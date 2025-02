Direttamente da Sanremo Giovani, Maria Tomba approda al Festival di Sanremo 2025 con la sua canzone “Goodbye (voglio good vibes)” di cui vediamo qui di seguito il testo e il significato.

Goodbye (voglio good vibes) testo canzone Maria Tomba

Dopo aver conquistato tutti a X Factor, Maria Tomba ha deciso di provare con il Festival di Sanremo. Dopo essere stata tra i finalisti di Area Sanremo, è stata tra i vincitori di Sanremo giovani insieme ad altri tre provenienti da Sarà Sanremo. E adesso la troviamo in gara a Sanremo 2025 nella categoria Nuove proposte con la sua canzone “Goodbye (voglio good vibes)” di cui abbiamo un estratto del testo:

Distrattamente appoggi

Le mani sui miei fianchi

Pensando di aver vinto

Ma non lo sai, ma non lo sai, tu non lo sai che

Se ti vuoi perdere nei miei occhi blu

Devi lasciarti andare molto di più

Voglio le coccole, non le tue bad vibes

Guardami gli occhi e non le poppe

Oppure goodbye (Voglio good vibes)

Oppure goodbye (Only good vibes) Oppure goodbye

Chi sono gli autori di Goodbye (voglio good vibes), canzone che Maria Tomba porta a Sanremo 2025 per la categoria Nuove Proposte? Il brano vede la firma della stessa cantante, ma anche di Giulia Guerra, Salvatore Mineo e Alfredo Bruno.

Significato di Goodbye (voglio good vibes) di Maria Tomba

Ma di cosa parla la canzone Goodbye (voglio good vibes) che vede Maria Tomba in gara a Sanremo 2025 nella sezione Nuove Proposte? La stessa cantante, parlando con TV Sorrisi e Canzoni, ne ha rivelatoil significato:

“È il mio mantra personale messo in musica. Invita a dire addio alle cattive vibrazioni per abbracciare le cose belle della vita”.

Si tratta di un brano scansonato che potrebbe essere quello che le permetterà di dare inizio a un suo grande sogno: “Un tour mondiale che si chiamerà Maria Tomba è morta”.

I Big a Sanremo 2025

Scopriamo la lista completa dei 29 Big in gara a Sanremo 2025 con anche i titoli delle loro canzoni:

Achille Lauro “Incoscienti giovani”, Bresh “La tana del granchio”, Brunori SAS “L’albero delle noci”. La lista dei partecipanti al Festival è ancora molto lunga: Clara “Febbre”, Coma_Cose “Cuoricini”, Elodie “Dimenticarsi alle 7”, Fedez “Battito”, Francesca Michielin “Fango in Paradiso”, Francesco Gabbani “Viva la vita”.

Ci sono inoltre: Gaia “Chiamo io chiami tu”, Giorgia “La cura per me”, Irama “Lentamente”, Joan Thiele “Eco”, Lucio Corsi “Volevo essere un duro”, Marcella Bella “Pelle diamante”, Massimo Ranieri “Tra le mani un cuore”, Modà “Non ti dimentico”, Noemi “Se t’innamori muori”, Olly “Balorda nostalgia”, Rkomi “Il ritmo delle cose”, Rocco Hunt “Mille vote ancora”.

Concludiamo con: Rose Villain “Fuorilegge”, Sarah Toscano “Amarcord”, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento “La mia parola”, Serena Brancale “Anema e core”, Simone Cristicchi “Quando sarai piccola”, The Kolors “Tu con chi fai l’amore”, Tony Effe “Damme ‘na mano”, Willie Peyote “Grazie ma no grazie”.

Emis Killa si è ritirato dalla gara.

Le Nuove Proposte

Ci sono inoltre a Sanremo 2025 anche le Nuove Proposte in una gara a parte. In ordine alfabetico abbiamo quindi: Alex Wyse “Rockstar”, Maria Tomba “Goodbye (Voglio good vibes)”, Settembre “Vertebre” e Vale LP e Lil Jolie “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”.

I quattro artisti che fanno parte delle Nuove Proposte si esibiscono mercoledì 12 febbraio. La finale per loro è invece giovedì 13 febbraio.