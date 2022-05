Chi è Sheldon Riley: canzone cantante Australia Eurovision 2022

Tutto su Sheldon Riley, dall'Australia con la canzone Not the Same per l'Eurovision 2022.

Chi è Sheldon Riley, dall’Australia con la canzone “Not the Same” per l’Eurovision 2022. Età, altezza e Instagram.

Chi è Sheldon Riley

Nome e Cognome: Sheldon Hernandez

Nome d’arte: Sheldon Riley

Data di nascita: 14 marzo 1999

Luogo di Nascita: Sydney (Australia)

Età: 23 anni

Altezza: 1 metro e 73 centimetri

Peso: 65/70 kg

Segno zodiacale: Pesci

Professione: cantante

Fidanzato: Zachery Tomlinson

Figli: non ha figli

Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile

Profilo Instagram: @sheldonriley

Sheldon Riley età e altezza

Chi è Sheldon Riley, il rappresentato dell’Australia all’Eurovision 2022 con la canzone “Not the Same“? Il cantante nasce a Sydney il 14 marzo 1999. La sua età, di conseguenza, è di 23 anni. Ha un’altezza pari a 1 metro e 73 centimetri, mentre il peso è di circa 65/70 kg.

Della sua famiglia sappiamo che il padre è filippino e la madre ha origini scozzesi e irlandesi. Non sembra avere fratelli o sorelle. Sappiamo che è affetto da un disturbo dello spettro autistico, diagnosticato dall’età di 6 anni. Oggi vive a Melbourne.

Vita privata

Della vita privata di Sheldon Riley, rappresentante dell’Australia con il brano “Not the Same” all’Eurovision 2022, sotto il punto di vista sentimentale sappiamo che ha un fidanzato.

Ha conosciuto Zachery Tomlinson nel 2018. A proposito del suo partner ha dichiarato a DNA:

“È bellissimo. Lo amo da morire. Mi sa gestire. Ho avuto alcune relazioni e mi sono chiesto se le relazioni fossero facili nel mondo omosessuale. Poi ho conosciuto Zachery alla fine di The Voice 2018 e stiamo insieme da allora.

Sono profondamente innamorato di lui. Non sono il tipo che esce e cerca l’amore. È solo successo e ne sono grato. È un essere umano meraviglioso e ha una bellissima anima“.

Al momento non sono sposati.

Dove seguire Sheldon Riley: Instagram e social

Dove seguire Sheldon Riley per non perdersi i suoi movimenti durante l’Eurovision 2022? Troviamo il cantante su Facebook e Twitter. Ha anche un canale YouTube con oltre 12mila iscritti.

Lo si può ascoltare anche su Spotify e TikTok. Esiste anche un sito web nel quale possiamo conoscerlo ancora meglio. Su Instagram, infine, ha oltre 143mila follower.

Carriera

La carriera di Sheldon Riley ha inizio nel 2016 nell’ottava edizione di X Factor Australia portando alle audizioni “Circle of Life” e “Ordinary People“. Purtroppo, però, il giudice Adam Lambert lo ha eliminato ai Bootcamp.

In seguito è tornato a X Factor grazie a Iggy Azalea, la quale ha formato una boy band di cantanti eliminati. Il gruppo si chiamava Time and Place. Sono stati eliminati nel corso del primo Live.

Nel 2018, poi, Sheldon Riley diventa concorrente di The Voice Australia con il brano “Do You Really Want to Hurt Me“. Arriva in finale, al terzo posto, esibendosi su diversi brani, come per esempio “Diamonds“, “Rise” e “Sweet Dreams“.

Torna, nel 2018, nell’edizione All-Star di The Voice. Passa le audizioni con la canzone “Frozen“. Grande successo ha riscosso la sua performance in “7 Rings“. Viene eliminato nella semifinale. Nel 2020, perciò, approda anche in American’s Got Talent.

Nel 2021, poi, ha vinto Eurovision – Australia Decides e si qualifica per rappresentare il suo paese all’Eurovision 2022, che si tiene a Torino, con la canzone “Not the Same“.

X Factor Australia

Come accennato in precedenza, Sheldon Riley ha preso parte a X Factor Australia nel 2016. Alle Audizioni ha portato “Circle of Life ” e “Ordinary People“. È stato eliminato ai Bootcamp dal giudice Adam Lambert.

Iggy Azalea, però, lo ha rivoluto per formare una band con alcuni dei concorrenti eliminati. Hanno formato il gruppo Time and Place. Insieme sono arrivati ai Live, venendo eliminati alla prima puntata.

Sheldon Riley a The Voice Australia

Sheldon Riley, poi, va a The Voice Australia entrando in gara grazie alla canzone “Do You Really Want to Hurt Me“. Si è classificato al terzo posto in finale.

Nel 2019 torna nell’edizione All-Star di The Voice. Le Audizioni le ha passate grazie al brano “Frozen” ed è stato eliminato nella semifinale.

American’s Got Talent

Prima dell’Eurovision 2022, quindi, passa per America’s Got Talent dove porta “Idontwannabeyouanymore“. È stato eliminato nei quarti di finale.

