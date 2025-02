Katia Follesa è una comica che ha lavorato sui palchi più importanti d’Italia ed è apparsa, in solitaria e con Valeria Graci, nei programmi di punta di Canale 5 e Italia 1. Nel corso della carriera è diventata anche un’amata conduttrice su Real Time e non solo. Curiosi di saperne di più? Tutto su età, vita privata e Instagram.

Chi è Katia Follesa

Nome e Cognome: Katia Follesa

Data di nascita: 12 gennaio 1976

Luogo di nascita: Giussano

Età: 49 anni

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: comica e conduttrice

Marito: si è separata da Angelo Pisani

Figli: ha una figlia, Agata

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @katioska76

Katia Follesa età, altezza e biografia

La nascita di Katia Follesa avviene il 12 gennaio 1976 a Giussano dal padre che lavora come chef e da madre che è gestisce un albergo. Oggi quindi ha 49 anni d’età e un’altezza di circa 1 metro e 60 centimetri.

Follesa ha origini siciliane da parte di mamma e sarde da parte di papà. Prima di diventare famosa ha lavorato in una holding finanziaria ma dopo qualche tempo si licenzia per diplomarsi alla Scuola di Quelli di Grock, una compagnia teatrale.

Sapete che malattia ha Katia Follesa? Forse non lo sapevate ma soffre di cardiomiopatia ipertrofica. Per tale motivo, nel corso degli anni, ha deciso di perdere peso. Quanto pesa oggi? Alcune fonti riportano 50 kg ma non è un dato certo.

Katia Follesa stessa, in un’intervista con il settimanale F e riportata anche da Today, ha spiegato di essere dimagrita 20 kg. Se vi state domandando in quanto tempo è dimagrita, la risposta è che ci ha impiegato almeno un anno:

“Mi trovo bene, ora riesco a dormire senza avere la tachicardia o il fiatone. Per me perdere peso è stato fondamentale per la salute: ho un problema congenito al cuore.

Ho seguito un percorso medico con un nutrizionista e ancora oggi, dopo un anno, faccio sport con un personal trainer tre volte a settimana. Ho rinunciato a uno stile di vita ‘pasticcione’ per essere più reattiva, perché spesso avevo vuoti e sonnolenza”.

Dove abitano Katia Follesa e l’ex marito Angelo Pisani? Andiamo a vedere, adesso, quanti anni ha la figlia di Katia Follesa e che lavoro fa l’ormai ex marito.

Vita privata

Nel 2006 Katia Follesa inizia una relazione con il collega Angelo Pisani, con il quale lavora ancora oggi dopo la separazione. Nel 2024, infatti, annunciano sui social di essersi separati pur rimanendo in buoni rapporti.

I due non hanno mai celebrato il matrimonio anche se nel 2018 era arrivata la proposta. Quindi non sono mai diventati marito e moglie ufficialmente, ma nonostante questo il loro amore è sempre stato forte.

Ma perché Katia Follesa e Angelo Pisani si sono lasciati? Questo un estratto del loro discorso sui social:

“Non sempre la separazione è sinonimo di rottura, nel nostro caso è stata un’occasione per poterci autorizzare a essere quello che siamo, percorrendo due strade diverse. Non c’è una cosa giusta o sbagliata.

Ci siamo noi. Due persone, due anime, due soggetti liberi di essere quello che sono, felici! E noi ora lo siamo! E poi Angelo ha accettato Lenny senza indugiare! ( dai si ride un po’)”.

Ecco perché Katia Follesa si è lasciata. Ma chi è Agata Pisani? Qualcuno, inoltre, si è anche chiesto quanti figli ha e la risposta che ha una figlia, Agata. Quanti anni ha? Essendo nata nel 2010, nel 2025 ne ha compiuti 15.

A gennaio 2025 Angelo Pisani non sembra avere una nuova compagna e nemmeno la Follesa sembrerebbe avere una relazione.

Dove seguire Katia Follesa: Instagram e social

Ora che abbiamo capito chi è l’ex marito della Follesa, i fan più curiosi e che ancora non la seguono sui social potrebbero chiedersi dove cercarla.

