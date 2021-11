Chi è Vincenzo Rubino de Il Collegio 6? Età e Instagram

Ecco chi è Vincenzo Rubino, concorrente della nuova edizione de Il Collegio 6. Ecco tutte le curiosità sul suo conto: dall’età alla vita privata, per passare ai social e Instagram dove seguirlo, fino al percorso nel docu-reality di Rai 2

Chi è Vincenzo Rubino

Nome e Cognome: Vincenzo Rubino

Data di nascita: 2005

Luogo di Nascita: Bari

Età: 16 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studente

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @vincenzorubinoo

Vincenzo Rubino età e biografia

Della biografia di Vincenzo Rubino de Il Collegio 6 possiamo dirvi che è nato a Bari nel 2005 (non abbiamo la data di nascita completa) e la sua età è di 16 anni.

Il ragazzo pratica danza da quando aveva 9 anni, per la precisione la sua passione è legata principalmente all’hip hop.

Questo gli ha permesso di partecipare a varie competizioni in giro per l’Italia e vincere tantissimi premi nel corso degli anni.

Continuiamo per altre news sulla vita privata di Vincenzo Rubino…

Vita privata

Non siamo in grado di darvi delle news per quanto concerne la vita privata di Vincenzo Rubino de Il Collegio. Non sappiamo se il ragazzo sia o meno fidanzato, ma qualche curiosità ce l’ha svelata comunque lui nella video di presentazione. Ecco le sue parole:

“Sono viziato, manipolatore”, ha detto senza troppi giri di parole il ragazzo. A prendere la parola nella clip è stata poi la mamma di Vincenzo de Il Collegio 6, che ha detto:

“Vincenzo fa di tutto per ottenere tutto ciò che vuole e se non riesce utilizza sempre un escamotage. Una volta a scuola aveva detto che avevamo avuto un lutto in famiglia. Il giorno dopo dalla professoressa ho ricevuto una chiamata che mi faceva le più sentite condoglianze”.

Ha spiegato.

E ancora di sé Vincenzo Rubino ha detto che segue la moda. Non si premura del costo: “Perché tanto i soldi li mettono i miei genitori”, ha detto.

Dove seguire Vincenzo de Il Collegio 6: Instagram e social

In questo paragrafo ci soffermiamo invece sulla parte social dedicata a Vincenzo Rubino.

Al momento siamo riusciti a trovare l’account Instagram del giovane allievo de Il Collegio, Vincenzo Rubino. Purtroppo non ci sono contenuti, se non alcune storie in evidenza e un post pubblicato.



Ha un buon numero di seguaci che, di sicuro, aumenteranno con l’avvio de Il Collegio 6.

Oltre a Instagram Vincenzo Rubino ha anche un profilo su TikTok.

Vincenzo Rubino a Il Collegio 6

A partire dal 26 ottobre 2021 su Rai 2 vedremo le nuove puntate de Il Collegio 6. Tra i protagonisti di quest’anno c’è anche Vincenzo Rubino, il quale dovrà sottostare, così come tutti gli altri allievi, alle dure regole de Il Collegio.

Dato che non sembra molto propenso a questo, la madre di Vincenzo Rubino de Il Collegio si augura invece che la partecipazione al programma possa in qualche modo cambiare le cose:

“A Il Collegio io mi auguro impari delle regole, però la strada la vedo molto lontana”.

Riusciranno a risolvere le cose? Questo sarà compito dei docenti, da Andrea Maggi a Luca Raina e Maria Rosa Petolicchio (per citarne alcuni) e del Preside Paolo Bosisio.

Gli alunni de Il Collegio 6

20 è il numero totale dei concorrenti de Il Collegio 6 che varcheranno presso l’Istituto Regina Margherita di Anagni (Frosinone). Non solo Vincenzo Rubino. I giovani alunni di questa edizione saranno proiettati nel 1977, anno importante e speciale sotto tanti punti di vista.

Ecco chi sono tutti i concorrenti. Partiamo dal cast femminile:

Anastasia Podeschi

Beatrice Kim Genco

Elisa Cimbaro

Federica Cangiano

Gaia Cascino

Maria Sofia Pia Federico

Rebecca Parziale

Sara Masserini

Sveva Accorrà – ELIMINATA

Valentina Comelli

A seguire ecco tutti i ragazzi de Il Collegio 6:

Alessandro Giglio

Cristiano Karol Russo

Davide Maroni

Edoardo Lo Faso

Filippo Romano

Giovanni Junior D’Ambrosio

Lorenzo Sena

Raffaele Fiorella

Simone Casadei

Vincenzo Rubino

Il percorso di Vincenzo Rubino a Il Collegio 6

Dal 26 ottobre ci sarà la possibilità di seguire Vincenzo Rubino de Il Collegio 6 su Rai 2. Passo passo scopriremo come si evolverà la sua avventura nel docu-reality.

1° puntata: Giunto a Il Collegio Vincenzo ha effettuato l’esame di ammissione e si è sottoposto, come i suoi compagni, al temuto taglio di capelli. (IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.