Chi è Bruno Fabbri? Età, vita privata e Instagram

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Bruno Fabbri, dall’età, alla vita privata, alla partecipazione a Pechino Express 2022, a dove seguirlo sui social e su Instagram.

Bruno Fabbri età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Bruno Fabbri. Il medico sportivo nasce a Mondavio, in provincia di Pesaro, il 17 settembre 1958. La sua età è dunque di 63 anni. Sconosciute le invece le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che si diploma al liceo classico Nolfi di Fano e successivamente inizia a frequentare il Conservatorio Musicale Gioachino Rossini di Pesaro, che tuttavia dopo qualche tempo abbandona. Termina però gli studi musicali conseguendo il diploma presso il Conservatorio Pollini di Padova nel 2020.

Nel 1977 decide di iscrive alla facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna, e nel 1983 consegue la laurea. Successivamente nel 1988 si specializza in Medicina dello Sport sempre presso l’Università di Bologna.

Ma andiamo a vedere ora sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata: Bruno Fabbri ha una fidanzata?

Della vita privata di Bruno Fabbri non abbiamo molte informazioni.

In molti si chiedono se il medico sportivo sia sposato e se abbia una moglie. Tuttavia non conosciamo la risposta.

Non sappiamo nemmeno se Bruno abbia dei figli.

Scopriamo adesso dove è possibile seguire Fabbri su Instagram e sui social.

Dove seguire Bruno Fabbri: Instagram e social

In molti si chiedono dove è possibile seguire Bruno Fabbri sui social e in particolare su Instagram.

Tuttavia il medico sportivo non sembrerebbe avere una pagina attiva.

Bruno infatti non ha alcun tipo di social. Non è da escludere però che dopo la messa in onda di Pechino Express 2022 decida di approdare per la prima volta su Instagram.

Andiamo ora a vedere cosa sappiamo sulla sua carriera.

Carriera

Dopo essersi specializzato in Medicina dello Sport, Bruno Fabbri diventa Direttore del Centro di Medicina dello Sport di Padova nel 1994. L’anno successivo partecipa al Master Internazionale in cardiologia applicato allo sport della scuola dello sport del CONI, e successivamente al Master Internazionale in Scienza della Alimentazione applicata allo sport istituito dalla scuola dello sport presso la Seconda Università di Napoli.

Come se non bastasse inizia a collaborare con la rivista ITP International Tourist Press e a seguire si specializza in Idrologia Medica presso la Seconda Università di Napoli nel 1999. A quel punto inizia a lavorare come docente presso l’Istituto Alberghiero di Abano Terme e come docente a contratto presso la Seconda Università di Napoli.

Per di più Bruno Fabbri lavora anche come giornalista e come scrittore. Nel 2000 pubblica infatti il libro “Il sesso come sport. Guida pratica all’allenamento per i match più importanti della nostra vita”.

Nel 2022 arriva per Bruno una nuova opportunità: Pechino Express 2022. Andiamo a vedere cosa sappiamo sulla sua partecipazione all’adventure game.

Bruno Fabbri a Pechino Express 2022

Nel 2022 Bruno Fabbri entra ufficialmente nel cast di Pechino Express, in partenza il 10 marzo su Sky con la conduzione di Costantino Della Gherardesca.

Il medico sportivo gareggia con Alex Schwazer, nella quadra Gli atletici.

I viaggiatori quest’anno partono alla volta del Medio Oriente e 4 sono gli stati che visiteranno: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi.

Ma chi sono gli altri concorrenti di Pechino Express? Andiamo a scoprirli.

I concorrenti di Pechino Express 2022

Tra i concorrenti che quest’anno partecipano a Pechino Express 2022 c’è anche Bruno Fabbri, che partecipa all’adventure game insieme Alex Schwazer. Ma chi sono le altre coppie che fanno parte del cast? Scopriamole.

Ma andiamo a vedere cosa sappiamo sul percorso di Bruno Fabbri a Pechino Express 2022.

Il percorso di Bruno a Pechino Express

Il percorso di Bruno Fabbri a Pechino Express 2022 inizia giovedì 10 marzo. Ma come se la caverà il medico sportivo?

1° puntata: Bruno dà il via al suo viaggio insieme ad Alex.

(IN AGGIORNAMENTO)

