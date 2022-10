Chi è Alessia Abruscia de Il Collegio 7? Età e Instagram

Tutto quello che sappiamo su Alessia Abruscia, alunna de Il Collegio 7, dall’età, alla vita privata, a dove seguirla sui social e in particolare su Instagram.

Chi è Alessia Abruscia

Nome e Cognome: Alessia Abruscia

Data di nascita: 2008

Luogo di Nascita: Corisa, provincia di Cosenza

Età: 14 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studentessa

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @alessia.abrusciaa

Alessia Abruscia età e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Alessia Abruscia. L’alunna de Il Collegio 7 nasce a Corisa, in provincia di Cosenza, nel 2002. La sua età è dunque di 14 anni.

Non conosciamo tuttavia la data di nascita esatta. Sconosciute anche informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Si definisce una ragazza che parla con tutti, ma che deve sempre avere l’ultima parola. Alessia frequenta le scuole superiori, tuttavia è stata bocciata perché a detta di suo padre non studia e non si applica.

Ma vediamo cosa sappiamo della sua vita privata.

Vita privata

Alessia Abruscia vive von i suoi genitori.

In molti si chiedono se l’allieva de Il Collegio 7 abbia un fidanzato.

Tuttavia sembrerebbe essere single.

Scopriamo adesso dove è possibile seguire Alessia de Il Collegio 7 sui social e in particolare su Instagram.

Dove seguire Alessia Abruscia: Instagram e social

I fan del docu reality di Rai 2 si stanno già chiedendo dove è possibile seguire Alessia Abruscia sui social e in particolare su Instagram.

L’allieva de Il Collegio 7 ha un profilo attivo che tuttavia è privato.

Ciò significa che coloro che volessero seguirla dovranno inviarle una richiesta di amicizia e sarà solo lei a scegliere se accettare o meno.

Vediamo adesso cosa sappiamo sull’arrivo di Alessia a Il Collegio 7.

Alessia Abruscia a Il Collegio 7

Martedì 18 ottobre su Rai 2 parte ufficialmente Il Collegio 7. La nuova attesissima edizione del docu reality quest’anno sarà ambientata nel 1958. Gli allievi dunque dovranno vivere e adattarsi alle dure norme del programma e di certo nel vedremo di belle. A partecipare alla trasmissione c’è anche Alessia Abruscia, che nel suo video di presentazione afferma:

“Zitta non ci sto stare, devo sempre avere l’ultima parola. Dico sempre ‘Non ti commento sennò ti offendo’. Mamma e papà hanno una mentalità un po’ chiusa. Sono vecchi, rimasti ai tempi loro, antichi. Possiamo non parlare di loro? Mi sono anticipatici. Io da grande voglio fare l’estetista, mi piace fare le unghie, le ciglia, e cose così”.

Ma chi sono gli altri allievi de Il Collegio 7 oltre ad Alessia? Andiamo a scoprirlo.

Gli alunni de Il Collegio 7

Oltre ad Alessia, a far parte de Il Collegio 7 troviamo:

Ma vediamo ora cosa sappiamo sul percorso di Alessia a Il Collegio 7.

Il percorso di Alessia a Il Collegio 7

Il percorso di Alessia Abruscia a Il Collegio 7 inizia ufficialmente martedì 18 ottobre. L’allieva inizierà dunque a vivere alle dure norme del programma e dovrò mostrare spirito di adattamento. Ma cosa accadrà nelle prossime settimane, e soprattutto Alessia riuscirà ad arrivare alla fine della sua esperienza? Non resta che attendere per scoprirlo.

1° settimana: (IN AGGIORNAMENTO)

