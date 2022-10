Chi è Giada Scognamillo de Il Collegio 7? Età e Instagram

Giada Scognamillo è una giovane studentessa che dal 27 settembre vedremo su Rai 2 insieme ad altri ragazzi tra i protagonisti de Il Collegio 7. Cosa sappiamo dell’allieva? In questa scheda riassuntiva varie curiosità: età, vita privata e Instagram.

Chi è Giada Scognamillo

Nome e Cognome: Giada Scognamillo

Data di nascita: 2005

Luogo di nascita: Genova

Età: 17 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studentessa

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: Giada non dovrebbe avere tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @giada.scognamillo_

Profilo TikTok: @giada.scognamillo

Giada Scognamillo età, altezza e biografia

Apriamo la biografia di Giada Scognamillo scoprendo alcune curiosità circa sul suo conto. Quanti anni ha l’allieva de Il Collegio?

Stando alle prime informazioni Giada Scognamillo è nata nel 2005, arriva da Genova e la sua età è di 17 anni. Non sappiamo però il segno zodiacale, così come l’altezza o il peso.

Sbirciando sul suo account Instagram abbiamo scoperto che studia presso il Liceo Artistico Statale Klee Barabino.

Vita privata

Sulla vita privata di Giada Scognamillo cosa sappiamo? In base alle informazioni raccolte sappiamo che tra lei e i suoi genitori c’è un rapporto molto altalenante. A raccontare qualcosa a tal proposito è stata proprio lei:

“Se vi sembro una principessa, non avete capito niente. Da fuori ho proprio la faccia da brava ragazza, però poi….diciamo che nel mio comportamento non ci sono comportamenti così positivi. E quindi capita di fare qualcosa di pazzerello, qualche volta. Con i miei genitori ho un rapporto un po’ tira e molla. Poi con mio padre non ci parlavo da 6 o 7 mesi. Io e mio padre abbiamo litigato a dicembre e poi mi ha cacciata di casa e da lì non l’ho più visto o sentito”.

Poco dopo, a ruota, a parlare di questo anche suo padre: “Il rapporto tra me e Giada potremmo descriverlo così. Fino all’ultimo gancio destro è stata una cosa meravigliosa. Io l’ho fatto proprio per cercare di darle uno scrollone. Un input a lei diverso. Invece ci siamo un pochino distaccati. Punto ricostruire un rapporto buono con Giada”.

Dove seguire Giada de Il Collegio: Instagram e social

Instagram e TikTok sono le maggiori e uniche piattaforme social in cui è possibile seguire Giada Scognamillo de Il Collegio 7.

La giovane allieva ha pochi post pubblicati al momento, ma un discreto numero di follower che, sicuramente, incrementeranno con l’avventura nel programma di Rai 2.

Nemmeno dai suoi account traspare molto della sua vita privata oppure se è o meno fidanzata.

Giada Scognamillo a Il Collegio 7

Catapultati nel 1958, i ragazzi de Il Collegio 7 saranno sotto la guida del Preside Paolo Bosisio. Cambierà invece il corpo docenti. Tra i veterani troveremo però il docente di italiano ed educazione civica, Andrea Maggi.

Ma cosa ha detto Giada Scognamillo riguardo questa nuova avventura? A prendere la parola è sua madre, che nella clip di presentazione ha detto: “Giada in questo periodo è un po’ un cavallo imbizzarrito e ha bisogno di un po’ di collegio. Assolutamente amore. Mi auguro che riescano dove io ho fallito. Perché io non ho avuto questo polso di cui lei ha bisogno”, ha chiosato la mamma della giovane studentessa.

Concludiamo con il dire che la voce narrante di questa stagione sarà Nino Frassica.

Ma chi sono tutti i concorrenti de Il Collegio 7?

I concorrenti de Il Collegio 7

A Il Collegio 7 anche quest’anno troviamo una classe composta da diversi elementi. Ma chi sono tutti i concorrenti che fanno parte di questa edizione.

Ecco l’elenco completo i tutti i protagonisti di questa stagione del docu-reality:

Alessandro Bosatelli

Alessandro Orlando

Alessia Abruscia

Apollinaire Manfredi

Damiano Severoni

Davide Cagnes

Davide Di Franco

Elisa Angius

Gabriel Rennis

Giada Scognamillo

Giulia Wnekowicz

Luna Tota

Marta Maria Erriquez

Mattia Camorani

Mattia Patanè

Priscilla Savoldelli

Samuel Rosica

Sofie Brixel

Tommaso Miglietta

Zelda Nobili

Il loro unico obiettivo a Il Collegio 7, oltre a fare un’esperienza unica per il proprio percorso scolastico e di vita, sarà quello di raggiungere l’esame finale dove otterranno il diploma finale. Servirà però grande dedizione allo studio e disciplina, alcuni degli ingredienti fondamentali per ottenere buoni risultati.

Il percorso di Giada a Il Collegio 7

Il 27 settembre prende ufficialmente il via il percorso di Giada Scognamillo a Il Collegio 7. Insieme a lei, come abbiamo detto, tanti giovani allievi si metteranno in gioco e sottostaranno alle dure regole dell’istituto e alla severità dei professori.

Vedremo come se la caverà Giada.

(IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.