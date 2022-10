Chi è Sofia Brixel de Il Collegio 7? Età e Instagram

Le informazioni su Sofia Brixel, allieva de Il Collegio 7. Quello che sappiamo su età, vita privata e Instagram.

Chi è Sofia Brixel

Nome e Cognome: Sofia Brixel

Data di nascita: 2006

Luogo di Nascita: Chiavari (Genova)

Età: 16 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studentessa

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: non sembra avere tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @sofiabixel_

Sofia Brixel età e biografia

Ecco chi è Sofia Brixel, allieva de Il Collegio 7. La giovane studentessa nasce a Chiavari, in provincia di Genova, nel 2006. La data di nascita precisa è ancora sconosciuta. Di conseguenza possiamo solo dire che ha un’età pari a 16 anni. Non abbiamo notizia né per quanto riguarda l’altezza né per il peso.

I genitori si sono sposati nel 1993 e nel video di presentazione su RaiPlay compare soltanto la madre. Aveva anche una sorella, Giorgia, la quale purtroppo è venuta a mancare nel 2017:

Mia sorella è venuta a mancare quasi 5 anni fa. Mi piacerebbe dirle tutto quello che mi sta succedendo. Sarebbe molto felice. Anche perché la prima edizione l’ho vista con lei… C’eravamo messe questo obiettivo. Non sono mai da sola, lei c’è sempre, è sempre con me.

Ha la passione per i social e vorrebbe lavorare come modella. Il suo piano B è quello di proseguire gli studi in Psicologia. Ha partecipato a diversi concorsi di bellezza e ha studiato danza.

Vita privata: Sofia Brixel de Il Collegio è fidanzata?

Della vita privata di Sofia Brixel, studentessa de Il Collegio 7, non abbiamo alcuna informazione. In particolar modo sotto il punto di vista sentimentale. Non sappiamo, infatti, se sia fidanzata oppure no.

Sui social non troviamo alcuna menzione di un possibile fidanzato. Dobbiamo, quindi, presumere sia single. Vi terremo aggiornati.

Dove seguire Sofia de Il Collegio 7: Instagram e social

Dove seguire Sofia Brixel durante il percorso a Il Collegio 7? Non la troviamo su Twitter e nemmeno su Facebook.

Su TikTok, però, conta più di 160mila follower. Su Instagram, invece, ne ha oltre 50mila. Qui troviamo diverse foto che la ritraggono durante shooting fotografici o momenti di vita quotidiana.

Sofia Brixel a Il Collegio 7

Sofia Brixel appare per la prima volta a Il Collegio 7 a partire da martedì 18 ottobre 2022 su Rai 2 dalle ore 21:10 circa. Sul sito RaiPlay di lei leggiamo:

“Studia scienze umane ma sogna un futuro da modella Sofia, influencer, 16 anni di Chiavari (GE). «Spero di realizzare questa cosa, però comunque ho un piano b, – racconta – quello di diventare psicologa». Seguitissima online, la ragazza ammette «sui social è bello ballare, ma ogni tanto bisogna fermarsi e pensare».

Per questo, oltre a parlare di sé, la giovane ha scelto attraverso i suoi profili web di ricordare la sorella, scomparsa a soli 18 anni. Proprio con lei, infatti, Sofia aveva visto la prima edizione de Il Collegio e insieme coltivavano il proposito di riuscire un giorno a prendere parte al programma“.

Proseguiamo conoscendo tutti gli altri alunni…

Gli alunni de Il Collegio 7

Andiamo, adesso, a vedere la lunga lista di tutti gli alunni de Il Collegio 7, fatta eccezione per Sofia Brixel:

All’interno della trasmissione di Rai 2 avremo anche l’occasione di vedere alcune new entry tra i professori. La nuova edizione de Il Collegio, inoltre, vede l’introduzione di una nuova voce narrante. Si tratta di Nino Frassica.

Il percorso di Sofia Brixel a Il Collegio 7

Sofia Brixel comincia il suo percorso a Il Collegio 7 a partire dal 18 ottobre 2022, così come tutti gli altri suoi compagni di avventura. Vedremo in seguito come si comporterà e se finirà nei guai. Oppure sarà una studentessa modello?

1° settimana: IN AGGIORNAMENTO

