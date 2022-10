Chi è Gabriel Rennis de Il Collegio 7? Età e Instagram

Tutte le informazioni su Gabriel Rennis, allievo de Il Collegio 7, dalla biografia, alla vita privata, le passioni, la famiglia e come seguirlo sui social.

Chi è Gabriel Rennis

Nome e cognome: Gabriel Rennis

Età: 16 anni

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di nascita: Ostia

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: studente e calciatore

Fidanzata: Gabriel dovrebbe essere fidanzato

Tatuaggi: non sembra averne sul corpo

Profilo Instagram: @gabrielrennis_

Profilo TikTok: @gabrielrennis_

Gabriel Rennis età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Gabriel Rennis, alunno de Il Collegio 7, quanti anni ha, dov’è nato, di dov’è e la sua biografia. Gabriel è nato a Ostia, città in cui vive con i suoi genitori, non conosciamo però la sua data di nascita esatta. Sappiamo che ha 16 anni di età, ma non sappiamo il suo segno zodiacale. Non abbiamo nemmeno informazioni circa la sua altezza e il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne sul suo corpo.

Gabriel è molto fiero di essere di Ostia e si definisce “er mejo de Ostia”. Inoltre pensa che il gergo romano sia parte della lingua italiana corretta. Questo modo di fare lo ha preso dal padre. La madre, invece, è professoressa e vicepreside, quindi è quella che cerca sempre di farlo studiare e indirizzarlo sulla retta via.

Frequenta il liceo linguistico, ma non gli piace molto studiare. Inoltre è un calciatore a livello agonistico.

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale di Gabriel Rennis, si può considerare un latin lover. Gli piacciono molto le ragazze, specialmente quelle più grandi, e sa di piacere. Dice che molte ragazze gli vanno dietro, ma lui è il tipo che gli piace farsi desiderare.

Se vi chiedete se abbia o meno una fidanzata, dal suo profilo Instagram vediamo che c’è una storia in evidenza mentre bacia una ragazza. Quindi è probabile che non sia single.

Gabriel tiene molto all’aspetto fisico e lo cura molto.

Dove seguire Gabriel Rennis: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio chi è Gabriel Rennis, vediamo anche come seguirlo sui social. Vi segnaliamo quindi il suo profilo Instagram che ha quasi 6 mila follower.

Il profilo contiene solo due post e sembra essere stato “pulito” con la partecipazione alla settima edizione de Il Collegio.

Gabriel ha anche un profilo TikTok che ha poco più di 400 follower e che contiene molti video.

Gabriel Rennis a Il Collegio 7

Per il 2022 Gabriel Rennis è uno dei nuovi partecipanti a Il Collegio 7, il programma di grande successo di Rai 2. Per questa edizione, l’anno di ambientazione scelto è il 1958. Il reality va in onda a partire da martedì 18 ottobre 2022 su Rai 2 dalle ore 21:10 circa.

Come lui stesso ha detto, non gli piace molto studiare e spesso è sua madre che lo tiene a bada per quanto riguarda la scuola. A tal proposito la signora, sulla partecipazione a Il Collegio, ha detto: “Per me lo studio è importantissimo, alla base di ogni cosa. Si deve impegnare e deve dare il massimo. Spero che dal Collegio Gabriel impari tanto, impari a rispettare le regole. E poi deve dimostrarmi che anche senza di me riesce a studiare”.

Gli alunni de Il Collegio 7

Per la nuova edizione de Il Collegio ci sono molti partecipanti. Vediamo quindi tutti gli allievi del 2022:

Quest’anno avremo anche l’occasione di vedere alcune new entry tra i professori. La nuova edizione de Il Collegio, inoltre, vede l’introduzione di una nuova voce narrante, cioè Nino Frassica.

Il percorso di Gabriel ne Il Collegio 7

Il Collegio 7 inizia la messa in onda il 18 ottobre 2022 e Gabriel Rennis è uno dei partecipanti che entra nella scuola dal primo giorno. Vediamo quindi com’è il suo percorso:

1^ e 2^ puntata: Ha preso il via l’avventura di Gabriel. (IN AGGIORNAMENTO)

