Chi è Priscilla Savoldelli de Il Collegio 7? Età e Instagram

Nella nuova classe de Il Collegio 7 tra gli allievi troviamo anche Priscilla Savoldelli. Seppur giovanissima, come vedremo, sembra avere le idee piuttosto chiare. Conosciamo news e curiosità su di lei attraverso questa scheda: dall’età, all’altezza, per passare alla vita privata, dove seguirla su Instagram e il suo percorso nel reality show.

Chi è Priscilla Savoldelli

Priscilla Savoldelli età e biografia

Ecco cosa conosciamo in merito alla biografia dell’allieva de Il Collegio 7. Dov’è nata e quanti anni ha Priscilla Savoldelli? La giovane è nata nel 2007. La città di origine dovrebbe essere Gandino, in provincia di Bergamo. La sua età oggi è di 15 anni.

Non abbiamo informazioni circa altezza e peso.

È una giovane studentessa e tra le tante cose ama la musica, come vedremo.

Vita privata

Dove vive Priscilla de Il Collegio 2022? Da quel che abbiamo appreso abita a Gandino, in provincia di Bergamo, con la sua famiglia.

Di sé dice di essere una tipa “un po’ vecchio stampo”. Ha la passione per i francobolli, monete e motori vecchi che colleziona. A proposito di amore per le due ruote, ha un ciao.

Il papà ha detto che lo stile di Priscilla non lo soddisfa del tutto: “Vediamo le cose in modo un po’ diverso”, parole su cui ha concordato la giovane collegiale.

Ancora sul suo modo di essere Priscilla Savoldelli de Il Collegio 7 ha detto di essere consapevole di essere “una tipa un po’ particolare”. Suona la batteria e gioca a basket.

Ma Priscilla de Il Collegio ha un fidanzato? Non sappiamo se sia fidanzata oppure single.

Dove seguire Priscilla de Il Collegio 7: Instagram e social

Con l’avvio de Il Collegio 7 i più si stanno chiedendo senza dubbio se Priscilla Savoldelli ha o meno degli account social. La ragazza ha non solo un profilo privato su Facebook, ma è possibile trovarla anche su Instagram e TikTok.

Proprio in questi ultimi due account ha fatto sapere della sua partecipazione al programma di Rai 2:

“Bene ragazzi. Ora posso urlarlo. Sì, ho fatto questo fantastico percorso. Io seguo Il Collegio fin da quando sono una bambina e da qui è nata la mia passione e la voglia di provare a vivere questa esperienza che sapevo fosse unica e indimenticabile. Ci ho provato e ci sono riuscita, non potete immaginare le mie emozioni già dalla prima chiamata fino all’ultima, quando mi hanno confermato che avrei fatto parte della nuova classe de Il Collegio”.

E ancora su Il Collegio Priscilla ha detto: “Ovviamente tutto ciò che sarà successo lo vedrete successivamente. Posso solamente dire che mi ritengo molto fortunata di essere stata scelta. Ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile questa cosa, dai miei genitori, agli autori, alla redazione, ai cameramen. E ultimi, ma non per importanza, tutti i miei compagni che nel bene o nel male mi hanno fatta crescere. Io vi do l’appuntamento a martedì 27 settembre alla prima puntata. P.S. grazie a tutti già da ora perché siete tantissimi”.

Priscilla Savoldelli a Il Collegio 7

Ambientato nel 1958, Il Collegio 7 torna su Rai 2 dal 27 settembre 2022. Preside di questa edizione sarà ancora Paolo Bosisio, accompagnato da un corpo docenti di tutto rispetto. Tra i veterani troveremo l’insegnante di italiano ed educazione civica, Andrea Maggi.

La voce narrante sarà affidata invece a Nino Frassica, che sostituirà la storica presenza di Giancarlo Magalli.

Nella clip di presentazione a parlare di Priscilla Savoldelli e del suo percorso nel programma è la mamma, che a riguardo ha detto:

“Il Collegio per Priscilla penso possa essere una bella esperienza. Quello che mi preoccupa un po’, da genitore, è che so come la lascio ma non so come la ritroverò tra un mese”, ha concluso la mare della ragazza.

I concorrenti de Il Collegio 7

Ma chi sono tutti i protagonisti di questa edizione de Il Collegio 7? Ecco qui di seguito l’elenco con tutti i concorrenti della nuova stagione del docu-reality di Rai 2:

Con il trascorrere delle puntate vedremo chi tra loro riuscirà a superare i vari ostacoli e rispettare le rigide regole de Il Collegio. Arrivare all’esame per il diploma finale non sarà di certo semplice!

Il percorso di Priscilla a Il Collegio 2022

Dal 27 settembre, questa volta con largo anticipo, parte l’avventura di Piscilla Savoldelli a Il Collegio 7. Nelle prossime righe vi riporteremo i momenti più importanti del suo percorso nel programma.

(IN AGGIORNAMENTO)

