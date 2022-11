Chi è Luna Tota de Il Collegio 7? Età e Instagram

Lei è Luna Tota, giovane ragazza di Roma tra le collegiali dell’edizione numero 7 de Il Collegio. Ma chi è la giovane concorrente del docu-reality? Qui vi riporteremo alcune delle informazioni che siamo riusciti a raccogliere sul suo conto: dall’età, all’altezza per passare alla vita privata. E ancora fidanzato e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Luna Tota

Luna Tota età, altezza e biografia

Quanti anni ha e dov’è nata Luna Tota de Il Collegio 7? Dalle info raccolte sappiamo che Luna è nata a Roma nel 2007 e la sua età oggi è di 15 anni. Non conosciamo la data di nascita completa per dirvi il segno zodiacale.

Info nulle anche per quanto riguarda altezza e peso.

Per quanto riguarda il percorso di studi sappiamo che Luna de Il Collegio 7 frequenta l’Istituto aeronautico di Roma: “Finito il primo anno dovrò pilotare o aerei di caccia militari, comunque sempre nell’ambito aeronautico”.

Luna ha un sogno del cassetto: “Voglio essere la prima donna a pilotare le frecce tricolore… ovviamente con stile”. Si definisce una persona in grado di realizzare gli obiettivi prefissati.

Vita privata

Cosa possiamo dirvi della vita privata di Luna Tota? A rivelarci qualcosa a riguardo è proprio l’allieva de Il Collegio. La ragazza è molto legata ai suoi genitori e nella clip di presentazione ha detto:

“Sono la principessa di casa, infatti ho la coroncina e la metto ogni tanto, anche quando vengono le mie amiche. Soprattutto quando vado a ballare, sempre. Io sono la stella delle discoteche”.

Come raccontato nella clip di presentazione Luna de Il Collegio ha una macchina di nome Tiffany, ricevuta in regalo dal papà per il compleanno. Pochi giorni dopo ha avuto un incidente, ma fortunatamente lei si è ripresa subito e ripreso a guidare.

La mamma di lei ha detto che Luna è molto invidiata dalle ragazze, ma lei non ci fa caso.

Per quanto riguarda la vita sentimentale non sappiamo invece se Luna Tota sia o meno fidanzata o single. Nelle sue storie non compare alcun fidanzato, ma solo il suo migliore amico.

Dove seguire Luna de Il Collegio 7: Instagram e social

I fan de Il Collegio 7 vorranno sapere certamente se Luna Tota è presente o meno sui social. Ebbene la giovane collegiale è presente su Instagram e TikTok, dove condivide diversi contenuti che la riguardano.

Tra le immagini presenti ne troviamo anche alcune sulla sua famiglia (tra le storie in evidenza), alla quale è davvero molto legata.

Ha un buon numero di seguaci che, sicuramente, aumenteranno con il trascorrere delle settimane e della sua presenza nel programma di Rai 2.

Luna Tota a Il Collegio 7

Per l’edizione numero 7 de Il Collegio, dove vedremo anche Luna Tota, sono previste tante novità. I collegiali saranno divisi infatti in due gruppi e non in un’unica classe.

News anche per quanto riguarda i professori, poiché ne troveremo di nuovi, eccetto Andrea Maggi e il Preside Paolo Bosisio.

Voce narrante di quest’anno sarà invece Nino Frassica, che andrà a sostituire così Giancarlo Magalli.

I concorrenti de Il Collegio 7

Anche questa edizione de Il Collegio, la numero 7, vanta un bel numero di allievi con caratteri diversi e storie da raccontare. Ecco chi sono tutti i protagonisti di quest’anno:

Ognuno di loro avrà il compito di sottoporsi alle rigide regole de Il Collegio e studiare quotidianamente per poter essere così ammessi all’esame finale. Chi ce la farà e chi dovrà invece dire addio anzitempo alla trasmissione? Lo scopriremo passo passo!

Il percorso di Luna Tota a Il Collegio 7

Su Rai 2 dal 18 ottobre è possibile seguire il percorso di Luna Tota a Il Collegio 7. Di seguito tutte le curiosità sulla sua permanenza all’interno del docu-reality.

Nelle prime due puntate abbiamo visto la giovane ambientarsi alle rigide regole, come il consueto taglio di capelli, temutissimo da tutti. Al momento sembra procedere come sperato.

(IN AGGIORNAMENTO)

