo rapporto di amicizia con Martino.

Il suo personaggio, Giovanni Garau (con la “u” finale perché sardo, com’è ormai celebre tra i fan della serie), è tra i più amati e lo vediamo presente in tutte le stagioni.

Nel 2021 (il 24 novembre) è arrivata la notizia delle registrazioni per la quinta stagione di Skam Italia.

Summertime

Nel 2020 è uscita una nuova serie TV con Ludovico Tersigni tra i protagonisti.

Parliamo di Summertime, dove interpreta il personaggio di Alessandro Alba. Al momento la serie è composta di 2 stagioni, ma nel 2021 è stata confermata anche una terza, con data d’uscita ancora da definire.

Programmi TV

X Factor (dal 2021 – in corso)

Ludovico Tersigni conduttore di X Factor 2021

Per la stagione 2021 di X Factor (la quindicesima) c’è stato un importante cambio nella conduzione. Dopo tanti anni, infatti, Alessandro Cattelan ha lasciato il suo posto ed è stato così sostituito da Ludovico Tersigni, alla sua primissima esperienza come conduttore.

Per lui si tratta di una grandissima opportunità che ha voluto cogliere al volo. Al suo fianco a ricoprire il ruolo di giudici ritroviamo ancora Emma Marrone, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika.

I concorrenti di X Factor 2021

Di seguito vi proponiamo dunque tutti i concorrenti di X Factor 2021. Ecco chi sono i talenti scelti dai giudici, divisi per team:

Team Emma

Team Hell Raton

Team Manuel Agnelli

Team Mika

