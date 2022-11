Chi è Giulia Wnekowicz de Il Collegio 7? Età e Instagram

Una collegiale che non passa inosservata in questa edizione de Il Collegio 7 è senza dubbio Giulia Wnekowicz. La giovane studentessa, come vedremo, è una ragazza davvero determinata. Conosciamola mediante alcune curiosità e news: l’età, la vita privata, il fidanzato e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Giulia Wnekowicz

Nome e Cognome: Giulia Wnekowicz

Data di nascita: 2008

Luogo di nascita: Firenze

Età: 14 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studentessa

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: Giulia non dovrebbe avere tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @magic.giuly / @giulia_valiente

Profilo TikTok: @magic.giuly

Giulia Wnekowicz età e biografia

Apriamo questo articolo con la biografia della concorrente del programma di Rai 2. Quanti anni ha e dov’è nata? Giulia Wnekowicz dovrebbe essere nata a Firenze (dove vive) nel 2008 e la sua età è di 14 anni.

Purtroppo non ci sono informazioni circa la data di nascita completa che potrebbe fornirci anche il suo segno zodiacale. Non sappiamo nemmeno il peso el’altezza della ragazza.

Amante dello studio e della magia, Giulia de Il Collegio 7 conosce ben 5 lingue (grazie alle sue origini) e si definisce “un po’ secchiona”, ma al tempo stesso è una ragazza che si fa sentire.

La vita privata

Soffermiamoci ora sulla vita privata di Giulia Wnekowicz. L’allieva de Il Collegio ha raccontato di avere i bisnonni asiatici, i nonni russi e diversi parenti sparsi qua e là per il mondo. Di sé dice ancora di essere una vera e propria “cosmopolita, un po’ maga e un po’ professoressa”.

Parlando di qualche curiosità, invece, possiamo dire che Giulia ha una grande passione per la magia: si destreggia tra mazzi di carte e cubi di Rubik. E non solo. Il suo sogno è quello di studiare oncologia pediatrica, con l’obiettivo un giorno di salvare delle vite.

Altra cosa che ama molto Giulia Wnekowicz è approfondire tutto quello che le piace. Tra l’altro a scuola si schiera sempre in difesa dei compagni più fragili.

Ma Giulia de Il Collegio è fidanzata? Al momento non abbiamo info a riguardo.

Dove seguire Giulia de Il Collegio 7: Instagram e social

Non abbiamo trovato il profilo Facebook, ma possiamo dirvi che Giulia Wnekovicz de Il Collegio 7 è presente su Instagram con due profili, ma anche su TikTok.

Qui oltre a delle foto, possiamo trovare anche dei video dove mette in mostra le sue abilità di magia!

Giulia Wnekowicz a Il Collegio 7

Tante personalità differenti spiccano durante questa nuova edizione de Il Collegio 7 e tra loro troviamo anche Giulia Wnekovicz.

A parlare prima del suo arrivo nel docu-reality è stata la mamma di Giulia. In una clip di presentazione la signora a proposito de Il Collegio ha detto: «Credo che vivere la vita dei nonni in un contesto simile la possa aiutare molto a capire anche noi».

Questo l’augurio che si fa, con la speranza che questa esperienza da collegiale di sua figlia la convinca che i genitori sono meno «boomer» di quanto lei pensi.

I concorrenti de Il Collegio 7

Vediamo ora chi sono tutti i concorrenti della nuova edizione de Il Collegio 7:

Ogni concorrente ha il compito di portare a termine il periodo scolastico nel migliore dei modi e dunque arriva a ottenere il diploma all’esame finale. Riusciranno tutti i menzionati a portare a termine il percorso?

Il percorso di Giulia Wnekowicz a Il Collegio 7

Il 18 ottobre Il Collegio 7 su Rai 2 vede Giulia Wnekowicz tra i concorrenti di questa edizione. Nelle prossime righe vedremo come proseguirà il suo percorso nel docu-reality.

La ragazza si sta ambientando alle regole del programma e per ora sembra procedere tutto nel migliore dei modi.

(IN AGGIORNAMENTO)

