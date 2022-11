Chi è Samuel Rosica de Il Collegio 7? Età e Instagram

Tutte le informazioni su Samuel Rosica, allievo de Il Collegio 7, dalla biografia, alla vita privata, la, la famiglia e come seguirlo sui social.

Chi è Samuel Rosica

Samuel Rosica età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Samuel Rosica, alunno de Il Collegio 7, quanti anni ha, dov’è nato, di dov’è e la sua biografia. Samuele è nato a Bitonto, in provincia di Bari. Non conosciamo la sua data di nascita esatta, ma sappiamo che ha 14 anni di età e non conosciamo il suo segno zodiacale. Non abbiamo nemmeno informazioni circa la sua altezza e il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne sul suo corpo.

Samuel frequenta l’istituto agrario perché vorrebbe andare a lavorare con il padre che un imprenditore d’olio. Ma il suo approccio alla scuola è un po’ particolare, infatti per lui è un momento per divertirsi. A tal proposto, è stato sospeso da scuola a causa delle sue 56 note.

Vive a Bitonto insieme ai suoi genitori e nel tempo libero, come hobby, fa il DJ e suona per comunioni e feste di amici.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Samuel Rosica non abbiamo informazioni. Comunque non risulta nessuna fidanzata, quindi pare essere single.

Si definisce un po’ “matto”, fa tante bravate ed è un casinista nato. Fa l’esatto opposto di quello che gli viene detto.

Inoltre riesce sempre a ottenere quello che vuole. Una volta, ad esempio, ha rotto di proposito un telefono per farsene comprare uno nuovo.

Dove seguire Samuel Rosica: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio chi è Samuel Rosica, vediamo anche come seguirlo sui social. Vi segnaliamo quindi il suo profilo Instagram che ha oltre 3 mila follower.

Non contiene molti post e proabilmente è stato sistemato per la partecipazione al programma Il Collegio.

Samuel ha anche un profilo TikTok che conta oltre mille follower e contiene molti video.

Samuel Rosica a Il Collegio 7

Troviamo Samuel Rosica tra i partecipanti de Il Collegio 7. Per questa nuova edizione, l’anno di ambientazione scelto è il 1958. Il reality va in onda a partire da martedì 18 ottobre 2022 su Rai 2 dalle ore 21:10 circa.

Su di lui il padre dice: “Samuel è come l’acqua del mare, è sempre in movimento… c’è da impazzire. Fa il contrario di quello che dici. Tu dici, dai, andiamo a sinistra e lui va a destra. È una rovina più che altro”.

Gli alunni de Il Collegio 7

Vediamo chi sono nel 2022 tutti gli allievi de Il Collegio:

Quest’anno ci sono anche delle new entry tra i professori. Un’altra novità è il cambio della voce narrante che in questa edizione de Il Collegio è Nino Fressica.

Il percorso di Samuel ne Il Collegio 7

L’inizio della messa in onda de Il Collegio 7 è martedì 18 ottobre 2022 e Samuel Rosica è uno dei partecipanti che entra nella scuola dal primo giorno. Vediamo quindi com’è il suo percorso:

Al via il percorso, che al momento scorre liscio, di Samuel in queste puntate del programma (IN AGGIORNAMENTO)

