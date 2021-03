La polemica con Annalisa

Paolo Giordano, firma vivace e discreta di Il Giornale, è suo malgrado finito in un tritacarne mediatico che lo ha reso protagonista di un equivoco con Annalisa. Dopo la presentazione del brano Dieci a Sanremo, la cantante ha reagito alle critiche della stampa smettendo di seguire alcuni giornalisti sui social. E scavando tra i presunti responsabili del suo malumore, la Rete ha individuato anche Giordano.

Ad alimentare il caos ci si è messo poi un post pubblicato dal giornalista in un momento che a molti è parso inopportuno e sospetto. Il post ricordava la vittoria di Virginio Simonelli ad Amici 2011, vittoria che per qualcuno sarebbe stata “scippata” proprio ad Annalisa, qualificatasi invece seconda.

È bastato questo, insomma, per scatenare la polemica insinuando che Paolo Giordano avesse “contrattaccato” Annalisa, rea di non aver accettato le critiche degli esperti e di averlo defollowato. Immancabilmente, il giornalista ha quindi subito gli attacchi dei fan della cantante, corsi in sua difesa con un tweet dietro l’altro. Ma Novella 2000 ha voluto vederci chiaro, e ha contattato Paolo Giordano per un chiarimento definitivo.

Le dichiarazioni di Paolo Giordano

Secondo la sua versione, il critico si è limitato a ricondividere via Instagram Stories il post di Virginio nel quale si è ritrovato taggato in giornata. Un omaggio all’ex vincitore di Amici che Paolo Giordano avrebbe concesso a qualunque altro professionista. Ma accanto alla bagarre tra Annalisa e i giornalisti, questo fatto è stato interpretato dal web come una presa di posizione da parte di Giordano. Presa di posizione che l’esperto di musica respinge categoricamente definendola un assoluto malinteso.

“Nei giorni di questo Festival non ho mai e sottolineo mai espresso giudizi tranchat o negativi su Annalisa. Rispetto i giudizi di tutti”, sono le sue asciutte dichiarazioni, “ed è giusto che sia così. Ma rispondo solo dei miei”.

