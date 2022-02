INSUPERABILE canzone Rkomi Sanremo 2022: testo e significato

Ciò che c’è da sapere sul testo e sul significato della canzone “Insuperabile” che Rkomi porta a Sanremo 2022.

Dall’1 al 5 febbraio 2022 Rkomi, quindi, porta sul palco del Festival di Sanremo 2022 la sua canzone “Insuperabile“. Qui di seguito possiamo leggere un estratto del testo, come riportato dal sito TV Sorrisi e Canzoni:

L’amore per me è quel lasso di tempo

In cui ci sentiamo da soli

Percepisco sangue freddo nelle mie vene

A cento ottantamila giri su una coupè

Due molotov in fiamme nella corrente

Ti stringo i fianchi, amore sei te

L’ultima curva, insuperabile

Insuperabile, insuperabile