Chi è Nadir Rustamli: canzone cantante Azerbaijan Eurovision 2022

Chi è Nadir Rustamli

Nome e Cognome: Nadir Rustamli

Data di nascita: 8 luglio 1999

Luogo di Nascita: Salyan (Azerbaijan)

Età: 22 anni

Altezza: 1,81 m

Peso: 77 kg

Segno zodiacale: Cancro

Professione: cantante

Fidanzata: dovrebbe essere single

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @nadir_rustamli

Nadir Rustamli età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Nadir Rustamli, cantante rappresentante dell’Azerbaijan per l’Eurovision Song Contest 2022, attraverso la sua biografia, quando e dov’è nato e tutte le curiosità che lo riguardano.

Nome completo Nadir Rəşid oğlu Rüstəmli, è nato a Salyan in Azerbaijan l’8 luglio 1999. Ha quindi 22 anni di età ed è del segno zodiacale del Cancro. La sua altezza è circa 1,81 m e il suo peso circa 77 kg. Per quanto riguarda i tatuaggi non sembra averne di visbili sul suo corpo.

Appassionato di musica sin da piccolo, Nadir ha studiato pianoforte presso il liceo musicale Gulu Asgarov, dove si è diplomato. Si è iscritto all’Università e dopo la laurea ha conseguito un master in Business Administration presso l’Università del Turismo e Management dell’Azerbaigian.

Vita privata

Riguardo la vita privata e sentimentale di Nadir Rustamli non abbiamo tante informazioni. È infatti una persona molto riservata. Non sappiamo quindi se sia o meno fidanzato. Controllando i suoi social sembra essere single.

Dove seguire Nadir Rustamli: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Nadir Rustamli, è ovviamente possibile seguirlo sui social. Il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram che ha oltre 45 mila follower. Ma il numero è in costante crescita.

Sul suo profilo pubblica principalmente contenuti riguardanti il suo lavoro musicale. Ma ci sono anche foto riguardanti i suoi viaggi che tanto ama fare.

Carriera

Come detto, Nadir Rustamli è sempre stato appassionato di musica e dopo il diploma ha iniziato a partecipare a vari concorsi musicali nazionali.

Youthvision International Song Contest

Tra i vari concorsi nazionale a cui il cantante ha partecipato c’è il Youthvision International Song Contest. Ha preso parte all’edizione 2019 del contest classificandosi al secondo posto.

The Voice

La vera carriera musicale è iniziata nel 2021 quando è salito alla ribalta partecipando alla seconda edizione di The Voice of Azerbaijan. Si è presentato all’audizione con il brano Writing’s on the Wall di Sam Smith conquistando due sì dei quattro giudici. Entrato nel team di Eldar Qasımov, ha raggiunto la finale del programma. Durante la puntata ha proposto una cover di Running Scared di Ell & Nikki ed ha vinto l’edizione del talent con il televoto.

Il 16 febbraio 2022 l’emittente radiotelevisiva İTV l’ha selezionato internamente come rappresentante dell’Azerbaijan all’Eurovision Song Contest 2022. La canzone scelta per partecipare e Fade to Black ed è stata presentata il mese successivo.

Nadir Rustamli è un artista emergente e oltre alla canzone con cui partecipa all’Eurovision, ha pubblicato anche il singolo Mashup.

Nadir Rustamli all’Eurovision 2022

L’Eurovision Song Contest 2022 si tiene in Italia, a Torino, dal 10 al 14 maggio. Il 10 e il 12 maggio sono previste le due semifinali, mentre il 14 va in onda la finale.

Per l’Azerbaijan partecipa Nadir Rustamli con la canzone Fade to Black dopo la selezione dell’emittente radiotelevisiva ITV. Potete vedere il video del brano e quindi ascoltarlo QUI.

Vediamo adesso di cosa parla e il suo significato…

Testo e canzone

Nadir Rustamli partecipa all’Eurovision Song Contest 2022 con la canzone Fade to Black. Il brano è totalmente in inglese e qui ecco un estratto:

It hurts so fast

When love goes bad

Until at last

We fade to black

And I’m numb, numb

Numb, numb

Vediamo adesso tutti i concorrenti dell’Eurovision 2022…

