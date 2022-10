Chi è Mattia Patanè de Il Collegio 7? Età e Instagram

Ecco che cosa sappiamo di Mattia Patanè, nuovo studente del docu-reality Il Collegio 7. Tutto su età e Instagram.

Chi è Mattia Patanè

Nome e Cognome: Mattia Patanè

Data di nascita: 2006

Luogo di Nascita: Riposto (Catania)

Età: 16 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studente

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @_mattiapatane_

Mattia Patanè età e biografia

Chi è Mattia Patanè, allievo dell’edizione 7 de Il Collegio? Dello studente sappiamo che vive a Riposto, in provincia di Catania. Non abbiamo la data di nascita completa ma è nato nel 2006. La sua età, quindi, è di 16 anni. Non abbiamo informazioni però circa la sua altezza e il suo peso.

Nel video presentazione su RaiPlay, inoltre, compaiono i genitori. Pare non abbia fratelli o sorelle. Per quanto riguarda gli studi, invece, dovrebbe frequentare un liceo a indirizzo scientifico-linguistico.

Lui si definisce simpatico e bravo a scuola. Aggiunge: “Io sono differente, a prescindere, dalle persone. Non sono i miei coetanei il problema. So di essere migliore del resto della media delle persone“. A questo punto sopraggiunge la madre che spiega:

È presuntuoso. Per lui siamo tutti ignoranti. Ho paura che al Collegio aumenterà il suo ego.

Ma passiamo alla sua vita privata…

Vita privata: Mattia Patanè de Il Collegio è fidanzato?

Della vita privata di Mattia Patanè, studente a Il Collegio 7, non abbiamo grandi notizie. Dal punto di vista sentimentale non sappiamo se sia fidanzato oppure no. Lui non ha rivelato nulla a tal proposito. Dovremo aspettare dichiarazioni del diretto interessato. Possiamo, quindi, affermare sia single.

Tra le altre cose, inoltre, ha una grande passione per il cibo e si definisce un food blogger: “Mi metto a fare recensioni di locali, provo posti e provo cibi nuovi… È una cosa che mi piace fare tantissimo“. Ama, poi, gli scacchi ed è nella squadra di dibattito della scuola.

Ma dove seguire Mattia Patanè de Il Collegio sui social? Scopriamolo…

Dove seguire Mattia de Il Collegio 7: Instagram e social

Dove è possibile seguire Mattia Patanè sui social? Non lo troviamo ancora su TikTok o Twitter.

Su Facebook ha una pagina che non utilizza più dal 2019. Su Instagram, invece, è attivo con un profilo personale, con scatti in cui si mostra con gli amici, e uno dedicato al cibo.

Mattia Patanè a Il Collegio 7

L’avventura di Mattia Patanè a Il Collegio 7 comincia il 18 ottobre 2022. Presto scopriremo come se la caveranno lui e gli altri alunni. Nella descrizione del suo video di presentazione, poi, leggiamo:

“«Faccio il food blogger, sono bravo a scuola, sono simpatico, dove lo trovate un altro così?». Carattere forte e grande sicurezza in sé stesso, Mattia, 16 anni di Riposto (CT), dopo un passato da bambino cicciottello ha deciso di mettersi in forma ed entrare nel mondo del “food”, appassionandosi a tal punto da diventare il primo e unico – secondo lui – food blogger della sua età.

Campione scolastico di scacchi, membro della squadra di dibattito, poeta e filosofo convinto, il giovane siciliano si sente un adolescente al di sopra degli altri. Riuscirà a mantenere questa opinione anche durante la sua esperienza da collegiale?“

Proseguiamo, ora, con gli alunni de Il Collegio…

Gli alunni de Il Collegio 7

Passiamo, ora, agli alunni che fanno parte de Il Collegio 7 a parte Mattia Patanè:

Ricordiamo, inoltre, che la voce narrante de Il Collegio non è più quella di Giancarlo Magalli, ma dell’attore Nino Frassica.

Il percorso di Mattia Patanè a Il Collegio 7

Il percorso di Mattia Patanè a Il Collegio 7, perciò, ha inizio il 18 ottobre 2022. Vedremo quindi più avanti se si caccerà nei guai insieme agli altri compagni di scuola. Si farà espellere oppure riuscirà ad arrivare fino in fondo a diplomarsi? Lo scopriremo.

1° settimana: IN AGGIORNAMENTO

Novella 2000 © riproduzione riservata.