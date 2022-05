Chi è Cornelia Jakobs: canzone cantante Svezia Eurovision 2022

Chi è Cornelia Jakobs, dalla Svezia con la canzone “Hold Me Closer” per l’Eurovision 2022. Età, altezza e Instagram.

Chi è Cornelia Jakobs

Nome e Cognome: Anna Cornelia Jakobsdotter Samuelsson

Nome d’arte: Cornelia Jakobs

Data di nascita: 9 marzo 1992

Luogo di Nascita: Nacka (Svezia)

Età: 30 anni

Altezza: 1 metro e 68 centimetri

Peso: 56 kg

Segno zodiacale: Pesci

Professione: cantante

Fidanzato: David Zandén

Figli: non ha figli

Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile

Profilo Instagram: @corneliajakobsdotter

Cornelia Jakobs età e altezza

Chi è Cornelia Jakobs, concorrente dell’Eurovision 2022 con la canzone “Hold Me Closer” e proveniente dalla Svezia? La cantante nasce a Nacka il 9 marzo 1992. Di conseguenza la sua età è 30 anni. Ha un’altezza pari a 1 metro e 68 centimetri, mentre il peso è di 56 kg circa.

Dei genitori non sappiamo chi sia la madre, ma il padre è il cantante dei The Poodles, ovvero Jakob Samuel. Quest’ultimo, infatti, le trasmette la passione per la musica e si esibisce, per la prima volta, a 7 anni durante un suo concerto.

Pare non abbia fratelli o sorelle. Tra le sue passioni c’è anche la natura. Il suo posto preferito in Svezia si chiama “Dalhalla“, un teatro all’aperto in mezzo a un lago.

Vita privata

Cosa sappiamo della vita privata di Cornelia Jakobs, rappresentante della Svezia all’Eurovision 2022 con il brano “Hold Me Closer“, sotto il punto di vista sentimentale? Stando a quanto riporta il sito Nyheter24 sarebbe fidanzata.

Il fidanzato pare si chiami David Zandén e l’ha aiutata a scrivere la canzone che sentiamo alla manifestazione nel 2022. Il ragazzo avrebbe portato nella sua vita “luce, sicurezza e felicità“. Poi ha aggiunto: “Mentre scrivevo la canzone mi sono totalmente innamorata di David“.

Dove seguire Cornelia Jakobs: Instagram e social

Dove possiamo seguire Cornelia Jakobs così da rimanere aggiornati sul suo percorso all’Eurovision 2022? È presente su Spotify e TikTok con oltre 30mila seguaci.

Non la troviamo, invece su Twitter. Mentre su Facebook ha una pagina in cui ha annunciato le date del tour nell’estate del 2022. Infine, ovviamente, non può mancare Instagram con più di 58mila follower.

Carriera

La carriera di Cornelia Jakobs ha avuto inizio nel momento in cui ha partecipato alle audizione dello show svedese Idol nel 2008. Purtroppo non ha avuto molta fortuna, ma ci ha riprovato nel 2010.

In quell’anno, infatti, entra in una girl band chiamata “Love Generation” e poi rinominata “Stockholm Syndrome“. Con il gruppo, in attività fino al 2016, si è presentata per due anni al Melodifestivalen.

Dal 2018 intraprende la carriera da solista. Nel 2021, inoltre, scrive la canzone “Best of Me” per il collega Efraim Leo. L’anno seguente si presenta al festival citato poc’anzi con il brano “Hold Me Closer“, vince e si qualifica per l’Eurovision 2022. Tra i vari luoghi ha suonato anche al Södra Teatern.

Album e canzoni

Vediamo, adesso, tutte le canzoni che Cornelia Jakobs ha rilasciato come singoli dall’inizio della sua carriera. Per il momento non ha inciso alcun album:

Late Night Stories (2018)

(2018) All the Gold (2018)

(2018) Animal Island (2018)

(2018) Shy Love (2018)

(2018) Locked into You (2018)

(2018) Hanging On (2019)

(2019) Dream Away (2020)

(2020) Weight of the World (2020)

(2020) Hold Me Closer (2022)

(2022) Fine (2022)

Passiamo, ora, a scoprire qualche dettaglio in più sull’Eurovision 2022…

Cornelia Jakobs all’Eurovision 2022

L’avventura di Cornelia Jakobs all’Eurovision 2022, con la canzone “Hold Me Closer“, inizia il 12 maggio. Lei, infatti, partecipa alla seconda semifinale e rappresenta la Svezia. In più interviste ha rivelato di guardare la kermesse con regolarità.

