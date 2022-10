Chi è Davide Di Franco de Il Collegio 7? Età e Instagram

Tutto ciò di cui siamo a conoscenza su Davide Di Franco, alunno del reality Il Collegio 7. Età e Instagram.

Chi è Davide Di Franco

Nome e Cognome: Davide Di Franco

Data di nascita: 4 dicembre 2005

Luogo di Nascita: Bisceglie (Bari)

Età: 17 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: sagittario

Professione: studente

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @davide.di.franco

Davide Di Franco età e biografia

Chi è Davide Di Franco, alunno dell’edizione numero 7 de Il Collegio? Nasce a Bisceglie, in provincia di Bari, il 4 decembre 2005. Di conseguenza ha 17 anni d’età. Non abbiamo informazioni sulla sua altezza o sul peso.

Per quanto riguarda il percorso di studi sappiamo che frequenta il Liceo Scientifico (opzione scienze applicate). Non sembra avere fratelli o sorelle. Nel video di presentazione su RaiPlay compare con i genitori. Di sé afferma:

“In classe sono nella cerchia dei più bravi. Faccio copiare ma solo chi se lo merita. Io non faccio copiare la gente che so che non studia e non fa niente dal mattino alla sera.

Sono un fesso? Anche no. Per me la scuola serve a fare amicizia, ma anche per mettersi in gioco e vedere quanto si vale“.

Dice di essere molto selettivo nelle amicizie. Ha molti conoscenti ma le amicizie vere e proprie si possono contare sulle dita di una mano. Ma andiamo avanti con la vita privata dell’alunno de Il Collegio 7…

Vita privata: Davide Di Franco de Il Collegio è fidanzato?

Della vita privata di Davide Di Franco de Il Collegio 7 non abbiamo grandi informazioni. Non sappiamo, infatti, se sia fidanzato oppure no. Forse troverà l’anima gemella nel reality. Staremo a vedere.

La madre, all’interno del filmato citato poc’anzi afferma con orgoglio: “Davide è buono, educato, studia, si fa il letto… Quando sarà in Collegio mi mancherà tanto. Soprattutto la telefonata ‘mamma che si mangia oggi?’“.

Passiamo, adesso, ai social…

Dove seguire Davide de Il Collegio 7: Instagram e social

Dove si può seguire Davide Di Franco sui social? Non lo troviamo su Facebook o Twitter. Ha però un account TikTok in cui vediamo qualche video.

Su Instagram non ha molte foto ma condivide spesso delle Stories, specialmente da quando ha iniziato a farsi conoscere dal largo pubblico.

Davide Di Franco a Il Collegio 7

L’avventura a Il Collegio 7 per Davide Di Franco comincia il 18 ottobre 2022 su Rai 2 a partire dalle ore 21:10 circa. Sul sito di RaiPlay, nella descrizione del video di presentazione, si legge:

“Davide, 16 anni di Bisceglie (BA), «in classe è nella cerchia dei più bravi». A scuola non copia mai e non fa copiare nessuno, tranne chi secondo lui lo merita. Ha pochi amici stretti perché, spiega, «non mi vanno bene tutti… devo selezionarli». Competitivo, severo e ordinato, al ragazzo piace molto trascorrere il tempo facendo gossip.

Tipo “perfettino” non sopporta la maleducazione, l’ignoranza e le ingiustizie e non si separa mai dalla sua lacca, elemento secondo lui indispensabile per dedicare la giusta cura a ciuffo e capelli. ‘Il Collegio’, a sua detta, potrebbe essere un’occasione per confrontarsi con i coetanei“

Sul suo profilo Instagram, nelle Stories, ha rivelato che rifarebbe questa esperienza e vivere per finta alla fine degli anni ’50 gli ha fatto apprezzare di più le comodità che si hanno oggi. Il reality lo ha anche aiutato a crescere e a trovare lati di sé nascosti.

Passiamo, ora, agli altri alunni della settima edizione Il Collegio…

Gli alunni de Il Collegio 7

Scopriamo, ora, chi sono gli alunni che vanno a formare il cast della nuova edizione de Il Collegio 7 oltre a Davide Di Franco:

Non solo troveremo alcune new entry nel cast dei professori, ma anche la voce narrante della nuova edizione de Il Collegio sarà diversa. Troveremo Nino Frassica.

Il percorso di Davide Di Franco a Il Collegio 7

Alessandro Orlando inizia il suo percorso a Il Collegio 7, quindi, il 18 ottobre 2022. Andando avanti con le settimane vedremo se si caccerà nei guai o se sarà uno studente modello. I fan, sicuramente, spereranno che possa ottenere il diploma. Vi terremo aggiornati.

1° settimana: IN AGGIORNAMENTO

Novella 2000 © riproduzione riservata.