Chi è Alessandro Bosatelli de Il Collegio 7? Età e Instagram

Ecco cosa sappiamo su Alessandro Bosatelli, alunno de Il Collegio 7, dall’età, alla vita privata, a dove seguirlo sui social e in particolare su Instagram e TikTok.

Chi è Alessandro Bosatelli

Nome e Cognome: Alessandro Bosatelli

Data di nascita: 2008

Luogo di Nascita: Brembate (Bergamo)

Età: 14 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studente

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @alessandro_bosatelli

Profilo TikTok: @alessandro.bosatelli

Alessandro Bosatelli età e biografia

Andiamo a vedere quello che sappiamo sulla biografia di Alessandro Bosatelli. L’alunno de Il Collegio 7 è nato a Brembate (Bergamo) nel 2008. La sua età è dunque di 14 anni. Non conosciamo però la sua data di nascita esatta.

Non siamo nemmeno in possesso delle informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Alessandro si definisce un ragazzo educato, e pensa che la maleducazione sia fuori moda. In più crede che le persone maleducate siano anche ignoranti. I suoi genitori lo definiscono invece intelligente, simpatico e colto. Bosatelli ha uno stile casual e tende a non seguire le mode.

Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Andiamo a scoprirlo.

Vita privata

Sulla vita privata di Alessandro Bosatelli non abbiamo numerose informazioni.

Qualcuno si chiede se l’alunno de Il Collegio 7 abbia una fidanzata.

Tuttavia al momento sembrerebbe essere single.

I fan del docu realty possono rimanere in contatto con Alessandro tramite i social e Instagram. Andiamo a scoprire dunque dove è possibile seguirlo.

Dove seguire Alessandro Bosatelli: Instagram e social

Vi state chiedendo dove seguire Alessandro Bosatelli sui social e in particolare su Instagram? Andiamo a scoprirlo.

L’alunno de Il Collegio 7 ha una pagina attiva.

Alessandro ha anche un profilo TikTok.

Proprio in merito alla sua partecipazione al docu reality andiamo a vedere cosa sappiamo.

Alessandro Bosatelli a Il Collegio 7

Il Collegio 7 arriva su Rai 2 a partire da martedì 18 ottobre. Quest’anno la nuova edizione del docu reality più amato di sempre si ambienterà nel 1958, e di certo ne vedremo di belle. A far parte del cast c’è anche Alessandro Bosatelli, che non vede l’ora di mettersi in gioco. Proprio nel suo video di presentazione il giovane alunno svela perché ha deciso di partecipare a Il Collegio. Queste le sue dichiarazioni:

“A Il Collegio tenterò di far capire ai miei compagni qual è la strada giusta da seguire, facendogli vedere il mio esempio. Conviene sempre seguire un esempio positivo”.

Vediamo adesso chi sono tutti gli altri alunni de Il Collegio 7 oltre ad Alessandro.

Gli alunni de Il Collegio 7

Oltre ad Alessandro a far parte del cast di alunni de Il Collegio 7 troviamo:

Vediamo cosa sappiamo sul percorso di Alessandro a Il Collegio 7.

Il percorso di Alessandro a Il Collegio 7

Martedì 18 ottobre inizia il percorso di Alessandro Bosatelli a Il Collegio 7. L’alunno come ha annunciato vuole portare i suoi compagni sulla retta via. Ma riuscirà a seguire le rigide norme del programma senza perdere il controllo? Lo scopriremo solo nel corso delle prossime settimane.

1^ puntata: (IN AGGIORNAMENTO)

