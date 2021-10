Chi è Filippo Romano de Il Collegio 6? Età e Instagram

Scopriamo insieme chi è Filippo Romano de Il Collegio 6. Di seguito alcune informazioni su di lui: dall’età, alla vita privata, il percorso nel docu-reality di Rai 2 e dove e se è possibile seguirlo su Instagram e social.

Chi è Filippo Romano

Nome e Cognome: Filippo Romano

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di Nascita: informazione non disponibile

Età: 14 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studente e attore

Fidanzata: Filippo è single

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @_romanofilippo_

Filippo Romano biografia ed età

Partiamo con la biografia dell’alunno de Il Collegio 6. Il ragazzo di cui vi parliamo si chiama Filippo Romano.

Non conosciamo luogo e data di nascita, ma sappiamo comunque che la sua età è di 14 anni e arriva da Scandicci, in provincia di Firenze. Nella vita studia recitazione, cosa emersa dai suoi account social.

Al momento non sappiamo altro a riguardo, ma non appena ci saranno novità ve le riporteremo. Concentriamoci ora sulla vita privata di Filippo de Il Collegio 6…

La vita privata

Purtroppo non si hanno troppe informazioni circa la vita privata di Filippo Romano de Il Collegio 6. Qualche piccola curiosità, però, ce l’ha regalata lui nel video pubblicato sul sito ufficiale del programma. Vediamo insieme, quindi, che cosa ha raccontato:

“Ho la Febbre del Sabato Sera e non voglio guarire” ha detto nella clip di presentazione, per proseguire:



“Amo molto gli anni ’70, i pantaloni a campana, camicie trasparenti. Quando indosso questo tipo di vestiti mi sento… John Travolta Junior! Va cambiato il capello, un po’ più alla Luis Miguel”, per poi intonare ‘Noi ragazzi di oggi’, famoso pezzo del cantante.



Sicuro questo per lui sarà dunque un vantaggio, dato che Il Collegio 6 quest’anno è ambientato proprio nel 1977. Successivamente a parlare è stata sua madre che ha detto di lui: “Filippo ti apre la porta, è gentile. Ha il comportamento dell’uomo di una volta”, ha spiegato.

Stando a quanto da lui stesso raccontato Filippo pare sia single, ma si augura presto di trovare l’anima gemella.

Dove seguire Filippo de Il Collegio 6: Instagram e social

Se volete restare in contatto con Filippo de Il Collegio 6, potete seguirlo sul suo account Instagram. Abbiamo trovato anche il profilo privato su Facebook, ma non siamo riusciti ad estrapolare alcun tipo di informazione.

Dal suo profilo Instagram abbiamo visto però che pratica recitazione e ama cantare. Tra l’altro sempre qui abbiamo trovato tante foto in compagnia di amici, ma anche con i suoi genitori.

Abbiamo scovato anche uno scatto insieme all’attore Paolo Contincini, Nicolas Vaporidis, Luca Ward e non solo.

Filippo Romano a Il Collegio 6

Il 26 ottobre 2021 su Rai 2 torna Il Collegio 6 con tante novità. A far parte di questa edizione del docu-reality anche Filippo Romano. Il 14enne è piuttosto carino e pare abbia già un obiettivo ben preciso da raggiungere:

“A Il Collegio spero tantissimo di trovare una ragazza. Devo dare il primo bacio e ho 14 anni eh. Collegio sto arrivando”.

Ha detto il ragazzo. Di questo ne ha parlato anche sua madre, che ha detto la sua: “E speriamo che arrivi questo bacio”.

Oltre al bacio, però, Filippo de Il Collegio dovrà concentrarsi sullo studio se vuole portare a termine il suo percorso nella trasmissione. A proposito di questo, anche quest’anno ritroveremo il Preside Paolo Bisosio, seguito da alcuni volti amati tra i professori come Andrea Maggi, Maria Rosa Petolicchio o Alessandro Carnevale, giusto per citarne alcuni. Non mancheranno anche i sorveglianti.

Gli alunni de Il Collegio 6

Anche in questa edizione de Il Collegio 6 il numero dei partecipanti è piuttosto importanti: in totale infatti sono 20. I ragazzi dovranno confrontarsi con l’anno 1977 e per loro non sarà di certo facile.

Ma scopriamo insieme il cast e partiamo da quello delle ragazze:

Questi dunque tutti gli alunni de Il Collegio 6. Saranno in grado di portare a termine il loro percorso all’interno del docu-reality? Sicuramente non sarà facile per loro. Vedremo come se la caveranno con il trascorrere delle puntate.

Il percorso di Filippo Romano a Il Collegio 6

A partire dal 26 ottobre 2021 possiamo seguire con grande attenzione il percorso di Filippo Romano a Il Collegio 6. Sarà curioso capire come si interfaccerà il ragazzo con le regole dure del programma. Novella2000.it vi terrà costantemente aggiornati sulla sua esperienza nel docu-reality di Rai 2.

