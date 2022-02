MIELE canzone di Giusy Ferreri Sanremo 2022: testo e significato

Cosa sappiamo sul testo e significato della canzone “Miele” che Giusy Ferreri porta al Festival di Sanremo 2022.

Il Festival di Sanremo 2022 va in onda dall’1 al 5 febbraio e proprio in queste date potremo ascoltare la canzone “Miele” di Giusy Ferreri. Qui di seguito possiamo leggere un parte del testo, come riportato dal sito TV Sorrisi e Canzoni:

È una lama che sa di miele

Cade a terra un altro bicchiere

Perché questa notte non corri da me

Ti ho lasciato nel vento una musica

Spero che ti parli di me

L’amore non se ne va

Vola via ma poi torna da te

Come un treno preso di domenica

Certe volte non c’è un perché

E spero ti porti da me