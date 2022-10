Chi è Marta Maria Erriquez de Il Collegio 7? Età e Instagram

Andiamo a vedere tutto quello che sappiamo su Marta Maria Erriquez, alunna de Il Collegio 7, dall’età, alla vita privata, a dove seguirla sui social e in particolare su Instagram e TikTok.

Chi è Marta Maria Erriquez

Nome e Cognome: Marta Maria Erriquez

Data di nascita: 2006

Luogo di Nascita: Torino

Età: 16 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studentessa

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @harry.erriquez

Profilo TikTok: @errii.quez

Marta Maria Erriquez età e biografia

Andiamo a scoprire la biografia di Marta Maria Erriquez. L’alunna de Il Collegio 7 nasce nel 2006 a Venaria Reale (Torino). La sua età è dunque di 16 anni. Non sappiamo però quale sua la sua data di nascita esatta.

Non sappiamo nemmeno quali siano le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Il suo sogno è quello di fare la bartender e di partire per l’America. Ama fare i drink e stare a contatto con le persone. I genitori la definiscono una persona coraggiosa, che vuol far valere sempre le sue idee.

Ma scopriamo adesso di più sulla sua vita privata.

Vita privata

Il web si chiede già se Marta Maria sia fidanzata. Tuttavia non conosciamo la risposta a questa domanda.

L’alunna de Il Collegio 7 ha parlato della sua identità di genere, e in merito ha affermato:

“Ognuno di noi ha un’identità. La mia la manifesto nel mio modo di vestire, nei pantaloni larghi, o nelle magliette di Van Gogh. Non mi piace darmi etichette, la mia identità di genere è una cosa che sto scoprendo piano piano e il mio modo di vestire non rappresenta il mio essere femmina o il mio essere maschio, ma rappresenta me, rappresenta “Erri”. Ho fatto un’evoluzione. L’evoluzione è un continuo svilupparsi”.

Ma scopriamo adesso dove è possibile seguire Marta de Il Collegio 7 sui social e su Instagram.

Dove seguire Marta Maria: Instagram e social

Vi state chiedendo dove seguire Marta Maria sui social e su Instagram? Andiamo a scoprirlo.

L’alunna de Il Collegio 7 ha naturalmente un profilo attivo. Ma non solo.

È infatti possibile seguire Marta anche su TikTok.

Scopriamo di più sulla sua partecipazione al docu-reality di Rai 2.

Marta Maria Erriquez a Il Collegio 7

Tutto è pronto per Il Collegio 7. La nuova edizione dell’amato docu reality debutta infatti martedì 18 ottobre, e sarà ambientata nel 1958. A far parte del cast c’è anche Marta Maria Erriquez, pronta ad affrontare le dure e severe regole della trasmissione. Ma perché Marta partecipa a Il Collegio? Ecco cosa svela lei nel suo video di presentazione:

“A Il Collegio spero di riuscire a combattere le mie battaglie esponendo le mie problematiche e i miei valori nel modo più corretto possibile”.

Ma chi sono gli altri alunni del docu reality oltre a Marta? Scopriamolo.

Gli alunni de Il Collegio 7

Ecco chi sono gli altri alunni de Il Collegio 7 oltre a Marta Maria:

Scopriamo di più adesso sul percorso di Marta a Il Collegio 7.

Il percorso di Marta a Il Collegio 7

Il percorso di Marta Maria Erriquez a Il Collegio 7 inizia ufficialmente martedì 18 ottobre. L’alunna riuscirà nel suo intento e a conquistare il cuore del pubblico? Lo scopriremo solo nel corso delle prossime puntate.

1^ puntata: (IN AGGIORNAMENTO)

