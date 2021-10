Chi è Sara Masserini de Il Collegio 6? Età e Instagram

Tutte le informazioni su Sara Masserini, allieva de Il Collegio 6, dalla biografia, alla vita privata, Instagram e Tik Tok.

Sara Masserini età e biografia

Conosciamo meglio chi è Sara Masserini, allieva de Il Collegio 6. È nata a Colzate, in provincia di Bergamo, nel 2005. Ha quindi 16 anni di età, ma non conosciamo la sua data di nascita esatta e di conseguenza nemmeno il suo segno zodiacale. Non ci sono informazioni nemmeno sulla sua altezza e sul suo peso. Per i tatuaggi, sembra non averne sul suo corpo.

Sara è una studentessa e anche molto brava. Ha la media del 9,27 e tre borse di studio, a scuola è la preferita dei professori. Si definisce una secchiona ed è anche orgogliosa di esserlo. Non fa mai copiare in classe perché la reputa una cosa inconcepibile, la trova una presa in giro sia verso i professori che anche verso se stessi, poiché poi il voto non corrisponderebbe alle vere conoscenze che una persona ha.

Vive a Colzate con i suoi genitori ai quali è molto legata.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Sara Masserini, sembra essere single, non pare quindi che abbia un fidanzato o una fidanzata.

Oltre a studiare, Elisa frequenta la chiesa e fa la chierichetta da otto anni. In chiesa legge le letture e si propone per farlo. La sera, prima di andare a dormire, prega e ringrazia il Signore per quello che le ha concesso.

Ha una grande passione per la lettura e legge qualsiasi tipo di romanzo. È contraria alle ragazze che si mettono in mostra sui social e si definisce a volte un po’ “maestrina”. Rispettosa delle regole, è in grado di conquistare sempre chi ha di fronte senza essere leccapiedi. Per i genitori è la figlia perfetta.

Dove seguire Sara de Il Collegio: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Sara Masserini, è possibile seguirla sui social? La risposta è sì e per farlo il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram.

Qui non ci sono tantissime foto, ma sicuramente notiamo che Sara non è solo libri e chiesa. Sembra praticare nuoto (o lo ha praticato) e ama anche le moto.

Non risulta invece nessun profilo Tik Tok.

Sara Masserini a Il Collegio 6

Quando inizia e quando sarà Il Collegio 6 2021 e a che ora? Il programma inizia martedì 26 ottobre su Rai 2 in prima serata. Quando è stata registrato Il Collegio 6 e qual è l’ambientazione? Girato durante questa estate, questa edizione avrà luogo nel 1977 presso il Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni

A livello scolastico e di approccio con i professori Sara Masserini non dovrebbe avere problemi a Il Collegio. Sicuramente sarà molto amata dai professori. Diverso sarà probabilmente il rapporto con gli altri studenti, visto che lei non fa assolutamente copiare. Inoltre sarà curioso vederla approcciarsi con le ragazze che si mettono in mostra sui social, dato che lei non le sopporta.

Andiamo a scoprire chi sono gli alunni di questa edizione del programma…

Gli alunni de Il Collegio 6

Chi sono i nuovi collegiali de Il Collegio 6? Sono stati scelti 20 ragazzi adolescenti e ancora minorenni che parteciperanno. Ecco chi sono:

Per quanto riguarda i professori de Il Collegio 6, dovrebbero tornare tutti i volti che ormai il pubblico ama. Fatta eccezione per David Wayne Callahan (Inglese) e Patrizio Cigliano (Recitazione). Come sorveglianti, infine, rivedremo Lucia Gravante.

Il percorso di Sara Masserini a Il Collegio

L’avventura di Sara Masserini ne Il Collegio 6 inizia martedì 26 ottobre con il suo ingresso nella scuola insieme agli altri allievi.

Prima puntata

