Chi è WRS: canzone cantante Romania Eurovision 2022

Tutto quello che sappiamo su WRS, cantante che rappresenta la Romania all’Eurovision Song Contest 2022, la sua biografia, la carriera, la canzone Llámame con cui partecipa e il suo significato.

Chi è WRS

Nome e Cognome: Andrei Ionut Ursu

Nome d’arte: WRS

Data di nascita: 16 gennaio 1993

Luogo di Nascita: Buzau (Romania)

Età: 29 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: cantante e ballerini

Fidanzata: dovrebbe essere single

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha tanti tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @wrsandrei

WRS età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è WRS, cantante che rappresenta la Romania all’Eurovision 2022, attraverso la sua biografia, la sua età, dov’è nato e quando e tutte le curiosità che lo riguardano.

Vero nome Andrei Ionut Ursu, è nato a Buzau in Romania il 16 gennaio 1993. Ha quindi 29 anni di età ed è del segno zodiacale del Capricorno. Non abbiamo informazioni circa la sua altezza e il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, invece, ne ha molti sul suo corpo, specialmente sulle braccia.

Parlando della famiglia, i suoi genitori sono due ballerini folk. Ed infatti anche lui, incoraggiato proprio da loro, all’età di 12 ha iniziato a ballare.

Vita privata

Non abbiamo molte informazioni circa la vita privata e sentimentale di WRS. Se vi chiedete se abbia o meno una fidanzata, non sappiamo darvi risposta. Sui social delle volte si è mostrato in compagnia di una ragazza il cui nickname è SuperEliza, ma potrebbe essere solo un’amica. Quindi il cantante sembra essere single.

Possiamo dirvi che adora tanto viaggiare. Infatti ci sono tante foto sui social di lui in giro per il mondo.

Dove seguire WRS: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio chi è WRS, è ovviamente possibile seguirlo anche sui social. E il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram che ha oltre 40 mila follower con un numero in costante aumento.

Il cantante della Romania è molto attivo sui social. Come detto posta tantissime foto dei suoi viaggi. E ovviamente non mancano i post riguardanti il suo lavoro.

Carriera

WRS, dopo essersi appassionato al ballo, ha iniziato la sua carriera musicale nel 2015 entrando a far parte della boy band Shot. Con loro è rimasto due anni, abbandonando poi il progetto per trasferirsi a Londra e iniziare a lavorare come compositore.

Nel 2020 ha firmato un contratto come solista con la casa discografica Global Records e ha iniziato a pubblicare musica. Grande successo, a tal proposito, l’hanno ottenuto i singoli Amore e Tsunami, essendo molto trasmessi in radio in Romania e in Bulgaria. Questi brani gli hanno anche permesso di ricevere due nomination agli Artist Awards.

Nel 2022 ha partecipato a Selectia Nationala, il programma che seleziona il rappresentante rumeno all’Eurovision Song Contest. WRS ha gareggiato con la canzone Llámame vincendo.

Album e canzoni

In tutta la sua carriera WRS ha pubblicato un EP nel 2022 dal titolo Mandale. E dal 2020 ad oggi ha pubblicarto una serie di singoli. Ecco quali sono:

Why

No Weight

Hadi

La rasarit

All Alone

Amore (con İlkan Günüç e Cristi Nitzu)

Maui (con Killa Fonic)

Tsunami

Leah

La Luna

Dalia

Don’t Rush

Llámame

Lily

Vediamo adesso la sua partecipazione all’Eurovision 2022…

WRS all’Eurovision 2022

L’Eurovision Song Contest 2022 si tiene in Italia, a Torino, dal 10 al 14 maggio. Il 10 e il 12 maggio sono previste le due semifinali, mentre il 14 va in onda la finale.

Per la Romania partecipa WRS con la canzone Llámame essendo uscito vincitore dal programma rumeno che seleziona il rappresentante per l’evento europeo. Potete vedere ilvideo del brano e quindi ascoltarlo QUI.

Vediamo adesso di cosa parla e il suo significato…

Testo e canzone

WRS partecipa all’Eurovision Song Contest 2022 con la canzone Lláamame. Il brano è in inglese, ma il ritornello è in lingua spagnola. La performance è anche ballata insieme ad alcuni ballerini e si prepara davvero a far ballare tutti.

La canzone Llámame parla di amore, ma non ha una musicalità romantica, anzi è pronta a farvi scatenare. Ecco un estratto del testo:

What If they gonna find out

Nobody is gonna like if

We get away

Need you to stay

Vediamo adesso tutti i concorrenti dell’Eurovision 2022…

I concorrenti dell’Eurovision 2022

La prima semifinale dell’Eurovision si tiene il 10 maggio 2022. Solo alcuni concorrenti, però, passano alla serata finale. Qui di seguito la scaletta completa:

Albania Ronela Hajati – Sekret Lettonia Citi Zēni – Eat Your Salad Lituania Monika Liu – Sentimentai – IN FINALE Svizzera Marius Bear – Boys Do Cry – IN FINALE Slovenia LPS – Disko Ucraina Kalush Orchestra – Stefania – IN FINALE Bulgaria Intelligent Music Project – Intention Olanda S10 – De Diepte – IN FINALE Moldavia Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul – IN FINALE Portogallo MARO – Saudade, Saudade – IN FINALE Croazia Mia Dimšić – Guilty Pleasure Danimarca REDDI – The Show Austria LUM!X feat. Pia Maria – Halo Islanda Systur – Með Hækkandi Sól – IN FINALE Grecia Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together – IN FINALE Norvegia Subwoolfer – Give That Wolf A Banana – IN FINALE Armenia Rosa Linn – Snap – IN FINALE

La seconda semifinale, invece, va in onda il 12 maggio 2022 e vedremo un’altra tranche di concorrenti, tra cui anche WRS. Anche in questo caso solo alcuni accederanno alla serata finale. La scaletta:

Finlandia The Rasmus – Jezebel Israele Michael Ben David – I.M Serbia Konstrakta – In Corpore Sano Azerbaijan Nadir Rustamli – Fade To Black Georgia Circus Mircus – Lock Me In Malta Emma Muscat – I Am What I Am San Marino Achille Lauro – Stripper Australia Sheldon Riley – Not The Same Cipro Andromache – Ela Irlanda Brooke – That’s Rich Macedonia del Nord Andrea – Circles Estonia Stefan – Hope Romania WRS – Llámame Polonia Ochman – River Montenegro Vladana – Breathe Belgio Jérémie Makiese – Miss You Svezia Cornelia Jakobs – Hold Me Closer Repubblica Ceca We Are Domi – Lights Off

A loro si aggiungono poi i già finalisti (che vedremo esibirsi durante la serata finale):

Italia Mahmood e Blanco – Brividi

Mahmood e Blanco – Brividi Germania Malik Harris – Rockstars

Malik Harris – Rockstars Francia Alvan & Ahez – Fulenn

Alvan & Ahez – Fulenn Spagna Chanel – SloMo

Chanel – SloMo Regno Unito Sam Ryder – SPACE MAN

Vedremo quindi in che posizione si classificherà la Romania con WRS e la canzone Llámame.

Novella 2000 © riproduzione riservata.