Chi è Damiano Severoni, Sancho de Il Collegio 7 Instagram

Andrea Sanna | 8 Novembre 2022

Chi è

Tutti lo conoscono come Sancho. Lui si chiama Damiano Severoni, allievo de Il Collegio 7, conosciamolo mediante alcune delle tante curiosità raccolte sul suo conto: dall’età alla vita privata per passare ai profili social e Instagram dove poterlo seguire e ancora il percorso nel docu-reality di Rai 2.

Chi è Damiano Severoni

Nome e Cognome: Damiano Severoni (detto Sancho)

Data di nascita: 2006

Luogo di nascita: informazione non disponibile

Età: 16 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studente

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi:informazione non disponibile

Profilo Instagram: @damiano.severoni

Profilo TikTok:@damiano.severoni

Damiano Severoni età e biografia

Della biografia del concorrente de Il Collegio 7, purtroppo, non abbiamo grosse informazioni. Damiano Severoni è nato nel 2006 ( anche se non conosciamo la data di nascita completa e il luogo di nascita). La sua età è di 16 anni. Questo non ci permette dunque nemmeno di dirvi il segno zodiacale.

Nulle anche le indicazioni su altezza e peso. Sappiamo però che è uno studente e che vive a Tivoli con la sua famiglia, alla quale è molto legato e ben voluto da tutti.

Non abbiamo la certezza effettiva, ci basiamo sulla didascalia scritta su TikTok, ma dovrebbe frequentare la 4L.

Vita privata

La vita privata di Damiano Severoni de Il Collegio 7 è segnata da un momento particolarmente delicato. A soli 4 anni suo padre l’ha abbandonato.

Nel video di presentazione Damiano ha quindi parlato del rapporto con la sua famiglia e in particolare della nonna: «Ho moltissime fan, ma la numero uno è sicuramente mia nonna Rita», che il ragazzo definisce «la sua seconda mamma», per poi dire «penso non ci sia persona a cui voglio più bene, è il mio amore segreto».

Sancho, giovane allievo de Il Collegio, è molto riconoscente a sua madre e ai tanti sacrifici che ha fatto e continua a fare per lui: «Mamma penso sia la donna più forte che abbia mai conosciuto». Chiaramente oggi sente il vuoto lasciato da suo padre, ma non vorrebbe mai prendere di l’esempio dell’uomo che vorrebbe essere.

Questa situazione ha portato lui, la mamma e il fratello maggiore a vivere con la nonna. E proprio con sua nonna, come rivelato nella clip di presentazione, Damiano de Il Collegio 7 ha un rapporto davvero molto stretto.

Parlando di sé Damiano dice di essere un ragazzo altruista e sempre pronto ad aiutare il prossimo. Si definisce anche permaloso e “a tratti irascibile”. La mamma di lui ha detto, invece: “Lui è un vulcano in eruzione. Ne pensa 2000 e ne fa 3000 di cose che non deve fare”. E proprio per tale ragione la mamma sul telefono l’ha salvato con il nome di “tsunami”.

Dove seguire Damiano de Il Collegio 7: Instagram e social

La domanda che i fan de Il Collegio si pongono spesso è se i loro preferiti hanno o meno dei profili social sui quali è possibile sostenerli e seguirli da vicino.

Damiano (conosciuto anche come Sancho) de Il Collegio 7 lo troviamo su Facebook con un account privato, ma anche su Instagram e TikTok, anche se i post presenti al momento sono davvero pochi.

Damiano Severoni a Il Collegio 7

Per l’edizione numero 7 de Il Collegio tra i protagonisti troviamo anche Damiano Severoni. Il ragazzo dovrà vedersela con un corpo docenti piuttosto esigente (tra loro compare nuovamente Andrea Maggi più altre new entry) e il Preside Paolo Bosisio che farà in modo che tutto possa andare per il meglio all’interno Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone.

I concorrenti de Il Collegio 7

Anche quest’anno la classe de Il Collegio 7 (che ricordiamo sarà divisa in due gruppi) è formata da un bel numero di concorrenti. Ma chi sono tutti i protagonisti del docu-reality?

Qui di seguito tutti i collegiali di questa edizione insieme a Sancho:

Puntata dopo puntata gli allievi de Il Collegio 7 dovranno dimostrare di essere in grado di meritare il loro banco e di poter raggiungere l’obiettivo finale.

Il percorso di Damiano a Il Collegio 7

Dal 18 ottobre, quindi, tutti i protagonisti de Il Collegio 7 saranno sottoposti a durissime regole. Damiano Severoni sarà in grado di rispettare quanto richiesto dai docenti e a ottenere diploma finale?

In questo paragrafo dedicato al percorso di Sancho vedremo come si evolverà la sua avventura. Si è pian piano ambientato alle rigide regole e al momento tutto sembra procedere al meglio.

(IN AGGIORNAMENTO)