Ebbene, purtroppo non ha alcun account su TikTok anche se qui si possono trovare molti video dei suoi sketch spassosi con Pucci, Valeria Graci e tanti altri colleghi.

La comica ha anche un profilo Twitter ma non lo utilizza dal 2021. È più attiva invece su Facebook e Instagram. Su quest’ultimo social pubblica anche video divertenti, come quello dedicato a Lenny Kravitz, per cui ha un debole.

Carriera

Cosa è successo a Katia Follesa? La carriera della comica è costellata di tantissimi successi, di conseguenza cercheremo di fare un riassunto il più preciso e accurato possibile con i punti salienti.

Il suo percorso, almeno quello iniziale, lo percorre con la collega Valeria Graci. Qualcuno si è poi chiesto perché Katia e Valeria si sono separate o ‘perché hanno litigato Katia Follesa e Valeria Graci‘.

Il Mattino riporta che la prima ha rivelato che ci sono state delle incomprensioni oggi risolte. Per tale ragione nel 2025 tornano in tour insieme con degli spettacoli. Per poter comprare i biglietti dovrete accedere al sito TicketOne.

Tornando alla carriera di Katia Follesa, muove i primi passi con Valeria a Colorado Cafè, Zelig Off e Zelig. In seguito, però, si sposta anche verso la conduzione di trasmissioni come i vari spin off di Bake Off Italia, Cake Star con Damiano Carrara.

Ricordiamo che è stata concorrente nella prima stagione di LOL – Chi ride è fuori, piazzandosi al secondo posto, e prima ancora è apparsa in Quelli che il calcio e Buona la Prima con Ale e Franz. Nel 2024 inizia a condurre Comedy Match e l’anno seguente viene scelta come co-conduttrice della terza serata di Sanremo.

La Follesa compare anche al cinema in alcune commedie come Vacanze di Natale a Cortina e Benvenuti al Nord, mentre in televisione è tra i protagonisti di Sono Lillo 2. Menzioniamo anche le varie collaborazioni tra Katia Follesa e Pucci.

Colorado Cafè

Nel 2001 entra a far parte, insieme alla collega e amica Valeria Graci, nel programma comico Colorado Cafè.

Rimangono per una sola stagione per poi spostarsi su un altro canale della rete.

Katia Follesa a Zelig

Katia Follesa e Valeria Graci prendono parte a Zelig Off nel 2005 e nello stesso anno vengono promosse a Zelig in prima serata Canale 5.

Il successo è grandissimo e gli sketch sono amati da tutto il pubblico. Possiamo ricordare quello della brasiliana ma anche quello di Deliveroo con l’oggi ex marito Angelo Pisani.

Tra il 2012 e il 2013 torna nel cast di Zelig Off, questa volta in solitaria.

Scherzi a Parte

Tra i programmi che hanno donato visibilità a Katia Follesa possiamo citare anche Scherzi a Parte nel 2007.

Questo è l’ultimo lavoro che, per diverso tempo, condivide con Valeria Graci. Nello stesso cast erano presenti anche Valeria Marini, Claudio Amendola, Cristina Chiabotto e Alfonso Signorini.

Buona la prima

Tra il 2008 e il 2009 comincia la collaborazione con Ale e Franz nel programma comico Buona la prima, tutto basato sull’improvvisazione.

Torna anche nella nuova edizione del 2017 ma nel frattempo appare in A&F – Ale e Franz Show, Ale e Franz Sketch Show.

Cuochi e fiamme

Nel 2013 è giudice di Cuochi e Fiamme, un game show in cui due cuochi amatoriali si sfidano per vincere un premio finale.

In giuria con la comica anche Chiara Maci, e Andrea Grignaffini.

Quelli che il calcio

Si trasferisce su Rai 2 tra il 2014 e il 2015 per Quelli che il calcio.

Il conduttore Nicola Savino l’accoglie tra i comici dello show dedicato allo sport più seguito d’Italia.

Katia Follesa a Verissimo

Come se non bastasse, tra i tanti impegni che ha avuto nel tempo, Katia Follesa diventa inviata per Verissimo.

Ricopre questo ruolo tra il 2015 e il 2016 sotto la guida di Silvia Toffanin.

