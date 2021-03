Chi è Gaia Di Fusco di Amici 20? Età, altezza e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Gaia Di Fusco, cantante di Amici 20, dall’età, al percorso nel talent show, a dove seguirla sui social e Instagram.

Chi è Gaia Di Fusco

Nome e Cognome: Gaia Di Fusco

Data di nascita: 16 luglio 2001

Luogo di Nascita: Caserta

Età: 19 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Cancro

Professione: cantante e studentessa

Fidanzato: Gaia pare sia single

Figli: non ha figli

Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile

Profilo Instagram: @gaia_di_fusco

Gaia Di Fusco età e biografia

Scopriamo quello che c’è da sapere sulla biografia di Gaia Di Fusco. La cantante nasce il 16 luglio a Mondragone, in provincia di Caserta. La sua età è dunque di 19 anni.

Non sappiamo tuttavia le informazioni circa il suo peso e la sua altezza.

Attualmente Gaia di Amici 20 vive con la mamma Annamaria, con il papà Mario, con la sorella Sara, anche lei cantante, e il fratello Nicolò. Fino a poco tempo fa la cantante ha frequentato il Liceo Scientifico “G.Galilei” di Mondragone, dedicandosi contemporaneamente alla musica.

Ma vediamo ora quello che sappiamo sulla vita privata di Gaia Di Fusco.

Vita privata

Della vita privata di Gaia Di Fusco non abbiamo molte informazioni. In molti si chiedono se la cantante sia fidanzata, tuttavia ad oggi pare che Gaia sia single.

La Di Fusco è molto legata alla sorella Sara, con la quale spesso si esibisce in coppia. La passione per la musica a Gaia viene trasmessa da sua nonna, e già all’età di 7 anni inizia a prendere lezioni di canto.

Scopriamo ora dove potere seguire Gaia di Amici 20 sui social e su Instagram.

Dove seguire Gaia di Amici 20: social e Instagram

In molti si chiedono dove poter seguire Gaia Di Fusco sui social e su Instagram. La cantante di Amici 20 ha un profilo attivo, che vanta più di 34 mila followers.

Ma non solo. Gaia ha anche un canale YouTube, sul quale carica i video di alcune cover che ha interpretato nel corso degli anni.

Vediamo adesso quello che sappiamo sulla carriera della Di Fusco.

Carriera

La carriera di Gaia Di Fusco inizia nel 2013, all’età di 12 anni, quando partecipa al programma di Canale 5 Io Canto. Grazie alle sue doti, arriva in finale, dove canta “Someone Like You” di Adele, tuttavia non vince la trasmissione.

Successivamente nel 2019 troviamo la cantante a All Together Now, il programma condotto da Michelle Hunziker. Anche in questo caso Gaia di Amici 20 arriva in finale, e conquista il cuore del pubblico con la meravigliosa “Io Vivrò Senza Te”.

Una svolta per la sua carriera arriva nel 2021, quando la Di Fusco ottiene un banco nella scuola di Amici 20.

Scopriamo quello che c’è da sapere sul suo arrivo all’interno del talent show di Maria De Filippi.

Gaia Di Fusco ad Amici 20

A febbraio 2021, per Gaia Di Fusco arriva un’incredibile opportunità. Arisa infatti nota la cantante e decide di concederle un banco nella scuola di Amici 20!

Tuttavia la professoressa, per far entrare Gaia, decide di togliere il posto ad Elisabetta, entrata all’interno della scuola soltanto due settimane prima per volere di Rudy Zerbi.

La Di Fusco si presenta esibendosi sulle note di On The Floor, di Jennifer Lopez, e conquista immediatamente il cuore del pubblico.

Ma vediamo chi sono gli altri concorrenti di Amici 20 oltre a Gaia.

I concorrenti di Amici 20

Oltre a Gaia Di Fusco a partecipare ad Amici 20 ci sono altri 16 concorrenti. Gli allievi di canto sono:

Gli allievi di ballo di Amici 20 sono invece:

Scopriamo ora quello che c’è da sapere sul percorso di Gaia ad Amici 20.

Il percorso di Gaia ad Amici 20

Il percorso di Gaia Di Fusco ad Amici 20 inizia ufficialmente a febbraio 2021, quando Arisa la sceglie come nuova concorrente del talent show.

Nonostante il suo ingresso sia molto recente, la cantante è già in corsa per il Serale, e nelle prossime settimane scopriremo se Gaia di Amici riuscirà ad accedere alla fase finale del talent show.

(IN AGGIORNAMENTO)