Riesce ad accedere al Contest grazie alla vittoria al Melodifestivalen nel suo Paese. Proseguiamo leggendo alcune dichiarazioni in merito al suo brano e leggendo un pezzo del testo…

Testo e canzone

Durante un’intervista con il sito escbubble.com, in occasione della sua partecipazione al Melodifestivalen, che ha vinto e che le ha permesso di accedere all’Eurovision 2022, ha parlato della canzone “Hold Me Closer“. Ecco, quindi, le parole di Cornelia Jakobs:

“Per me significa tantissimo. Per cominciare, l’ho scritta nel bel mezzo di una rottura che mi ha spezzata come mai prima. Ovviamente si è trasformata in una canzone e sento che descrive davvero, in maniera perfetta, quello che sentivo nella mente e nel corpo in quel momento.

Fa ancora male ascoltarla, anche se l’ho sentita migliaia di volte. A parte questo, è stato l’inizio della collaborazione con il miglior team di sempre. Io, Isa e David siamo un trio d’oro“.

Qui di seguito, perciò, un breve estratto del testo della canzone “Hold Me Closer” di Cornelia Jakobs:

No need to apologise

Cuz there‘s nothing to regret

Well this is not what I wanted

Guess all the good things come to an end

So baby bye bye, wish you the best

But most of alI I wish that I could love you less

Well maybe you‘re right, I‘ll find someone else

You say it isn‘t me but when did that ever help

Hold me closer, although you‘ll leave before the sunrise

Ecco, adesso, tutti gli altri concorrenti dell’Eurovision 2022…

I concorrenti dell’Eurovision 2022

L’Eurovision 2022 ha inizio il 10 maggio con la prima semifinale. In questa serata si esibiscono soltanto 17 dei Paesi in gara. Andiamo, quindi, a scoprire chi si è qualificato per la finale:

Albania Ronela Hajati – Sekret Lettonia Citi Zēni – Eat Your Salad Lituania Monika Liu – Sentimentai (FINALE) Svizzera Marius Bear – Boys Do Cry (FINALE) Slovenia LPS – Disko Ucraina Kalush Orchestra – Stefania (FINALE) Bulgaria Intelligent Music Project – Intention Olanda S10 – De Diepte (FINALE) Moldavia Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul (FINALE) Portogallo MARO – Saudade, Saudade (FINALE) Croazia Mia Dimšić – Guilty Pleasure Danimarca REDDI – The Show Austria LUM!X feat. Pia Maria – Halo Islanda Systur – Með Hækkandi Sól (FINALE) Grecia Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together (FINALE) Norvegia Subwoolfer – Give That Wolf A Banana (FINALE) Armenia Rosa Linn – Snap (FINALE)

Il 12 maggio, invece, va in onda la seconda semifinale dell’Eurovision 2022 dove gareggia anche Cornelia Jakobs con la canzone “Hold Me Closer” per la Svezia. Ecco la scaletta completa:

Finlandia The Rasmus – Jezebel Israele Michael Ben David – I.M Serbia Konstrakta – In Corpore Sano Azerbaijan Nadir Rustamli – Fade To Black Georgia Circus Mircus – Lock Me In Malta Emma Muscat – I Am What I Am San Marino Achille Lauro – Stripper Australia Sheldon Riley – Not The Same Cipro Andromache – Ela Irlanda Brooke – That’s Rich Macedonia del Nord Andrea – Circles Estonia Stefan – Hope Romania WRS – Llámame Polonia Ochman – River Montenegro Vladana – Breathe Belgio Jérémie Makiese – Miss You Svezia Cornelia Jakobs – Hold Me Closer Repubblica Ceca We Are Domi – Lights Off

La finale si tiene, infine, il sabato 14 maggio 2022. Accedono direttamente alla puntata i Big Five: Italia (Mahmood e Blanco con “Brividi“), Francia, Regno Unito, Spagna e Germania. Vedremo come si classificherà la Svezia con Cornelia Jakobs e la canzone “Hold Me Closer“.

Novella 2000 © riproduzione riservata.