Bake Off

Nel 2017 comincia l’avventura di Katia Follesa nella grande famiglia di Bake Off con la versione Junior, andata avanti fino al 2019.

In seguito appare nelle versioni Extra Dolce e Stelle di Natale.

Cake Star

Affianca dal 2018 al 2022 Damiano Carrara alla conduzione di Cake Star – Pasticcerie in sfida su Real Time.

In questo caso, insieme al pasticcere, funge da presentatrice e da giudice.

Celebrity Hunted

La terza stagione di Celebrity Hunted su Prime Video vede gareggiare in solitaria Katia Follesa.

La concorrente viene presa per prima nella terza puntata e per tale ragione perde la possibilità di vincere.

Michelle Impossible e Friends

Nel cast fisso delle tre edizioni di Michelle Impossible e Friends appare Katia Follesa.

Più volte ha fatto divertire e ridere il pubblico con i suoi sketch sopra le righe.

LOL Chi ride è fuori

Tra i programmi all’interno dei quali ha preso parte come concorrenti ricordiamo anche la prima stagione di LOL – Chi ride è fuori.

Viene eliminata nell’ultima puntata dopo aver perso la finale contro Ciro Priello.

Comedy Match

Come si chiama il nuovo programma di Katia Follesa? Il titolo è Comedy Sketch e va in onda sul NOVE dal 2024 e si tratta di una trasmissione comica.

Ecco cosa conduce e dove vedere il programma di Katia Follesa.

Katia Follesa a Sanremo 2025

Carlo conti ha annunciato Katia Follesa, così come tutti gli altri co-conduttori di Sanremo 2025 al TG1 nel mese di gennaio.

La comica sale sul palco dell’Ariston nella terza serata insieme a Miriam Leone ed Elettra Lamborghini.

Qui di seguito possiamo vedere tutti i concorrenti e gli altri co-conduttori della kermesse.

I concorrenti di Sanremo 2025

Le Nuove Proposte tornano in gara divisi dai Big, rispetto a quanto accaduto negli anni in cui il Festival è stato condotto da Amadeus. Di questa categoria fanno parte:

Vale LP e Lil Jolie “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”, Settembre “Vertebre”, Maria Tomba “Goodbye (voglio good vibes) e Alex Wyse “Rockstar”.

I Big sarebbero dovuti essere 30 in totale, ma a seguito del ritiro di Emis Killa sono scesi a 29 e Conti ha dichiarato che non ci sarebbero state sostituzioni. Questa la lista con le canzoni:

Achille Lauro “Incoscienti giovani”, Bresh “La tana del granchio”, Brunori SAS “L’albero delle noci”, Clara “Febbre”, Coma_Cose “Cuoricini”, Elodie “Dimenticarsi alle 7”, Emis Killa “Demoni” (RITIRATO), Fedez “Battito”, Francesca Michielin “Fango in Paradiso”, Francesco Gabbani “Viva la vita”,

Gaia “Chiamo io chiami tu”, Giorgia “La cura per me”, Irama “Lentamente”, Joan Thiele “Eco”, Lucio Corsi “Volevo essere un duro”, Marcella Bella “Pelle diamante”, Massimo Ranieri “Tra le mani un cuore”, Modà “Non ti dimentico”, Noemi “Se t’innamori muori”, Olly “Balorda nostalgia”, Rkomi “Il ritmo delle cose”, Rocco Hunt “Mille volte ancora”,

Rose Villain “Fuorilegge”, Sarah Toscano “Amarcord”, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento “La mia parola”, Serena Brancale “Anema e core”, Simone Cristicchi “Quando sarai piccola”, The Kolors “Tu con chi fai l’amore”, Tony Effe “Damme ‘na mano”, Willie Peyote “Grazie ma no grazie”.

I co-conduttori di Sanremo 2025

Carlo Conti, nel corso delle cinque sere del Festival di Sanremo 2025, è affiancato da vari co-conduttori.

La prima serata ci sono Antonella Clerici e Gerry Scotti, mentre la seconda arrivano Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio.

La terza serata del Festival vede sul palco Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini. Mentre la quarta, quella dedicata alle cover, è condotta anche da Geppi Cucciari e Mahmood.

Chiudiamo, con la quinta serata con Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.