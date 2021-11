Chi è Giovanni Junior D’Ambrosio de Il Collegio 6? Instagram

Tutte le informazioni su Giovanni Junior D’Ambrosio, allievo de Il Collegio 6, dalla biografia, alla vita privata, Instagram e Tik Tok.

Chi è Giovanni Junior D’Ambrosio

Giovanni Junior D’Ambrosio età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Giovanni Junior D’Ambrosio, allievo de Il Collegio 6. Giovanni è nato a Napoli, città a cui è legatissimo, nel 2006. Ha quindi 15 anni di età, ma non conosciamo la sua data di nascita precisa e di conseguenza nemmeno il suo segno zodiacale. Non ci sono informazioni nemmeno sulla sua altezza e sul suo peso. Anche per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne sul suo corpo.

Abita a Napoli insieme alla madre, alla quale è legatissimo. Purtroppo suo padre è morto prima che lui nascesse, la madre aveva appena 21 anni. Lo ha quindi cresciuto con tutto l’amore del mondo. Nonostante non abbia conosciuto il padre, sente di essere legatissimo a lui. Una volta lo ha sognato e lui gli ha detto che sarebbe sempre stato al suo fianco. Ed infatti sente di avere questo angelo che lo protegge. Il suo nome è proprio quello del padre.

Giovanni Junior D’Ambrosio studia all’Istituto Alberghiero e ha la media del sette. Anche se a scuola va bene, non gli piace molto studiare e quindi non mancano gli scontri con i professori. Proprio loro lo definiscono “l’avvocato delle cause perse”.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Giovanni Junior D’Ambrosio, non abbiamo molte informazioni, il ragazzo dovrebbe essere single, quindi nessun fidanzata o fidanzato.

Possiamo però dirvi che lui ha una grande passione per il cibo. Gli piace cucinarlo (non a caso fa la scuola alberghiera), ma soprattutto mangiarlo. Il suo piatto preferito è pasta e patate. Dice, scherzando, di essere “allergico solo alla dieta”. Quando è nervoso mangia, tipo antistress.

Inoltre adora parlare, parla tantissimo, si può definire un tipo un po’ logorroico. Ma riguardo questo aspetto a lui piace soprattutto parlare con le persone.

Dove seguire Giovanni Junior D’Ambrosio: Instagram e social

Adesso che abbiamo delle informazioni in più su chi Giovanni Junior D’Ambrosio, è possibile seguirlo sui social? Purtroppo non ci sono profili che gli appartengono.

Sia su Instagram che su Tik Tok non ci sono profili suoi personali, quindi è anche difficile capire molte cose su di lui.

Vi segnaliamo, però, una pagina Instagram gestita dai fan in cui ci sono alcuni contenuti che lo riguardano.

Giovanni Junior D’Ambrosio a Il Collegio 6

Martedì 26 ottobre inizia Il Collegio 6, in onda su Rai 2 in prima serata. Questa edizione avrà luogo nel 1977 presso il Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni.

Considerando il suo essere molto chiacchierone e poco amante dello studio, probabilmente nella scuola Giovanni Junior D’Ambrosio avrà qualche scontro con i professori, come avviene nella vita di tutti i giorni. Sarà un problema anche il cibo, dato che nel collegio ci sono delle regole da seguire su questo argomento. I pasti sono quelli che passa la mensa e poi è vietato avere il cibo in camera. Forse un po’ di dieta Giovanni sarà costretto a farla.

Andiamo a scoprire chi sono gli alunni di questa edizione del programma…

Gli alunni de Il Collegio 6

Per Il Collegio 6 sono stati scelti 20 ragazzi adolescenti e ancora minorenni che parteciperanno. Ecco chi sono:

Per quanto riguarda i professori de Il Collegio 6, dovrebbero tornare tutti i volti che ormai il pubblico ama. Fatta eccezione per David Wayne Callahan (Inglese) e Patrizio Cigliano (Recitazione). Come sorveglianti, infine, rivedremo Lucia Gravante.

Il percorso di Giovanni Junior D’Ambrosio a Il Collegio

L’avventura di Giovanni Junior D’Ambrosio ne Il Collegio 6 inizia martedì 26 ottobre con il suo ingresso nella scuola insieme agli altri allievi.

1° puntata: Giovanni ha fatto il suo arrivo a Il Collegio e ha effettuato il primo esame. Ma riuscirà a conservare il suo posto. Pare che la presenza possa essere compromessa dal suo comportamento. Vedremo cosa deciderà il Preside.

(IN AGGIORNAMENTO)