Album e canzoni

Al momento Sheldon Riley non ha rilasciato ancora alcun album. Tutto quello che possiamo fare, quindi, è andare a vedere quali delle sue canzoni sono diventate singoli:

Fire (2018)

(2018) More Than (2020)

(2020) Left Broken (2021)

(2021) Again (2021)

(2021) Not the Same (2022)

Ecco, adesso, qualche dettaglio in più sull’Eurovision 2022…

Sheldon Riley all’Eurovision 2022

Quest’anno l’Eurovision 2022 si tiene da Torino, in Italia. La prima semifinale va in onda il 10 maggio, mentre la seconda semifinale il 12 maggio. Sheldon Riley, rappresentante dell’Australia, si presenta nel secondo turno con la canzone “Not the Same“.

In merito a una potenziale vittoria, il cantante ha dichiarato in modo scherzoso:

Immaginate se l’Australia vincesse? Le persone mi odierebbero. Spero che la gente senta la mia canzone e provi una qualche forma di inclusione. Voglio che mi guardino e dicano: “Non è così diverso”.

Scopriamo qualche curiosità in più sul testo della canzone…

Testo e canzone

La canzone che Sheldon Riley presenta all’Eurovision 2022 per rappresentare l’Australia si intitola “Not the Same“. Ne ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata alla BBC: “Ho scritto questa canzone molto tempo fa. Era più che altro un messaggio a me stesso. Mi congratulavo per la strada che avevo fatto“.

Sheldon è affetto dalla Sindrome di Asperger e il brano racconta proprio tale aspetto della sua vita:

“Me l’hanno diagnosticata a 6, 9 e 12 anni. All’epoca era chiamata ‘Asperger’ e ora ‘disturbo dello spettro autistico’, Mi hanno detto che non avrei mai parlato con nessuno. Che non avrei mai interagito bene con nessuno.

Mi ricordo di aver fatto coming out a 14 o 15 anni. Un minuto dopo avevo amici, parlavo con le persone. E ho scritto questo messaggio a me stesso: ‘sapevi che lo avevi dentro di te, sapevi di poterlo fare. Vivevi nella pausa’“.

Qui di seguito, perciò, uno stralcio del testo della canzone “Not the Same” che Sheldon Riley porta all’Eurovision rappresentando l’Australia:

I was told at 6 years old

They‘d avoid me if my heart was cold

Found it hard to talk and speak my mind

They never liked the things that I would like

Cause you‘re told to play but you‘re not the same

As the other kids playing the same game

Try to jump on in but they push away so far away

I‘m not the same no

Vediamo, adesso, tutti i concorrenti dell’Eurovision 2022…

I concorrenti dell’Eurovision 2022

L’Eurovision 2022 comincia il 10 maggio con la prima semifinale. In questa serata si esibiscono solamente 17 dei Paesi in gara. Andiamo, perciò, a scoprire chi si è qualificato per la finale:

Albania Ronela Hajati – Sekret Lettonia Citi Zēni – Eat Your Salad Lituania Monika Liu – Sentimentai (FINALE) Svizzera Marius Bear – Boys Do Cry (FINALE) Slovenia LPS – Disko Ucraina Kalush Orchestra – Stefania (FINALE) Bulgaria Intelligent Music Project – Intention Olanda S10 – De Diepte (FINALE) Moldavia Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul (FINALE) Portogallo MARO – Saudade, Saudade (FINALE) Croazia Mia Dimšić – Guilty Pleasure Danimarca REDDI – The Show Austria LUM!X feat. Pia Maria – Halo Islanda Systur – Með Hækkandi Sól (FINALE) Grecia Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together (FINALE) Norvegia Subwoolfer – Give That Wolf A Banana (FINALE) Armenia Rosa Linn – Snap (FINALE)

Il 12 maggio, invece, viene trasmessa la seconda semifinale dell’Eurovision 2022 dove gareggia anche Sheldon Riley con la canzone “Not the Same” per l’Australia. Ecco la scaletta completa:

Finlandia The Rasmus – Jezebel Israele Michael Ben David – I.M Serbia Konstrakta – In Corpore Sano Azerbaijan Nadir Rustamli – Fade To Black Georgia Circus Mircus – Lock Me In Malta Emma Muscat – I Am What I Am San Marino Achille Lauro – Stripper Australia Sheldon Riley – Not The Same Cipro Andromache – Ela Irlanda Brooke – That’s Rich Macedonia del Nord Andrea – Circles Estonia Stefan – Hope Romania WRS – Llámame Polonia Ochman – River Montenegro Vladana – Breathe Belgio Jérémie Makiese – Miss You Svezia Cornelia Jakobs – Hold Me Closer Repubblica Ceca We Are Domi – Lights Off

La finale va in onda, infine, sabato 14 maggio 2022. Accedono direttamente alla puntata i Big Five. Questi sono: Italia (Mahmood e Blanco con “Brividi“), Francia, Regno Unito, Spagna e Germania. Vedremo come si classificherà l’Australia con Sheldon Riley e la canzone “Not the Same“.

