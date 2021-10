Chi è Lorenzo Sena de Il Collegio 6? Età e Instagram

Tutte le informazioni su Lorenzo Sena, allievo de Il Collegio 6, dalla biografia, alla vita privata, Instagram e Tik Tok.

Chi è Lorenzo Sena

Lorenzo Sena età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Lorenzo Sena, allievo de Il Collegio 6. Lorenzo è nato a Viareggio, in provincia di Lucca, nel 2007. Ha quindi 14 anni di età, ma non conosciamo la sua data di nascita precisa e di conseguenza nemmeno il suo segno zodiacale. Nessuna informazione nemmeno riguardo la sua altezza e il suo peso. E non sembra avere tatuaggi visibili sul suo corpo.

Lorenzo è uno studente e ha finito le scuole medie, ma ha già le idee molto chiare per il futuro. È infatti un ragazzo molto ambizioso e determinato e sogna di diventare una persona di successo. In particolare vuole diventare imprenditore finendo a capo di una grande azienda e guadagnando molti soldi.

Viso magnetico e bellezza angelica, vive a Viareggio con i sui genitori a cui è molto legato anche se non esterna i suoi sentimenti.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Lorenzo Sena, sembra essere single, non pare esserci una fidanzata o un fidanzato.

Ama cavalcare le onde facendo surf e dai suoi social vediamo che è anche appasionato di skateboard. Inoltre ama suonare il pianoforte.

Caratterialmente sembra che niente possa turbarlo o emozionarlo. Non si emoziona molto in generale. Ansia, vergogna ecc sono cose che non prova. Lui stesso ha raccontato che per l’esame di terza media, mentre i suoi compagni erano molto agitati, lui era tranquillissimo, ma soprattutto non provava nessun tipo di emozione. La vita non lo spaventa ed è sicuro che sarà un successo. Suo madre lo definisce “un rettile” perché tutto gli scivola addosso e tiene tutto dentro.

Dove seguire Lorenzo de Il Collegio 6: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Lorenzo Sena, è possibile seguirlo sui social? La risposta è sì e vi segnaliamo il suo profilo Instagram.

Qui però non c’è nessun pot, quindi il ragazzo non è molto attivo.

Ha anche un profilo Tik Tok che attualmente contiene due video.

Lorenzo Sena a Il Collegio 6

Martedì 26 ottobre inizia Il Collegio 6, in onda su Rai 2 in prima serata. Questa edizione avrà luogo nel 1977 presso il Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni.

La partecipazione di Lorenzo Sena a Il Collegio è qualcosa di legato ai suoi genitori, soprattutto a suo madre. Essendo lui un ragazzo che sembra quasi apatico, lei spera che l’esperienza nel programma lo possa un po’ scalfire. Vorrebbe infatti rivedere un po’ del Lorenzo bambino, quello allegro e spensierato che con l’adolescenza lui stesso ha nascosto dentro di sé.

Andiamo a scoprire chi sono gli alunni di questa edizione del programma…

Il percorso di Lorenzo Sena a Il Collegio

L’avventura di Lorenzo Sena ne Il Collegio 6 inizia martedì 26 ottobre con il suo ingresso nella scuola insieme agli altri allievi.

Prima puntata

(IN AGGIORNAMENTO)

