Chi è Anastasia Podeschi de Il Collegio 6? Età e Instagram

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Anastasia Podeschi, alunna de Il Collegio 6, dall’età, a dove poterla seguire sui social e su Instagram.

Chi è Anastasia Podeschi

Nome e Cognome: Anastasia Podeschi

Data di nascita: È del 2005

Luogo di Nascita: Santarcangelo di Romagna (provincia di Rimini)

Età: 16 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studentessa

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @anastasiapodeschi

Profilo TikTok: @anastasiapodeschi

Anastasia Podeschi età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo della biografia di Anastasia Podeschi. L’alunna de Il Collegio 6 è nata a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, nel 2005. La sua età è dunque di 16 anni.

Sconosciute invece le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Si definisce una ragazza “testarda, permalosa, che non ha peli sulla lingua”. Non sopporta la monotonia e si diverte a litigare con gli altri.

Ma scopriamo di più sulla vita privata di Anastasia Podeschi de Il Collegio 6.

Vita privata

Anche della vita privata di Alessandra Podeschi non abbiamo molte informazioni.

L’alunna de Il Collegio 6 proprio per via del suo carattere tosto e forte è stata scelta come rappresentante di classe perché è l’unica in grado di rispondere a tono anche ai professori.

In molti si chiedono se abbia un fidanzato, tuttavia non sappiamo se abbia un compagno o se invece sia single.

Vediamo adesso dove poter seguire Anastasia Podeschi sui social e in particolare su Instagram.

Dove seguire Anastasia Podeschi: Instagram e social

In molti si chiedono dove poter seguire Anastasia Podeschi sui social, e in particolare su Instagram.

L’alunna de Il Collegio 6 ha un profilo sia su Instagram che su TikTok.

Tuttavia su entrambi i social non è molto attiva.

Ma scopriamo di più sull’arrivo di Anastasia Podeschi a Il Collegio 6.

Anastasia Podeschi a Il Collegio 6

Tutto è pronto per il debutto de Il Collegio 6. La nuova edizione del docu reality va in onda a partire da martedì 26 ottobre su Rai 2, e di certo ne vedremo delle belle. Come sempre a tornare come voce narrante sarà Giancarlo Magalli, e stavolta gli alunni vivranno nel 1977. A far parte del cast c’è anche Anastasia Podeschi, pronta a mettersi in gioco con questa nuova esperienza.

A tornare saranno invece il Preside Paolo Bosisio e gli insegnanti Andrea Maggi (Italiano ed Educazione Civica); David Wayne Callahan (Inglese); Luca Raina (Storia e Geografia); Roberta Barbiero (sarà il Supplente di Storia e Geografia). E ancora tra i professori ritroveremo: Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze); Alessandro Carnevale – (Educazione artistica); Patrizio Cigliano (Recitazione); Marco Chingari (Educazione Musicale); Valentina Gottlieb (Educazione Fisica); Carlo Santagostino (Informatica); Carmelo Trainito (Breakdance) e Roberta Sette(Educazione Sessuale).

A Il Collegio 6 rivedremo anche i sorveglianti Lucia Gravante. Non è sicura, invece, la presenza di Massimo Sabet.

Ma vediamo chi sono gli altri alunni oltre ad Anastasia Podeschi.

Gli alunni de Il Collegio 6

Oltre ad Anastasia Podeschi a partecipare a Il Collegio 6 ci sono altri 19 alunni. Ecco di chi si tratta

Ma vediamo ora cosa sappiamo sul percorso di Anastasia a Il Collegio 6.

Il percorso di Anastasia a Il Collegio 6

Il percorso di Anastasia Podeschi a Il Collegio 6 inizia ufficialmente martedì 26 ottobre 2021. Come se la caverà la giovane studentessa e come si relazionerà alle rigide regole del programma? Non resta che attendere per scoprirlo.

1° puntata: nel corso della prima sera Anastasia sosterrà l’esame di ingresso.

(IN AGGIORNAMENTO)

