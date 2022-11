Chi è Tommaso Miglietta de Il Collegio 7? Età e Instagram

Scopriamo le informazioni su Tommaso Miglietta, allievo de Il Collegio 7, dalla biografia, alla vita privata, gli studi, le sue passioni e fino a dove seguirlo sui social.

Chi è Tommaso Miglietta

Nome e cognome: Tommaso Miglietta

Età: 14 anni

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di nascita: Lizzanello (provincia di Lecce)

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: studente e batterista

Fidanzata/o: informazione non disponibile

Tatuaggi: non sembra averne sul corpo

Profilo Instagram: @tommymiglietta_official

Profilo TikTok: @tommymigliettaofficial

Tommaso Miglietta età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Tommaso Miglietta, alunno de Il Collegio 7, quanti anni ha, dov’è nato, di dov’è e la sua biografia. Nato a Lizzanello, un paese in provincia di Lecce, non conosciamo la sua data di nascita esatta. Sappiamo però che ha 14 anni di età, ma non sappiamo il suo segno zodiacale. Non abbiamo nemmeno informazioni circa la sua altezza e il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne sul suo corpo.

Vive in Puglia insieme ai genitori che sono due artisti. Questo lo ha portato a seguire anche lui questa strada, in particolare la musica. Infatti frequenta il conservatorio.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentalenta di Tommaso Miglietta, non abbiamo molte informazioni. Non sembra avere un interesse amoroso, quindi possiamo dire che è single.

Appasionatissimo di musica, anche grazie ai suoi genitori, ha iniziato a suonare all’età di 4 anni diventando un batterista. E con la sua famiglia ha girato il mondo facendo tournée per portare la musica della tradizione pugliese rivisitata in chiave rock.

A tal proposito, Tommy è stato considerato un “ragazzo prodigio” per il suo talento musicale. E per questo nel 2021 ha ricevuto il titolo di “Alfiere della Repubblica” dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nonostante questo, preferisce rimanere una persona umile.

Dove seguire Tommaso Miglietta: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio chi è Tommaso Miglietta, è anche possibile seguirlo sui social. A tal proposito vi segnaliamo il suo profilo Instagram che vanta oltre 4 mila follower.

Qui pubblica molto foto sue e riguardanti anche le sue passioni, soprattutto il lato musicale.

Ha anche un profilo TikTok che però ha solo due video riguardanti le sue esibizioni con la batteria.

Tommaso Miglietta a Il Collegio 7

Tommaso Miglietta è tra i partecipanti de Il Collegio 7, in onda su Rai 2. Questa edizione è ambientata nel 1958. Il reality va in onda a partire da martedì 18 ottobre 2022 su Rai 2 dalle ore 21:10 circa.

Quello che più preoccupa Tommy per la sua avventura ne Il Collegio sono i capelli lunghissimi che porta. Lo rappresentano, lo rendono il “personaggio” che è, quindi gli farà molto strano quando sicuramente glieli taglieranno. Inoltre ha detto:

“La musica in tutti questi anni mi ha dato l’opportunità di viaggiare. E secondo me mi ha fatto anche un po’ bruciare le tappe. Proprio per questo Il Collegio serve secondo me per ritornare con i piedi a terra”.

Il percorso di Tommaso ne Il Collegio 7

C’è il percorso di Tommaso Miglietta nella settima edizione de Il Collegio? Per lui inizia dal primo giorno (in onda il 18 ottobre). Vediamo quindi cosa combina all’interno del collegio.

È uno degli allievi che più ha sofferto il temuto taglio di capelli. Nonostante questa parentesi è iniziata comunque bene la sua avventura. (IN AGGIORNAMENTO)

