Chi è Andromache: canzone cantante Cipro Eurovision 2022

Tutto quello che sappiamo su Andromache, cantante che rappresenta Cipro all’Eurovision Song Contest 2022, la sua biografia, la carriera, la canzone Ela con cui partecipa e il suo significato.

Chi è Andromache

Nome e Cognome: Andromachi Dimitropoulou

Nome d’arte: Andromache

Data di nascita: 12 ottobre 1995

Luogo di Nascita: Siegen (Germania)

Età: 26 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: cantante

Fidanzato: dovrebbe essere single

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @andromache_dim

Andromache età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Andromache, cantante rappresentante di Cipro con la canzone Ela all’Eurovision Song Contest 2022, attraverso la sua biografia, l’età, quando è nata e dove e alcune curiosità.

Nome completo Andromachi Dimitropoulou, è nata a Siegen, in Germania, il 12 ottobre 1995. Ha quindi 26 anni di età ed è del segno zodiacale della Bilancia. Per quanto riguarda la sua altezza e il suo peso, non abbiamo informazioni. Sappiamo, invece, che ha alcuni tatuaggi. In particolare notiamo sul un braccio una farfalla e sull’altro una conchiglia.

Come detto, Andromache è nata in Germania e ha cittadinanza tedesca, ma all’età di 10 anni si è trasferita con la sua famiglia a Lechaina, in Grecia. Qui ha trascorso la sua adolescenza. Dopo il diploma si è trasferita ad Atene dove ha studiato Filologia germanica all’Università.

Vita privata

Per quasnto riguarda la vita privata e sentimentale di Andromache, non abbiamo tante informazioni. Quindi per un evetuale fidanzato, non sappiamo di preciso, ma pare essere single.

Parlando di curiosità, ama tantissimo i viaggi e adora passare il tempo con i suoi amici. Interessante è anche il significato del suo nome (che tradotto è Andromaca). Letteralmente significa “colui che combatte come un uomo”. E proprio lei ha detto che grazie a questo nome è riuscita a diventare ciò che è oggi.

Andromache ha un carttere molto forte, combatte per tutto nella vita, non ha problemi a trattare con gli uomini. Inoltre dà sempre il massimo per ciò che vuole nella vita.

Dove seguire Andromache: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio chi è Andromache, possiamo anche seguirla sui social. Vi consigliamo il suo profilo Instagram che ha oltre 100 mila follower e il numero dei seguaci è in costante aumento.

La cantante è molto attiva sui social e condivide principalmente contenuti riguardanti il suo lavoro e quindi i suoi prodotti musicali.

Non mancano anche post di viaggi e i momenti in compagnia degli amici.

Carriera

Da sempre Andromache è appassionata di musica, fondamentale nella sua vita sin da piccola.

Nel 2017 è uscito il suo primo singolo To feggari al quale ne sono seguiti altri. Tra questi segnaliamo, nel 2019, Na Soun Psema che ha fatto riscuotere alla cantante un grande successo tra radio e piattaforme streaming. Questo ha rafforzato il suo essere una pop star.

The Voice

Nel 2015 Andromache ha partecipato a The Voice of Greece. Nel talent televisivo è stata eliminata nel corso della seconda serata dal vivo. Nonostante questo, è riuscita a farsi notare e dopo poco tempo ha formato un contratto con l’etichetta discografica greca Panik Records.

Album e canzoni

Nella sua carriera Andromache ha pubblicato alcuni singoli:

2017 – To feggari

2018 – Den mporō

2019 – Den se dialexa

2019 – Na ‘soun psema

2020 – S’agapō

2021 – Vasano mou

2022 – Ela

Vediamo adesso la sua partecipazione all’Eurovision 2022…

Andromache all’Eurovision 2022

L’Eurovision Song Contest 2022 si tiene in Italia, a Torino, dal 10 al 14 maggio. Il 10 e il 12 maggio sono previste le due semifinali, mentre il 14 va in onda la finale.

Per Cipro partecipa Andromache con la canzone Ela. L’annuncio è arrivato il 9 marzo 2022 quando l’emittente radiotelevisiva pubblica CyBC ha selezionato la cantante per rappresentare il Paese. Potete vedere ilvideo del brano e quindi ascoltarlo QUI.

Vediamo adesso di cosa parla e il suo significato…

Testo e canzone

Andromache partecipa all’Eurovision Song Contest 2022 con la canzone Ela. Il brano è stato pubblicata l’11 marzo 2022 ed è bilingue. Le strofe sono cantante in inglese e il ritornello in greco. A tal proposito, si tratta della prima canzone cirpiota dall’Eurovision del 2013 a utilizzare la lingua madre dell’isola.

La canzone Ela di Andromache parla di un rito di corteggiamento. L’amore di un lui o di una lei è ingrado di liberarci dal dolore. Tra l’altro la cantante ha voluto inserire nella musica un pizzico di Grecia e Mediterraneo. Ecco un estratto del pezzo:

Melodies

Ringing through my head

When you lay eyes on me

The rush is from above

It feels so heavenly

Come and charge me up like electricity

My remedy

Vediamo adesso tutti i concorrenti dell’Eurovision 2022…

I concorrenti dell’Eurovision 2022

La prima semifinale dell’Eurovision si tiene il 10 maggio 2022. Solo alcuni concorrenti, però, passano alla serata finale. Qui di seguito la scaletta completa:

La seconda semifinale, invece, va in onda il 12 maggio 2022 e vedremo un’altra tranche di concorrenti, tra cui anche Andromache. Anche in questo caso solo alcuni accederanno alla serata finale. La scaletta:

Finlandia The Rasmus – Jezebel Israele Michael Ben David – I.M Serbia Konstrakta – In Corpore Sano Azerbaijan Nadir Rustamli – Fade To Black Georgia Circus Mircus – Lock Me In Malta Emma Muscat – I Am What I Am San Marino Achille Lauro – Stripper Australia Sheldon Riley – Not The Same Cipro Andromache – Ela Irlanda Brooke – That’s Rich Macedonia del Nord Andrea – Circles Estonia Stefan – Hope Romania WRS – Llámame Polonia Ochman – River Montenegro Vladana – Breathe Belgio Jérémie Makiese – Miss You Svezia Cornelia Jakobs – Hold Me Closer Repubblica Ceca We Are Domi – Lights Off

A loro si aggiungono poi i già finalisti (che vedremo esibirsi durante la serata finale):

Italia Mahmood e Blanco – Brividi

Mahmood e Blanco – Brividi Germania Malik Harris – Rockstars

Malik Harris – Rockstars Francia Alvan & Ahez – Fulenn

Alvan & Ahez – Fulenn Spagna Chanel – SloMo

Chanel – SloMo Regno Unito Sam Ryder – SPACE MAN

Vedremo quindi in che posizione si classificherà Cipro con Andromache e la canzone Ela.

